Ράλλυ Ακρόπολις – «Οι μηχανές»: Σε απόλυτη ισορροπία

Οι άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά αξιοποιούν το αυτοκίνητο σε ένα γοητευτικά άγριο περιβάλλον, όπου η αξιοπιστία παραμένει διαχρονικά το ζητούμενο – ό,τι ακριβώς χαρακτηρίζει το «Ράλλυ των Θεών».

Κείμενο: Στράτης Χατζηπαναγιώτου

Φωτογραφίες: Αρχείο 4Τ

Κακά τα ψέματα, το ράλλυ είναι συλλογική προσπάθεια, όπου η ομάδα υπερβαίνει ακόμα και τους ανθρώπους-θρύλους πίσω από το τιμόνι. Αντίθετα, στη Formula 1, ο Σένα, ο Σουμάχερ και άλλοι αναφέρονται συχνότερα ακόμα και από τη Ferrari. Στο WRC, ο Κατασκευαστής-Πρωταθλητής είναι πάντα στο επίκεντρο. Την ίδια ώρα, στη Formula 1 χρειάζεται να είσαι ιδιαίτερα ενημερωμένος για να ξέρεις ποια ομάδα πήρε τον τίτλο σε μια χρονιά που το πρωτάθλημα οδηγών κατέληξε σε άλλον.

Το Motorsport εξελίχθηκε με το πρόσχημα ότι οι λύσεις των αγώνων περνούν στα αυτοκίνητα παραγωγής – κάτι που απέχει πια από την πραγματικότητα, ακόμα και στα ράλλυ. Ακόμα και η πιο «γήινη» κατηγορία, η Rally3, δεν έχει άμεση σχέση με τα αυτοκίνητα του δρόμου. Η σχέση που κρατούσε τον θεσμό ζωντανό από το 1987 μέχρι το 2010 βασίστηκε στις κατηγορίες Ν (όπως «νορμάλ») και Α (όπως «αγωνιστικά εξελιγμένα») – μια σύνδεση που πλέον δεν υπάρχει. Χρειάζεται φαντασία για να δεις στο δικό σου Yaris ή i20 N το αγωνιστικό των Οζιέ, Τάνακ και των συναδέλφων τους στην κατηγορία Rally1. Καμία σχέση με τα δικά σας Fiesta και Clio, αυτά των Καρανικόλα, Χαλκιά και των ξένων συναδέλφων τους στις μικρότερες κατηγορίες.

Σημειώστε ότι τα αγωνιστικά Lancia Delta Integrale και, κυρίως, τα Subaru Impreza -όπως και τα αντίστοιχα Ford ή ο θρύλος Nissan Sunny GTi-R- είχαν άμεση σχέση με τα αυτοκίνητα παραγωγής. Ήταν απολαυστικά και στοn δρόμο. Η εικόνα αυτή σηματοδοτεί την αλλαγή εποχής. Εδώ παραλείπεται σκόπιμα η εξειδικευμένη και εκρηκτική κατηγορία Group B, παρότι έδωσε ορισμένες εξαιρετικές κατασκευές δρόμου.

Στις ειδικές διαδρομές του Ράλλυ Ακρόπολις, τα στατιστικά στοιχεία δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης. Η Lancia Delta είναι το πολυνίκες μοντέλο, ενώ η Ford υπερέχει ως κατασκευαστής. Από τα Escort και τα Focus της Ford, που αθροίζουν 13 νίκες, περνάμε στη Lancia. Συγκεντρώνει συνολικά έξι, με την 037 να ανοίγει τον δρόμο και την Integrale να κυριαρχεί, με πέντε νίκες. Το άτυπο βάθρο των επιδόσεων, φορτισμένο και συναισθηματικά, συμπληρώνει η Subaru. Μετρά πέντε απόλυτες νίκες χάρη στα κλασικά Impreza των τριών όγκων. Αυτά συνεχίζουν να συγκινούν ακόμα και όταν είναι απλώς σταθμευμένα…

