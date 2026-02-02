Πρωταθλήματα Regularity 2026: Zήσε τη στιγμή…

Πρόγραμμα με εκδηλώσεις για όλους όσους λάτρεις του ιστορικού αυτοκινήτου και όποιον οργανωτή εμπιστεύεσαι εκεί συμμετέχεις, αφού οι εκδηλώσεις έχουν την ταυτότητα τους και διαφοροποιούνται τόσο-όσο ώστε να ικανοποιούνται οι συμμετέχοντες.

Για τους νεοφερμένους ενδιαφερόμενους, ευκαιρίας δοθείσης παραθέτουμε και πληροφορίες για την έκδοση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας ιστορικού αυτοκινήτου και ευχαριστούμε την κ. Ζαχαρούλα Χαρίση για την άψογη συνεργασία. Σε κάθε περίπτωση, για τους ανταγωνιστικούς της συντροφιάς και τους λάτρεις της στοχευμένης συμμετοχής, δημοσιεύουμε το πρόγραμμα των δύο Πρωταθλημάτων που έχουν προκηρύξει και εποπτεύουν οι αρμόδιες Ομοσπονδίες, με εμπιστοσύνη στο κύρος τους και στα Σωματεία-οργανωτές.

Οι επιλογές μας με εκδηλώσεις και εκτός Πρωταθλημάτων, που δημοσιεύουμε σχετικά σε 4Τ-Φεβρουάριος, με την υπέρβαση του Έλληνα οργανωτή με γνώση και ευαισθησία σε διεθνές επίπεδο, να συνδυάζεται με το Tour Du Peloponnese by Triskelion με υπογραφή Γιάννης Καράμπελας, από τις 4 Οκτωβρίου, για μία εβδομάδα του ονείρου. H αφετηρία του TdP, ακριβώς μια ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Ελληνικής εκδοχής του Mille Miglia (29 Σεπτεμβρίου-3 Oκτωβρίου), στην κυριολεξία Experience. Εκδηλώσεις, με υψηλό συντελεστή και στο άτυπο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αισθητικής ανθρώπου και μηχανής. Στην ατζέντα του βετεράνου, το Legend και οι 24 ώρες από τον ΣΙΣΑ, με το “κοντό” RAV4 έτοιμο για όλα, ενώ δεν χάνεις εκδήλωση του ΑΡΣΟΕ, μία οικογενειακή υπόθεση. Υγ. Ευχαριστούμε τον κ. Μαθιό Μανσόλα για την ενημέρωση και το Triskelion για τις φωτογραφίες, δια χειρός J&M Kouskoutis.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ REGULARITY 2026–ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΟΦΙΛΠΑ

(14 αγώνες, επτά διήμεροι, προσμετρούν οι 10)

* Γύρος Αττικής – ΣΙΣΑ (17 Ιανουαρίου – 1 ημέρα) Σημ: εκδήλωση που ολοκληρώθηκε

TSD – AC3 (7 Μαρτίου – 1 ημέρα)

(7 Μαρτίου – 1 ημέρα) Classic Legends – ΣΙΣΑ (21-22 Μαρτίου – 2 ημέρες)

(21-22 Μαρτίου – 2 ημέρες) Μαγιάτικο Ράλλυ – MICROCARS (10 Μαίου – 1 ημέρα)

(10 Μαίου – 1 ημέρα) Διεθνές Ράλλυ ( Μετέωρα ) – ΦΙΛΠΑ (5-7 Ιουνίου – 2 ημέρες)

(5-7 Ιουνίου – 2 ημέρες) Moreas Tour – ΕΛΙΑ (21 Ιουνίου – 1 ημέρα)

(21 Ιουνίου – 1 ημέρα) Ράλλυ Ολύμπου – ΛΕΚΑΜ (10-11 Οκτωβρίου – 1 ημέρα)

(10-11 Οκτωβρίου – 1 ημέρα) Ανάβαση Ομαλού – ΣΙΠΑΚ (24-25 Οκτωβρίου – 1 ημέρα)

(24-25 Οκτωβρίου – 1 ημέρα) Ράλλυ Δαναών – AC3 (7-8 Νοεμβρίου – 2 ημέρες)

(7-8 Νοεμβρίου – 2 ημέρες) Χειμερινό Ράλλυ – ΦΙΛΠΑ (5-6 Δεκεμβρίου – 2 ημέρες)

ΟΜΑΕ

(7 αγώνες μετράνε και οι 7)

–Ράλλυ Μόντε Βοστίτσα-4Τροχοί (ΑΛΜΑ Αιγίου, 14-15 Φεβρουαρίου)

–Αttica Classic Rally (ΑΡΤΕΜΙΣ, 28-29 Μαρτίου)

–Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις (ΟΜΑΕ, 22-24 Μαΐου)

–Ιστορικό Ράλλυ Κρήτης (ΑΟΚ, 27-28 Ιουνίου)

–Ράλλυ Ναυπλίου (ΑΛΜΑ Ναυπλίου, 5-6 Σεπτεμβρίου)

–Ράλλυ Regularity Κορίνθου (ΑΛΑΚ, 4 Οκτωβρίου)

–Νυχτερινό Classic Rally (ΑΡΤΕΜΙΣ, 12-13 Δεκεμβρίου)

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ: ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Τέλος στους περιορισμούς – Τι άλλαξε, σε κυκλοφορία, τέλη και πινακίδες Επιμέλεια : Ζαχαρούλα Χαρίση

Τα ιστορικά αυτοκίνητα στην Ελλάδα, περνούν σε μια νέα εποχή. Με τον Ν. 4850/2021, το θεσμικό πλαίσιο απλοποιείται, προσφέροντας στους λάτρεις του κλασικού αυτοκινήτου ελεύθερη κυκλοφορία, αλλά και σαφείς υποχρεώσεις.

