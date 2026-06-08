Συνέντευξη με τον CEO της Citroen: «Θέλουμε να δημιουργούμε αυτοκίνητα με προσωπικότητα»

«Το νέο Citroen 2CV θα είναι για την ηλεκτροκίνηση ό,τι ήταν το αυθεντικό μοντέλο για τη μεταπολεμική Ευρώπη».

Η Citroen διανύει μία περίοδο αναπροσδιορισμού. Από τη μία πλευρά, το νέο C3 εξελίσσεται σε εμπορική επιτυχία σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες για τη γαλλική μάρκα. Από την άλλη, η εταιρεία επιχειρεί να επανασυνδεθεί με τις αξίες που τη χαρακτήρισαν ιστορικά, σε μια εποχή όπου η αυτοκινητοβιομηχανία δείχνει να συγκλίνει όλο και περισσότερο σε κοινές τεχνολογικές λύσεις και σχεδιαστικές συνταγές.

Στη συνάντησή μας με τον CEO της Citroen, Xavier Chardon, η συζήτηση κινήθηκε από την επιτυχία του νέου C3, την επιστροφή του 2CV, τον ρόλο της μάρκας μέσα στη Stellantis και τη θέση της απέναντι στην κινεζική επέλαση.

Η Ελλάδα παραμένει μία από τις ισχυρότερες αγορές της Citroen στην Ευρώπη. Πόσο σημαντική είναι για εσάς;

Είναι μια αγορά που παρακολουθούμε πολύ στενά. Η ομάδα της ελληνικής αντιπροσωπείας κάνει εξαιρετική δουλειά και είμαστε πραγματικά πολύ ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα.

Το νέο C3 σημειώνει ιδιαίτερα ισχυρή πορεία στην Ελλάδα. Μάλιστα, η ζήτηση θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερη αν είχαμε περισσότερα αυτοκίνητα διαθέσιμ. Για τον λόγο αυτό αυξάνουμε σημαντικά την παραγωγή, προσθέτοντας ένα δεύτερο εργοστάσιο στη Σερβία, το οποίο θα υποστηρίξει το εργοστάσιο της Σλοβακίας που σήμερα καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής.

Αν κάποιος σας ζητούσε να περιγράψετε τη σημερινή Citroen με μία φράση, ποια θα ήταν;

Μια μάρκα που επιστρέφει στις ρίζες της.

Η Citroen έχει 107 χρόνια ιστορίας. Υπήρξε πάντα δημιουργική, καινοτόμος και διαφορετική. Όταν ανέλαβα τη θέση του CEO πριν από έναν χρόνο, θεώρησα απαραίτητο να αποσαφηνίσουμε ξανά ποια είναι η ταυτότητα της μάρκας. Σήμερα συνοψίζουμε τη φιλοσοφία μας σε τρεις λέξεις που ξεκινούν από το γράμμα C: Caring, Clever και Creative.

Τι σημαίνει αυτό για τα αυτοκίνητά σας;

Πρώτα από όλα σημαίνει άνεση. Η άνεση αποτελεί διαχρονικά κομμάτι του DNA της Citroen. Δεν έχουμε πλέον την υδροπνευματική ανάρτηση που χαρακτήρισε ορισμένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα μας, ωστόσο συνεχίζουμε να επενδύουμε σημαντικά σε αναρτήσεις, καθίσματα και χώρους. Το C3, για παράδειγμα, προσφέρει την πρακτικότητα και τη θέση οδήγησης ενός μικρού SUV σε τιμή που παραπέμπει σε hatchback.

Θέλουμε ο πελάτης να νιώθει ότι παίρνει περισσότερα από όσα πληρώνει.

Σε μια εποχή που πολλοί κατασκευαστές ανταγωνίζονται για το ποιος θα προσφέρει τη μεγαλύτερη οθόνη, η Citroen μοιάζει να ακολουθεί διαφορετική πορεία.

Πιστεύω ότι η τεχνολογία έχει αξία μόνο όταν εξυπηρετεί πραγματικές ανάγκες. Δεν με ενδιαφέρει να γεμίσουμε το αυτοκίνητο με οθόνες μόνο και μόνο επειδή το κάνουν οι ανταγωνιστές μας. Δεν θεωρώ ότι οι πελάτες μας αναζητούν αυτό.