Ας θυμηθούμε πώς από τα πισωκίνητα Escort και τα πιο σύγχρονα Focus, αλλά και τις περίφημες Lancia Delta, φτάσαμε στα Subaru Impreza. Κοινός παρoνομαστής όλων, ο Κόλιν ΜακΡέι – πολυνίκης, πρωταθλητής και μέλος του Hall of Fame του Ράλλυ Ακρόπολις. Δίπλα του, πάντα, οι μηχανικοί. Με ευθύνη την εξέλιξη και την υποστήριξη των αυτοκινήτων στη διάρκεια των αγώνων, σε συνθήκες όπου κάθε ράλλυ αντιστοιχούσε περίπου στο ένα τρίτο ενός σύγχρονου πρωταθλήματος. Η υπερβολή είναι προφανής, όμως η διαφορά έκανε… τη διαφορά. Και αυτή προερχόταν από την αξιοπιστία. Η αξιοπιστία, με τη σειρά της, ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τη φιλοσοφία του κάθε κατασκευαστή. Δεν είναι τυχαία η υπεροχή της Ford. Άλλοτε με τον Σάτον, τη σύγχρονη εποχή με τον Μάλκολμ Γουίλσον. Όπως και η Lancia, που είχε τη σφραγίδα της Abarth, ή η Subaru με την Prodrive.

Οι ομάδες συνεργάζονταν άλλοτε στενά και άλλοτε χαλαρότερα με το εκάστοτε εργοστάσιο, ώστε να εξασφαλίσουν μια δυνατή βάση. Πάντα σύμφωνα τους κανονισμούς της κάθε αγωνιστικής περιόδου. Και πάντα σε μια άτυπη μάχη με τη FIA, για το πώς η τεχνική εξέλιξη μπορεί να σταθεί στον χρόνο.

Αν ξεχωρίσουμε ορισμένα εμβληματικά αυτοκίνητα. Από τη Ford κρατάμε το Escort MK2 και το Focus. Από τη Lancia, την Integrale και ιδιαίτερα την Deltona με τον κωδικό HF. Από τη Subaru, το δίθυρο B22. Σε περίοπτη θέση αυτής της άτυπης λίστας βρίσκονται επίσης το Escort RS WRC και το Focus Martini, που δοκιμάσαμε το 2000 αμέσως μετά τη νίκη του Κόλιν ΜακΡέι. Και, φυσικά, το πρώτο τετράθυρο Impreza, που έλαμψε και στα χέρια του Άρη Βωβού.

TO ESCORT!

Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της εποχής, ξεχωρίζουν ο Μπγιορν Βάλντεγκαρντ, ο Άρι Βάτανεν και -με το περίφημο «τι έπαθε ο Μίκολα» ο Χάνου Μίκολα ή, με το «αέρα πάει ο δικός μας», ο Ιαβέρης, με τη στήριξη της Ford Κοντέλης και την υπέρβαση του Δημήτρη Παντελειμονίτη. Ο Σουηδός, οι Φινλανδοί και ο Έλληνας θρύλος έγραψαν το σημαντικότερο κεφάλαιο της ιστορίας τους με Ford Escort.

Το αυτοκίνητο ήταν απλό αλλά αποτελεσματικό. Καθρέφτης της βρετανικής κουλτούρας στο motorsport. Κορυφαία του εκδοχή θεωρούμε το Rothmans Escort, με το νούμερο 10 και το 1 στο Ράλλυ Ακρόπολις του 1980 και του 1981, στα χέρια του Βάτανεν. Εξελιγμένο από τον Σάτον, είχε πιο φαρδύ πίσω μέρος, μεγαλύτερα φτερά για να χωράνε τα 15άρια ελαστικά της Pirelli και καλά δουλεμένη πίσω ανάρτηση. Οι πρώτες εκδόσεις διέθεταν κινητήρες 230-240 ίππων. Αργότερα έφτασαν τους 260, χάρη στην υιοθέτηση ψεκασμού αντί για τα παραδοσιακά καρμπιρατέρ.