Πότε ένα αυτοκίνητο θεωρείται επίσημα «Ιστορικό»;

Για να λάβει ένα όχημα την πολυπόθητη πιστοποίηση, πρέπει να πληροί τρεις βασικές προϋποθέσεις:

Ηλικία: Να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 30 έτη από το έτος κατασκευής του. Αυθεντικότητα: Να διατηρεί τα αρχικά του χαρακτηριστικά χωρίς εκτεταμένες μετατροπές. Κατάσταση: Να είναι άριστα συντηρημένο και να ανταποκρίνεται στην αρχική του μορφή.

Οι δύο δρόμοι για τις κρατικές πινακίδες

Η νομοθεσία διαχωρίζει τα οχήματα με βάση την ημερομηνία χαρακτηρισμού τους:

Οχήματα χαρακτηρισμένα πριν τις 3/4/2023

Δεν απαιτείται νέα βεβαίωση χαρακτηρισμού, αρκεί η παλαιά πιστοποίηση από

αναγνωρισμένο φορέα. Οι ιδιοκτήτες τους, ωστόσο, υποχρεούνται να περάσουν

ΚΤΕΟ, να διαγράψουν το όχημα από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας και να το

εγγράψουν στο νέο Μητρώο Ιστορικών Αυτοκινήτων. Η άδεια κυκλοφορίας που

εκδίδεται έχει διάρκεια δύο ετών.

Οχήματα χαρακτηρισμένα μετά τις 3/4/2023

Απαιτείται υποχρεωτικά Βεβαίωση Χαρακτηρισμού από έναν από τους αρμόδιους

φορείς (Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α. ή Ο.Μ.Α.Ε.), καθώς και ΚΤΕΟ και μετεγγραφή στο

Μητρώο Ιστορικών. Σε αυτή την περίπτωση η άδεια κυκλοφορίας έχει διάρκεια πέντε

ετών

Κόστος και Φορολογία: Τι θα πληρώσετε

Το νέο καθεστώς φέρνει ελαφρύνσεις αλλά και τακτικές υποχρεώσεις:

Τέλη Κυκλοφορίας : Υπολογίζονται κλιμακωτά βάσει κυβισμού (50€ – 200€), ενώ οχήματα άνω των 45 ετών απαλλάσσονται .

Υπολογίζονται κλιμακωτά βάσει κυβισμού (50€ – 200€), ενώ οχήματα Τεκμήρια : Το τεκμήριο διαβίωσης παραμένει, αλλά μειώνεται κατά 50% . Οχήματα που διαθέτουν σε ισχύ κάρτα FIVA ή FIA δεν επιβαρύνονται με τεκμήριο.

Το τεκμήριο διαβίωσης παραμένει, αλλά μειώνεται κατά . Οχήματα που διαθέτουν σε ισχύ κάρτα FIVA ή FIA δεν επιβαρύνονται με τεκμήριο. ΚΤΕΟ & Ασφάλεια: Η ετήσια επίσκεψη στο ΚΤΕΟ και η ασφάλιση είναι πλέον υποχρεωτικές για τη νόμιμη κυκλοφορία.

Η πιο ουσιαστική αλλαγή αφορά την καθημερινή χρήση

Οι περιορισμοί του παρελθόντος έχουν καταργηθεί. Πλέον, τα ιστορικά αυτοκίνητα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, χωρίς χρονικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ!

Αν σκέφτεστε να αγοράσετε ένα κλασικό αυτοκίνητο, βεβαιωθείτε ότι διαθέτει άδεια κυκλοφορίας. Οχήματα που φέρουν μόνο παλαιές ιστορικές πινακίδες (χωρίς κρατική άδεια) δεν μπορούν να ενταχθούν στο νέο Μητρώο Ιστορικών Αυτοκινήτων.

Οι συνθήκες διαγράφονται ιδανικές, οι εκδηλώσεις-αγώνες προσφέρονται για την ιδανική σχέση με ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα, τα Σωματεία λειτουργούν με έντιμο με υγιές προφίλ, ενώ μόνο έτσι, με τη χρήση παραμένει αξιόπιστο το αυτοκίνητο μας. Καλές διαδρομές, σε χώρο που επιλέγεις και το ρόλο σου ώστε να παραμένεις με το χαμόγελο, μακριά από υπόγειες ειδικές διαδρομές. _ ΣΧ