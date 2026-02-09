Ποιο ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό αυτοκίνητο με turbo κινητήρα;

Μπορεί εδώ και πολλά χρόνια οι turbo κινητήρες να έχουν κυριαρχήσει στην ευρωπαϊκή αγορά, όμως λίγες δεκαετίες πριν, η τεχνολογία αυτή ήταν τελείως άγνωστη για το ευρύ κοινό.

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1970, τα αυτοκίνητα ενσωμάτωναν, σχεδόν αποκλειστικά, ατμοσφαιρικούς κινητήρες. Τα τούρμπο μοτέρ είχαν ήδη επινοηθεί (πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής με υπερτροφοδοτούμενο σύνολο ήταν το Oldsmobile Jetfire που παρουσιάστηκε το 1962), ωστόσο οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές δίσταζαν να επενδύσουν σε αυτή τη νέα τεχνολογία.

Τα στεγανά έσπασε η BMW, όταν αποφάσισε να κατασκευάσει μια πιο ισχυρή έκδοση της Σειράς 02, με σκοπό να τοποθετηθεί στην κορυφή της γκάμας του μοντέλου. Το όνομά της ήταν BMW 2002 Turbo.

Σπορ εμφάνιση για μια σπορ κατασκευή

Η παρουσίασή της έγινε το Σεπτέμβριο του 1973 στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης και σε σχέση με τα υπόλοιπη Σειρά 02 ξεχώριζε αμέσως. Η 2002 Turbo ήταν η πρώτη BMW που «ντύθηκε» σε αγωνιστικά χρώματα, σε μια εποχή που το τμήμα Μ απασχολούσε λιγότερους από 100 ανθρώπους και ήταν αφιερωμένο στην κατασκευή αγωνιστικών αυτοκινήτων, ενώ τα γράμματα «Turbo» που ήταν αποτυπωμένα πάνω στον μπροστινό προφυλακτήρα με τέτοιο τρόπο, ώστε να διαβάζονται από τον προπορευόμενο οδηγό, έγιναν πεδίο κριτικής στα γερμανικά μέσα που δεν ήταν συνηθισμένα σε τέτοιες θαρραλέες πρωτοβουλίες.

Η 2002 Turbo είχε επίσης μεγαλύτερα φτερά, ώστε να φωλιάζουν οι νέοι 13 ιντσών τροχοί (με 185/70 ελαστικά), ανάρτηση με γόνατα McPherson μπροστά και μεγαλύτερα φρένα, ενώ, για να βελτιωθεί η παραγωγή κάθετης δύναμης στις υψηλές ταχύτητες, οι σχεδιαστές της BMW έδωσαν στο μοντέλο νέο διαχύτη μπροστά και μια διακριτική αεροτομή πάνω στο πορτ-μπαγκάζ.

170 ίπποι και turbo lag

Πηγή ισχύος της BMW 2002 Turbo ήταν ένας, εμπειροπόλεμος στους αγώνες, τετρακύλινδρος κινητήρας με χωρητικότητα 2,0 λίτρα που, χάρη σε υπερσυμπιεστή της Kühnle, Kopp και Kausch (KKK), οι μηχανικοί της BMW κατάφεραν να ανεβάσουν την ισχύ του στα 170 PS στις 5.800 σ.α.λ και τα 240 Nm ροπής στις 4.000 σ.α.λ..

Πατώντας το πεντάλ του γκαζιού, η 2002 Turbo μπορούσε να πετύχει το σπριντ από στάση μέχρι τα 100 χλμ./ώρα μέσα σε 7 δευτερόλεπτα, ενώ η μέγιστη τελική ταχύτητα που μπορούσε να φτάσει ήταν τα 211 χλμ./ώρα. Οι επιδόσεις ήταν κορυφαίες για την εποχή, ωστόσο η οδήγηση της 2002 Turbo χρειαζόταν έμπειρα χέρια, γιατί το turbo lag ήταν έντονο στις 4.000 σ.α.λ..

Ατυχής συγκυρία

Η BMW 2002 Turbo προκάλεσε ενθουσιασμό στον κόσμο της αυτοκίνησης αλλά ο ερχομός της συνέπεσε με την παγκόσμια πετρελαϊκή κρίση του 1973 (ξεκίνησε τον Οκτώβριο, ένα μήνα μετά την παρουσίασή της), η οποία αύξησε κατακόρυφα τις τιμές της βενζίνης στα πρατήρια και μείωσε τη ζήτηση του κοινού για σπορ κατασκευές.

Συνεπώς, με το καταναλωτικό κοινό να στρέφεται προς μοντέλα με πιο οικονομικά σε κατανάλωση μηχανικά σύνολα (το downsizing θα έρθει δεκαετίες αργότερα) η παραγωγή της περιορίστηκε στα 1.672 αυτοκίνητα, πριν σταματήσει τον Ιούνιο του 1975.