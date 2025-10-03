R.I.P. Claudio Lombardi (1942-2025)

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο χαρισματικός Iταλός μηχανικός Claudio Lombardi, ο άνθρωπος που συνδέθηκε με την χρυσή εποχή της Lancia στο WRC, αλλά και με τη Ferrari στην F1 στις αρχές της δεκαετίας του ’90.

Ο Claudio Lombardi ήταν βασικό μέλος της ομάδας της Lancia κατά την εποχή των 037 και S4 του Group B στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ, πριν μετακομίσει στη Scuderia Ferrari και στη συνέχεια στην Aprilia, στο World Superbike.

Σπούδασε μηχανική στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, πριν προσληφθεί από τη Fiat στο ερευνητικό τμήμα της στο Τορίνο το 1967. Στο εμβληματικό κτίριο στο Lingotto μπόρεσε να δώσει ελεύθερο πεδίο στη δημιουργικότητά του, ιδίως στα διάφορα προγράμματα αγώνων της διασημότερης ιταλικής μάρκας. Μαζί με τους Cesare Fiorio και Sergio Limone προήχθη στο τμήμα Squadra Corse HF της Lancia, ως τεχνικός διευθυντής από το 1975.

Ηγήθηκε της δημιουργίας και της ανάπτυξης θρυλικών μοντέλων, από το υπερτροφοδοτούμενο Lancia Rally 037 έως το Delta Group A, το θηριώδες S4 του Group B και τα πρωτότυπα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής.

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ, τα αγωνιστικά της Lancia που εξελίχθηκαν από τον Claudio Lombardi κέρδισαν 7 τίτλους Κατασκευαστών (037 και Delta) καθώς και 4 τίτλους Οδηγών (Juha Kankkunen και Massimo Biasion μεταξύ 1987 και 1991).

Όταν ο Cesare Fiorio τον προσκάλεσε να ενταχθεί στην ομάδα της Ferrari το 1989, ο Claudio Lombardi δέχτηκε τη μεταγραφή ως μηχανικός. Μια προαγωγή τον περίμενε το 1991, με την αποχώρηση του Fiorio. Έγινε διευθυντής της ομάδας τον Ιούνιο του 1991, αλλά ως μηχανικός δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί σε αυτή τη θέση, η οποία δεν ταίριαζε με τις συνήθειές του.

Σε μια σεζόν όπου η ανταγωνιστικότητα της Ferrari μειωνόταν, η σχέση με τον Alain Prost έγινε αφόρητη και έτσι ο Γάλλος απολύθηκε πριν από το τέλος του πρωταθλήματος. Στο μεταξύ, ο όμιλος Fiat ανακοίνωσε την επιστροφή του Luca di Montezemolo ως προέδρου της Ferrari, ο οποίος αποφάσισε ότι ο Claudio Lombardi έπρεπε να επιστρέψει στη θέση του τεχνικού διευθυντή. Το καλοκαίρι του 1992 η πρόσληψη του John Barnard ανάγκασε τον Lombardi να επικεντρωθεί στο τμήμα κινητήρων.

Εκεί, ανέπτυξε τη βάση για τον κινητήρα V12 που θα χρησιμοποιούνταν στην F1 μέχρι το τέλος του 1995. Ωστόσο, όταν ο Jean Alesi κέρδισε το Grand Prix του Καναδά το 1995, ο Lombardi είχε ήδη αποχωρήσει από το paddock της F1. Την προηγούμενη χρονιά, μια άλλη αναδιάρθρωση οδήγησε στην αποχώρηση του Claudio από την F1 και τη μετάβασή του στο πρόγραμμα GT της εταιρείας.

Πιο πρόσφατα εργάστηκε για την Aprilia, δημιουργώντας έναν κινητήρα V4 65 μοιρών για την RSV4, μοτοσικλέτα που έγινε το ναυαρχίδα των αγώνων World Superbike στις αρχές της δεκαετίας του ‘10, με τίτλους για τον Ιταλό Max Biaggi και τον Γάλλο Sylvain Guintoli. O Claudio Lombardi ασχολήθηκε επίσης με την τοπική πολιτική και ήταν υποστηρικτής περιβαλλοντικών θεμάτων μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2020.