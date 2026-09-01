Πρωτάθλημα Regularity – 1o Kollines Classic Rallly: Με άρωμα Ακρόπολις

Μετά τον αγώνα στο WRC τον περασμένο Ιούνιο, επιστροφή στις φιλόξενες Κολλίνες για την εκδήλωση με Ιστορικά αυτοκίνητα που προσμετράει στο αντίστοιχο Πρωτάθλημα της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (ΟΜΑΕ).

Φωτογραφίες: Αρχείο ΑΛΜΑ 4X4

To «έντυπο» για τη δήλωση συμμετοχής είναι ήδη στο διαδίκτυο και οι αντίστοιχες εκδηλώσεις σε πρόγραμμα back to back, προδίδουν τη δυναμική ενός χώρου που αφορά όλες τις ηλικίες και των δύο φύλων. Αντικείμενο εξαιρετικά αυτοκίνητα εποχής, όλα άψογα συντηρημένα και δεν είναι χάσιμο χρόνου, είναι ουσιαστικό «ζάπινγκ», μάθημα ιστορίας ή επίσκεψη στο FB του οργανωτή.

Μακάρι μάλιστα, σε αυτές τις εκδηλώσεις όπως και προχθές στην Τρίπολη όπου έλαμψε ο διαγωνισμός αισθητικής, να προκύπτει και ενημέρωση για αυτοκίνητα που ξεπερνούν και τους γνώστες. Γεγονός ότι σε απόσταση από το σύνδρομο των GTi, «για τα κύπελλα ρε γαμώτο», έχεις σοβαρούς λόγους ώστε να επισκεφτείς και να απολαύσεις και ήταν εντυπωσιακό προχθές στη Βυτίνα το πως οι ντόπιοι και οι επισκέπτες παρακολουθούσαν την πανάκριβη πομπή. Τα Sporting για το θέαμα μακριά από το σπίτι, τα Ιστορικά σε διαδικασία τύπου regularity, το μάθημα ιστορίας που μας λείπει.

Σε κάθε περίπτωση, η υπεραξία προκύπτει από την οργάνωση και νέοι άνθρωποι οργάνωσαν τον αγώνα στην Τρίπολη προχθές, όπως και νέοι με πρωτομάστορα τον Τάσο Τσαγγαράκη, έναν σεμνό ιδιαίτερα δραστήριο τύπο, που σέβεται προς κάθε κατεύθυνση, έχουν την ευθύνη της εκδήλωσης στις Κολλίνες, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Μεθαύριο!

Εκδήλωση, με τη σφραγίδα του Σωματείου ΑΛΜΑ 4x4 Ναυπλίου σε άψογη συνεργασία με ειδικούς της ΟΜΑΕ, που προσπαθούν και καταφέρνουν, να προκύπτει μια αθλητική ομοιογένεια σε όλους τους αγώνες του θεσμού της, που υποστηρίζει άλλωστε σοβαρά και με συνέπεια.

Η εκκίνηση από την είσοδο της Αρκαδικής Φάρμας στο Κάστρο, – η φάρμα δείγμα γραφής του πετυχημένου Έλληνα που υποστηρίζει ουσιαστικά, αλλά και με τακτ τη γενέτειρα του.

Ο τερματισμός στην Κεντρική Πλατεία Κολλινών και είναι γεγονός πως σε τέτοιες ειδικές περιπτώσεις φιλοξενίας υψηλού επιπέδου, όλη η Αρκαδία φοράει τα καλά της και οι άνθρωποι μοιράζουν το αισιόδοξο χαμόγελό τους, ως και έκφραση σεβασμού στην Ιστορία. Των ανθρώπων και της μηχανής τους.

Έχουμε «αγώνα»

Σαφέστατη έως και διακριτική η άψογη ενημέρωση, χωρίς φίλτρα και φτιασίδια και τα πληρώματα που θα τιμήσουν την εκδήλωση, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια απαιτητική αλλά και συναρπαστική διαδρομή που θα κινηθεί μέσα από τα χαρακτηριστικά τοπία της Αρκαδίας και της Λακωνίας. Συνδυάζοντας την οδηγική πρόκληση, με ζητούμενο την ακρίβεια στην άσκηση για τη σταθερή μ.ω.τ., στην απαράμιλλη φυσική ομορφιά της Πελοποννήσου.

Συναγωνισμός αλλά και διασκέδαση σε 140 χιλιόμετρα συνολικής διαδρομής, με τουλάχιστον έξι Δοκιμασίες Ακριβείας, με περισσότερες από 90 χρονομετρήσεις, προσφέροντας στα πληρώματα ένα σύνολο που ταιριάζει με το κύρος και την αίγλη πλέον, του Πρωταθλήματος της ΟΜΑΕ.

Πρόκληση με πρόσκληση

Οι δοκιμασίες ακριβείας στην περιοχή, σε συνδυασμό με την ειδική διαδρομή του Ράλλυ Ακρόπολις με τον εμβληματικό τερματισμό. Συνδυασμός πρόκληση με την πρόσκληση-δήλωση συμμετοχής, στο σύνδεσμο ΕΔΩ.

Περισσότερα, στις προσεγμένες ηλεκτρονικές σελίδες του οργανωτή και της Ομοσπονδίας. Οι αγώνες τύπου Regularity, άσκηση που γοητεύει, με το Κλασικό αυτοκίνητο να έχει πλέον το δικό του σημαντικό χώρο, στο πολύτιμο κάδρο στην αυτοκίνηση.

Ο άνθρωπος, η μηχανή του και το περιβάλλον, συνδυασμός που αξιοποιούν υποδειγματικά οι αρμόδιοι master chief._ ΣΧ