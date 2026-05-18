Rally Fafe: Με άρωμα ελληνικό…

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστορικών, με ασφάλτινα και χωμάτινα ράλλυ, όπως το δικό μας Ράλλυ Ακρόπολις τον Μάιο, από την ΟΜΑΕ.

Ως προς τη χωμάτινη επιφάνεια, ο θεσμός περιλαμβάνει πέντε αγώνες. Πρεμιέρα στην Πορτογαλία, με το Ράλλυ Φάφε, κοντά στο Πόρτο, περιοχή γνωστή από την κλασική ε.δ. του Ράλλυ Πορτογαλίας στο WRC. Ένας διήμερος αγώνας που συγκέντρωσε 53 συμμετοχές, στο γνωστό μοτίβο των τριών ε.δ. σε κάθε σκέλος, οι οποίες, καθότι επαναλαμβανόμενες, συνέθεσαν 136 αγωνιστικά χιλιόμετρα τη Μ. Παρασκευή και το Μ. Σάββατο. Αντίστοιχα σχεδιάστηκε και το διήμερο των αναγνωρίσεων.

Υποχρεωτικό shakedown, άνευ έξτρα χρέωσης το απόγευμα της Πέμπτης, παραμονή της εκκίνησης, όπως και του πρώτου σκέλους. Στοιχείο που διαφοροποιεί τον αγώνα στην Πορτογαλία από το ειδικού βάρους Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις είναι το ότι σε ξεχωριστό αγώνα, που εξελίσσεται παράλληλα, συμμετέχουν και σύγχρονα αυτοκίνητα, ενώ υπάρχει και ξεχωριστή κατάταξη για τοπικούς οδηγούς, που συμμετέχουν σε Κύπελλο με Ιστορικά αυτοκίνητα κατηγορίας Sporting.

Στα καθ’ ημάς, πέρα από την προσμέτρηση του ΙΡΑ στον ίδιο θεσμό, το ελληνικό ενδιαφέρον αφορά και τη συμμετοχή των Νίκου Παυλίδη – Δημήτρη Αμαξόπουλου, με πλάνο παρουσίας συνολικά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων. Επιλογή που ευαισθητοποιεί την κοινότητα του ελληνικού motorsport, καθώς τέτοιου επιπέδου εμπειρία ξεπερνά το πλήρωμα και την ομάδα τους, που ζουν τη στιγμή και τη μοιράζονται με χαρακτηριστική ευγένεια μέσω σόσιαλ μίντια – και όχι μόνο. Οι Έλληνες, κορυφαίοι σε οργάνωση. Στα ράλλυ, όμως, όσο «ανησυχείς» μαθαίνεις, με τις λεπτομέρειες να κάνουν τη διαφορά. Προσοχή στη λεπτομέρεια που χαρακτηρίζει το ελληνικό πλήρωμα, αλλά και την EMC του Κώστα Σπύρου, που έχει την ευθύνη για την εξέλιξη και την προετοιμασία-υποστήριξη του Fiat 131 Racing, σε προδιαγραφές Group 2, στα αγωνιστικά χρώματα του 1977, με τα σήματα των 4Τροχών σε περίοπτη θέση.

Αξιοπρεπείς στο πρώτο σκέλος (με ρεαλιστικές βλέψεις ακόμα και για την έκτη θέση), το οποίο ολοκλήρωσαν στην όγδοη θέση απολαμβάνοντας εξαιρετικές διαδρομές. Στην κυριολεξία άτυχοι στην πρώτη ε.δ. του δεύτερου σκέλους, το οποίο εξελίχθηκε σε αντίστοιχα εξαιρετικές ειδικές. Προδόθηκαν από τα ηλεκτρικά του Fiat, έχασαν τη συγκέντρωσή τους και είχαν τη στιγμή τους. Στη συνέχεια, το αγωνιστικό τους ημερολόγιο περιλαμβάνει το ΙΡΑ και τους υπόλοιπους τρεις αγώνες του θεσμού. Τον Αύγουστο, σε Φινλανδία και Σουηδία, με διαφορά μιας εβδομάδας μεταξύ τους – επιλογή ευφυής. Ο επίλογος θα γραφτεί στην Ιταλία, τον Νοέμβριο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ…

Τον άψογα οργανωμένο αγώνα στην Πορτογαλία, από τους έμπειρους του WRC, κέρδισαν οι Βέλγοι Κριστόφ Ζακόμπ – Ιζαμπέλ Ρενιέ, σύζυγος του οδηγού, με Ford Escort RS 1800, με μικρή διαφορά (19,2 δλ.) από τους Ισπανούς Χεσούς Φερέιρο Πέρεθ – Χαβιέρ Ανίδο Βάσκεθ, επίσης με Ford Escort RS 1800.

Αντίπαλοι στο χειροκρότημα, με στοιχεία σεβασμού, ο Φινλανδός Πάσι Χαπουλαχτί με Volvo 242, ο Τσέχος Όλντριχ Κόβαρικ Jr με Skoda Favorit 136L, αλλά και άλλοι. Στον αγώνα για το Κύπελλο των Πορτογάλων, όπου επικράτησε ένα Nissan Micra Α5, συμμετείχε και ο γνωστός μας Αντόνιο Πίντο ντος Σάντος με το «διάσημο» Renault 4L.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ

Το «δικό μας» Ιστορικό είναι προγραμματισμένο για τις 22-24 Μαΐου, με επίκεντρο τη Λαμία. Αφετηρία στις Θερμοπύλες, τερματισμός στην Ακρόπολη, με ιδανική στο χαρτί χάραξη, 13 ε.δ. και 160 αγωνιστικά χλμ. – μαζί και ο «Ταρζάν» για την απόλυτη εμπειρία. Ποιος να συγκριθεί με το ΙΡΑ; Με όνομα βαρύ και ιστορία αντίστοιχη. Η ιστορική έκφραση του «Ράλλυ των θεών». Περισσότερες λεπτομέρειες στο www.historicacropolis.gr

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

FIA EUROPEAN HISTORIC RALLY CHAMPIONCHIP

(ΧΩΜΑ)

22-24 ΜΑΪΟΥ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ

20-22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΡΑΛΛΥ ΛΑΤΙ – ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

27-29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΡΑΛΛΥ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

27-29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΡΑΛΛΥ ΜΠΡΟΥΝΕΛΟ – ΙΤΑΛΙΑ