Ο ήχος δεν άλλαξε. Ο Άγγλος ήξερε τι θέλει ο θεατής και στο βουνό και στον δρόμο. Το απέδειξε στα τέλη της δεκαετίας του ’70, προσφέροντας στην αυτοκίνηση το Escort RS2000, με χαρακτηριστικά τη μακριά «μούρη» και τα διπλά φανάρια. Ο κινητήρας του απέδιδε μόλις 110 ίππους (και αν), αλλά το αυτοκίνητο ήταν μαγικό. Ελαφρύ, ευέλικτο, παρά την ξεπερασμένη πίσω ανάρτηση.

Το 1977, ένα από τα τέσσερα Escort RS2000, σε μαύρο, βρέθηκε στα χέρια του εκδότη του περιοδικού.

ΓΙΑΤΙ;

Προδομένοι ένιωσαν οι φίλοι της Ford όταν το Focus αντικατέστησε το Escort RS Cosworth. Ήταν το 2000, με την άφιξη του Κόλιν ΜακΡέι και την ευθύνη για την εξέλιξη και τη συμμετοχή να περνά στα χέρια του Μάλκολμ Γουίλσον. Το μάρκετινγκ έπαιξε τον ρόλο του. Το Focus πρωταγωνιστούσε στην αγορά και έπρεπε, με κάθε τρόπο, να λάμψει και στους αγώνες.

Τους αξίζουν συγχαρητήρια. Όχι μόνο εξασφάλισαν τη στήριξη της Martini με τα εμβληματικά της χρώματα, αλλά έπρεπε και να εξελίξουν ένα αυτοκίνητο με βάση τη φιλοσοφία του ΜακΡέι – στημένο «Colin style», για σκληρές συνθήκες και υψηλό ρίσκο. Ο Σκωτσέζος ήρθε ήδη βραβευμένος και ιδιαίτερα δημοφιλής, άμεσα συνδεδεμένος με το μπλε της Subaru. Ήταν στοίχημα να αποτελέσει τον πρέσβη του μπλε οβάλ. Και το κατάφερε. Με το στιλ του, με τις επιδόσεις του και με ένα αυτοκίνητο που εξελίχθηκε και πρωταγωνίστησε για σχεδόν μία δεκαετία.

Ξεχωρίζουμε το πρώτο Focus του 2001. Ξεχωρίζουμε, ακόμα, το σχεδόν διαστημικό του 2003, με το οποίο ο Μάρκο Μάρτιν κέρδισε το επετειακό Ακρόπολις των 50 ετών. Αλλά αν ρωτήσεις τον Μάρκους Γκρόνχολμ, εκείνος θα σου πει: το Focus του 2006. Εκείνο χωρίς τα ενεργά διαφορικά. Με τα έντονα χρώματα της BP.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΝΑ, ΠΟΙΟΣ;

Την Integrale την αμφισβητήσαμε, κάποιοι που ψάχνουμε ελαττώματα και οι Ιάπωνες στις ειδικές διαδρομές. Οι Ιταλοί όμως, που κέρδισαν με την 037 τα Quattro στους χωματόδρομους, είχαν τον τρόπο τους. Αντίο, Group B. Η S4 έγινε συλλεκτική και από εκεί και πέρα όλα πέρασαν στην Delta. Η τετρακίνητη, που φαινόταν ακατάλληλη στα χέρια μας, αποδείχθηκε πρωταθλήτρια. Εξελιγμένη από την Abarth, έλαμψε στα χέρια του Μάρκου Άλλεν, του Μίκι Μπιασιόν και του Γιούχα Κάνκουνεν. Η Integrale κράτησε τη Lancia στην κορυφή. Με παρεμβάσεις έξυπνες, σχεδόν καλλιτεχνικές – όπως μόνο ο Ιταλός μπορεί. Τη φιλοσοφία αυτή αξιοποίησε ο Τζίγγερ, με τον Κώστα Στεφανή δίπλα του και την υποστήριξη μιας εξαιρετικής ομάδας.

