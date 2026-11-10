Ράλλυ Δαναών 2026: Με σταθερή αξία

Ράλλυ Δαναών, εκδήλωση με ιστορία, από τους πολύπειρους, στελέχη του AC3, που συμπληρώνει είκοσι χρόνια σταθερής παρουσίας στις κορυφαίες διοργανώσεις!

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ACTIONSTUDIOGR ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΝΤΟΥΖΕΠΗΣ

Το Σαββατοκύριακο 7-8 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε το Ράλλυ Δαναών, ο προτελευταίος γύρος του Πρωταθλήματος Ρεγκιουλάριτι της ΕΟΦΙΛΠΑ. Ένας αγώνας με ξεχωριστή θέση στο ημερολόγιο του θεσμού, ιδιαίτερα αγαπητός στους φίλους των ιστορικών αυτοκινήτων, που φέτος συμπλήρωσε 20 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο αγωνιστικό καλεντάρι της Ομοσπονδίας.

Με αφετηρία τις ιστορικές Μυκήνες και πρώτο σταθμό ανασυγκρότησης στη Βυτίνα, η πρώτη ημέρα εξελίχθηκε μέσα από όμορφες σχεδόν ορεινές διαδρομές, διασχίζοντας περιοχές της Κορινθίας, της Αργολίδας, της Αχαΐας και της Αρκαδίας. Τη δεύτερη ημέρα, τα πληρώματα κινήθηκαν στην Αργολίδα και στην Αρκαδία, περνώντας από τον Άγιο Πέτρο Κυνουρίας, τους Μύλους και τον Αχλαδόκαμπο, για να επιστρέψουν στις Μυκήνες, όπου πραγματοποιήθηκαν το γεύμα και η απονομή των κυπέλλων στους διακριθέντες.

Ο καλός καιρός ανέδειξε ακόμη περισσότερο το υπέροχο φθινοπωρινό τοπίο της Πελοποννήσου. Αυτή την εποχή, η φύση ντύνεται με τα πιο όμορφα χρώματά της, οι εναλλαγές του τοπίου δημιουργούν μοναδικές εικόνες και οι δρόμοι μέσα από βουνά, πεδιάδες και γραφικά χωριά αποκτούν μια ξεχωριστή γοητεία. Ένα σκηνικό που έκανε τη συμμετοχή στο Ράλλυ Δαναών κάτι πολύ περισσότερο από έναν αγώνα ακριβείας, μια απολαυστική περιήγηση στην ομορφιά της ελληνικής φύσης.

Στο αγωνιστικό σκέλος, η διοργάνωση ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις ενός αγώνα υψηλού επιπέδου. Η άρτια οργάνωση, η προσεγμένη σχεδίαση των διαδρομών και η ομαλή διεξαγωγή όλων των δοκιμασιών συνέβαλαν σε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, επιβεβαιώνοντας τη φήμη που έχει αποκτήσει το Ράλλυ Δαναών όλα αυτά τα χρόνια.

Το αγωνιστικό ενδιαφέρον, παρέμεινε αμείωτο μέχρι τον τερματισμό. Παρά το γεγονός ότι οι νικητές πήραν από νωρίς το προβάδισμα και κατάφεραν να το διατηρήσουν μέχρι τέλους, η μάχη για τις υπόλοιπες θέσεις της κορυφής ήταν ιδιαίτερα έντονη, με τις διαφορές να κρατούν την αγωνία ζωντανή και τον συναγωνισμό σε υψηλά επίπεδα.

Με 18 ειδικές διαδρομές και συνολικά 178 μετρήσεις, τα πληρώματα χρειάστηκε να επιδείξουν ακρίβεια, συγκέντρωση και σταθερότητα, σε αγώνα όπου δοκιμάστηκε και η αξιοπιστία και των αυτοκινήτων τους.

Νικητές, αναδείχθηκαν οι Άρης Γεωργουσόπουλος – Νίκος Κοντοπός με FIAT 128 Rally του 1971. Στη δεύτερη θέση τερμάτισαν οι Νίκος Κολιόπουλος – Γεώργιος Κατοχιανός με VW Golf MK1 του 1982, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβαν οι Georgi Andonov – Yordanka Andonova με VOLVO 121 του 1961.

Ξεχωριστή θέση στο φετινό Ράλλυ Δαναών…

… είχε η ιδιαίτερα συγκινητική πρωτοβουλία της Λέσχης AC3, η οποία θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του Θέμη Κονταράτου, του πολυνίκη του αγώνα και ενός ανθρώπου που υπήρξε πιστός φίλος και σταθερός υποστηρικτής της διοργάνωσης.

Σε μια όμορφη και φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή, η Λέσχη προσκάλεσε την οικογένειά του, μίλησε για τον αξιαγάπητο Θέμη και παρουσίασε σε οθόνη φωτογραφίες από τις πολυάριθμες συμμετοχές του στο Ράλλυ Δαναών, ανασύροντας αναμνήσεις από την πολυετή παρουσία του στον αγώνα. Ως αναμνηστικό ενθύμιο προσφέρθηκε στην οικογένειά του ένας ξεχωριστός πίνακας ζωγραφικής, εμπνευσμένος από μία από τις συμμετοχές του.

Η συγκίνηση έγινε ακόμη μεγαλύτερη από το γεγονός ότι ο γιός του Αναστάσης, συμμετείχε στον αγώνα ως οδηγός, εκτός συναγωνισμού, με το Νο 0 στις πόρτες του MAZDA 323 GTΧ, έχοντας στο πλευρό του τον regularity master Σπύρο Μουστάκα.

Μια συμβολική συμμετοχή, που έδωσε συνέχεια σε μια όμορφη οικογενειακή παράδοση και υπενθύμισε σε όλους ότι οι αγώνες ιστορικών αυτοκινήτων δεν είναι μόνο χρόνοι, μετρήσεις και αποτελέσματα. Είναι πάνω απ’ όλα άνθρωποι, φιλίες, αναμνήσεις και δεσμοί που αντέχουν στον χρόνο.

Το Ράλλυ Δαναών, συμπληρώνοντας δύο δεκαετίες αδιάλειπτης παρουσίας, επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά ότι δικαίως συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες και πιο αγαπητές διοργανώσεις του Πρωταθλήματος Ρεγκιουλαριτυ της ΕΟΦΙΛΠΑ.

Ένας αγώνας που συνδυάζει με τον καλύτερο τρόπο την αγωνιστική ποιότητα, την άρτια οργάνωση, την οδηγική απόλαυση και την ανάδειξη της ελληνικής φύσης.

Γεγονός ότι όπως πάντα όλοι οι συμμετέχοντες απένειμαν τα εύσημα στη Λέσχη AC3 και σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης, ανανεώνοντας τη συνάντηση τους, για την επόμενη χρονιά._4Τ

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