Μέσα στη Stellantis έχουμε τη δυνατότητα να διαφοροποιούμε σημαντικά τα προϊόντα μας, παρότι χρησιμοποιούμε κοινές πλατφόρμες. Ένα Citroen και ένα Peugeot μπορεί να μοιράζονται τεχνική βάση, αλλά εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικούς οδηγούς.

Μία από τις σημαντικότερες ανακοινώσεις σας πρόσφατα, ήταν η επιστροφή του 2CV. Πώς προέκυψε η απόφαση;

Ήταν ένα προσωπικό στοίχημα. Όταν παρουσίασα το σχέδιο στο διοικητικό συμβούλιο της Stellantis, το 2CV δεν βρισκόταν καν στον αρχικό προγραμματισμό της μάρκας. Χρειάστηκε να εξηγήσουμε γιατί εξακολουθεί να έχει νόημα να επαναφέρεις ένα τόσο ισχυρό σύμβολο.

Η υποδοχή που είχε η ανακοίνωση ήταν εντυπωσιακή. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της παρουσίασης προς τους επενδυτές υπήρξε αυθόρμητο χειροκρότημα, κάτι μάλλον ασυνήθιστο σε τέτοιες εκδηλώσεις.

Θα είναι ακόμη ένα «ρετρό» μοντέλο;

Όχι με τη συμβατική έννοια. Το σημαντικό δεν είναι να αντιγράψεις τις γραμμές ενός ιστορικού αυτοκινήτου. Το σημαντικό είναι να μεταφέρεις τη φιλοσοφία του στη σύγχρονη εποχή. Το αυθεντικό 2CV δημιουργήθηκε για να προσφέρει προσιτή κινητικότητα σε εκατομμύρια ανθρώπους μετά τον πόλεμο. Ήταν απλό, ανθεκτικό, οικονομικό και πρακτικό. Αυτό ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε και σήμερα με την ηλεκτροκίνηση.

Έχετε ήδη θέσει έναν ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο τιμής.

Ναι. Στόχος μας είναι το αυτοκίνητο να κοστίζει κάτω από 15.000 ευρώ χωρίς καμία κρατική επιδότηση. Αν θέλουμε πραγματικά να επιταχυνθεί η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, οφείλουμε να προσφέρουμε προϊόντα που μπορεί να αγοράσει ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης.

Πιστεύετε ότι υπάρχει ακόμη χώρος για πραγματικά διαφορετικά αυτοκίνητα;

Απολύτως. Η αγορά των SUV κυριαρχεί σήμερα, αλλά καμία τάση δεν διαρκεί για πάντα. Κάποτε όλοι πίστευαν ότι τα MPV θα κυριαρχούν για δεκαετίες. Πριν από αυτά κυριαρχούσαν τα sedan. Η ιστορία της αυτοκίνησης μάς διδάσκει ότι οι πελάτες κάποια στιγμή αναζητούν εναλλακτικές προτάσεις. Γι’ αυτό εξερευνούμε νέες ιδέες, όπως το elo, ένα concept για το μέλλον των MPV.

Οι κινεζικές μάρκες κερδίζουν συνεχώς έδαφος στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πώς μπορεί να απαντήσει η Citroen;

Οι Κινέζοι έχουν αναμφισβήτητο πλεονέκτημα. Διαθέτουν τη μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο και έχουν αναπτύξει εξαιρετικά ανταγωνιστικό οικοσύστημα. Ωστόσο, έχω ζήσει και εργαστεί στην Κίνα για τέσσερα χρόνια και πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία εξακολουθεί να διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: τον χαρακτήρα.

Δεν θέλουμε να ανταγωνιστούμε τους Κινέζους στο ποιος θα προσφέρει περισσότερες οθόνες ή περισσότερη ισχύ. Αυτό είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θα είμαστε πάντα δεύτεροι. Θέλουμε να δημιουργούμε αυτοκίνητα με προσωπικότητα, απλότητα και σαφή ταυτότητα.

Και γι’ αυτό το 2CV θεωρείται τόσο σημαντικό;

Ακριβώς. Κανείς δεν μπορεί να αντιγράψει το 2CV. Μπορεί να αντιγράψει μια τεχνολογία ή μια οθόνη. Δεν μπορεί όμως να αντιγράψει μια ιδέα που αποτελεί μέρος της ιστορίας μιας μάρκας εδώ και οκτώ δεκαετίες.