Η αποθέωση ήρθε το 1992. Η Deltona, στα χέρια του Ντιντιέ Οριόλ, έγινε προέκτασή του. Δέθηκε μαζί της και κέρδισε τον Κάνκουνεν με τη δική του νίκη στην Ελλάδα και στη Φινλανδία. Αντίστοιχα, δεν υποτιμάται η νίκη των Βωβού-Στεφανή στο Ακρόπολις του 1995.

Η Lancia Delta HF παραγωγής σπάει τα ταμεία στη συλλεκτική αγορά. Ακριβώς όπως η πράσινη Deltona, το τελευταίο πραγματικό αυτοκίνητο του Κ.Κ. Συμπληρώνουμε: «Τι να συγκριθεί μαζί της;».

ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟ ΑΚΟΥΩ

Το Impreza αποτέλεσε έμπνευση για πολλούς λόγους. Ξεχώρισε για τον ήχο του φλατ κινητήρα, αλλά και για τη συνολική του συμπεριφορά. Η Subaru στάθηκε τυχερή. Η εξέλιξη των Legacy και Impreza, όπως και η συμμετοχή στο WRC από το 1990 έως το 2010, ήταν ευθύνη της Prodrive του Ντέιβιντ Ρίτσαρντς. Πανέξυπνος, ο Ρίτσαρντς ήξερε πως, για να πας μακριά με τον Ιάπωνα, πρέπει πρώτα να σε εμπιστευτεί. Η μπάρα ήταν ψηλά αναφορικά τόσο με το μπάτζετ όσο και με το αποτέλεσμα.

Στο μπάκετ μπήκαν οι καλύτεροι. Πέρα από τους αείμνηστους Βρετανούς πυραύλους, τον Κόλιν ΜακΡέι και τον Ρίτσαρντ Μπερνς, η ομάδα αξιοποίησε τη σοφία των Μάρκου Άλλεν και Κάρλος Σάινθ, αλλά και τον ενθουσιασμό του επικοινωνιακού «Πέτρου» Σόλμπεργκ.

Πλεονέκτημα, η αρχιτεκτονική του κινητήρα, και ορθώς έμειναν πιστοί σε αυτήν. Ό,τι έχαναν σε ιπποδύναμη, το κέρδιζαν σε ροπή, σε σταθερότητα σε άσφαλτο και χώμα, με ατού την ανάρτηση με τη μεγάλη διαδρομή. Και όλα αυτά σε συνδυασμό με την ιαπωνική αξιοπιστία που χαρακτηρίζει τη Subaru μέχρι σήμερα.

Ιστορικά, η υπεραξία ανήκει στο πρώτο τετράθυρο Impreza, αυτό που οδηγήσαμε το 1994 στο Μπάνμπουρι, στην έδρα της Prodrive. Μπλε το εργοστασιακό, με πινελιές 555. Ερυθρόλευκο το ελληνικό, με τους Βωβό-Αλβανό να γράφουν ιστορία στο Ακρόπολις του 1997.

Αν έχεις να διαλέξεις, θέλεις το δίθυρο. Όπως του ΜακΡέι στο Ακρόπολις του ’95. Ή το αντίστοιχο Group N του Πεταλίδη – σήμερα του Βαζάκα. Και αν μιλάμε για παραγωγής, τα θέλεις όλα στο γκαράζ των ονείρων σου. Και για τις καθημερινές; Θα διάλεγες ένα ασημί WRX-STi του 2009. Το πεντάθυρο…

Η συνέχεια; Εδώ, στο διαδίκτυο. Εδώ όπου όλα αυτά ζουν με νέους τρόπους. Συχνά ξεπερνώντας ακόμα και την ίδια την αγωνιστική τους πορεία.