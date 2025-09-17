Ράλλυ Σαλαμίνας: Νίκη εντός έδρας

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Σαλαμίνας το Ράλλυ Σαλαμίνας, το οποία είναι πλέον αναπόσπαστο μέρος των εκδηλώσεων για τα Σαλαμίνια.

Το Ράλλυ Σαλαμίνας έχει καθιερωθεί σαν ένας από τους καλύτερους μονοήμερους αγώνες ιστορικών αυτοκινήτων, με 80 χιλιόμετρα, 7 ειδικές διαδρομές και 70 συμμετοχές. Η συγκέντρωση ξεκίνησε στις 11 το πρωί του Σαββάτου στο Πέραμα και οι συμμετέχοντες πέρασαν στα Παλούκια με την ευγενική χορηγία των κοινοπραξιών που επιχειρούν στην γραμμή. Στις 12:00μμ άρχισαν να παρατάσσονται στην Πλατεία Ηρώων της Σαλαμίνας, όπου πλήθος κόσμου ήρθε για να δει τα ιστορικά αυτοκίνητα.

Ο αγώνας ξεκίνησε στις 1μμ με την «Ζωοδόχο Πηγή» να ανοίγει τον χορό των ειδικών διαδρομών και μετά ακολούθησαν το «Μπατσί» και η «Φανερωμένη» που διέρχεται μπροστά από την ιστορική Μονή Παναγίας Φανερωμένης και το σπίτι του Άγγελου Σικελιανού. «Πηλός» & «Πέρανι» έφεραν τα πληρώματα στο “Pefko” στον οικισμό ΔΕΗ-Χαλιώτη για διάλειμμα & ανασυγκρότηση δίπλα στη θάλασσα. Μετά την επανεκκίνηση ακολούθησαν οι ειδικές «Πεύκο» & «Αγία Ζώνη» και η διαδρομή τερμάτισε περίπου στις 5μμ στο Αιάντειο στο beach bar «El Pecado». Ακολούθησε γεύμα δίπλα στο κύμα και απονομή επάθλων παρουσία του Δημάρχου Σαλαμίνας, κ. Γιώργου Θ. Παναγόπουλου και πολλών μελών της δημοτικής αρχής.

Οι νικητές του αγώνα και της κατηγορίας Regularity ήταν οι Γιώργος Κανελλόπουλος – Παναγιώτης Κανελλόπουλος με Toyota Celica STi, 2οι οι Ιωσήφ Λαγάκης – Νικήτας Τσαλίκης με Subaru Legacy και 3οι οι Ιωάννης Κυράνας – Νικόλαος Ευσταθίου με Toyota Corolla GTi.

Νικητές στην κατηγορία Classique ήταν οι Θεοχάρης Λαλούσης – Γεώργιος Ξυπνητός με Porsche 911 μετά από ισοβαθμία με τους Δημήτριο Λαλούση – Κυριάκο Πάλλα με Lancia Delta και τρίτοι ήταν οι Δημήτριος Πράσινος – Σωτήριος Δρυμούσης με Austin Healey 3000.

Στα Youngtimer-GT θριάμβευσαν τα γαλλικά hot hatchback και νικητές ήταν οι Τηλέμαχος Λέυκαρος – Θεόδωρος Μελανίτης με Citroen Saxo VTS, δεύτεροι οι Μιχαήλ Σιέττος – Αντωνία Μπουρνοβαλάκη με Peugeot 106 Rallye και τρίτοι οι Ιωάννης Ιωάννου – Νίκος Τσουχλαράκης με Citroen C2. Η κατάταξη όλων των επί μέρους κατηγοριών είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.sisa.gr

Η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά τον Δήμο Σαλαμίνας και όλους τους τοπικούς παράγοντες για την υποστήριξή τους και την υποδειγματική φιλοξενία. Ευχαριστήρια στην Ελληνική Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στους χορηγούς επικοινωνίας, στην Anube Sport καθώς και σε όλα τα στελέχη της οργάνωσης για τη συνδρομή τους. Ραντεβού ξανά στη Σαλαμίνα το 2026!