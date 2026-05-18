Ράλλυ Σαλαμίνας: Σταθερή αξία

Το Ράλλυ Σαλαμίνας διοργανώθηκε το Σάββατο 16 Μαίου για 9η συνεχόμενη χρονιά σε συνεργασία με τον Δήμο Σαλαμίνας. Η μεταφορά της διεξαγωγής από Σεπτέμβριο σε Μάιο αρχικά προβλημάτισε, αλλά το στοίχημα κερδήθηκε με 71 ενθουσιώδη πληρώματα να δηλώνουν συμμετοχή.

Σε αυτό συνέβαλε η απόφαση του Πολεμικού Ναυτικού να φιλοξενήσει την εκκίνηση στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας, σε απόσταση αναπνοής από τα πολεμικά πλοία και το στολίδι του στόλου μας, την Φρεγάτα «Κίμων». Το Ράλλυ Σαλαμίνας έχει καθιερωθεί σαν ένας από τους καλύτερους μονοήμερους αγώνες ιστορικών αυτοκινήτων, που έχει σκοπό να αναδεικνύει τις ομορφιές του νησιού & να φέρνει το ιστορικό αυτοκίνητο κοντά στους κατοίκους του. Στη φετινή του έκδοση διέτρεξε 94 χιλιόμετρα μέσω 7 ειδικών διαδρομών, που κρίθηκαν σε μάχες δεκάτων του δευτερολέπτου.

Oι συμμετέχοντες πέρασαν από το Πέραμα στα Παλούκια με την ευγενική χορηγία των κοινοπραξιών, που επιχειρούν στην γραμμή. Η συγκέντρωση ξεκίνησε στις 11:30 το πρωί στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας και ο αγώνας ξεκίνησε στις 1μμ με πρώτη ειδική την «Ζωοδόχο Πηγή», μετά ακολούθησαν το «Μπατσί» και η «Φανερωμένη 1» που διέρχεται μπροστά από την ιστορική Μονή Παναγίας Φανερωμένης και το σπίτι του Άγγελου Σικελιανού.

Η ειδική «Αγία Ζώνη» έφερε τα πληρώματα στα γραφικά Σελήνια για διάλειμμα & ανασυγκρότηση δίπλα στη θάλασσα. Μετά την επανεκκίνηση ήρθε και το ψιλόβροχο, που δυσκόλεψε τα πληρώματα, αλλά ευτυχώς δεν δημιούργησε προβλήματα. Οι ειδικές «Φανερωμένη 2», «Πηλός» & «Πέρανι» έφεραν τα πληρώματα στις 4:30μμ στον οικισμό ΔΕΗ-Χαλιώτη για τερματισμό. Ακολούθησε γεύμα στην Παραλία Κακη Βίγλας στο εστιατόριο «Κανέλλος» και απονομή επάθλων παρουσία του Διοικητή του Ναυστάθμου, κ. Σπυρίδωνα Μαντή και πολλών εκπροσώπων του Δήμου Σαλαμίνας.

Οι νικητές του αγώνα ήταν οι Ιωάννης Κυράνας – Νικόλαος Ευσταθίου με VW Golf GTi, 2οι οι Ιωσήφ Λαγάκης – Νικήτας Τσαλίκης με Subaru Legacy και 3οι οι Ανδρέας Πιταράκης – Νίκος Βισβίκης με Ford Escort RS 2000. Νικητές στην κατηγορία Classique Trophy ήταν οι Δημήτριος Λαλούσης – Κυριάκος Πάλλας με Fiat 128, δεύτεροι οι Δημήτριος Πράσινος – Παντελής Μπίλλιας με Austin Healey 3000 και τρίτοι ήταν οι Μαρία Μπιζά – Άκης Αμπαστάδο με Toyota Starlet.

Στα Youngtimer-GT νικητές ήταν οι Τηλέμαχος Λεύκαρος – Θεόδωρος Μελανίτης με Citroen Saxo VTS, δεύτεροι οι Ιωάννης Μελισσουργός – Κωνσταντίνος Μελισσουργός με BMW 316i Compact και τρίτοι οι Γεώργιος Φονσός – Νικόλαος Ζακχαίος με VW Golf IV. Η κατάταξη όλων των επί μέρους κατηγοριών είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα www.sisa.gr Η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά το Πολεμικό Ναυτικό & το Ναύσταθμο Σαλαμίνας, τον Δήμο Σαλαμίνας και όλους τους τοπικούς παράγοντες για την υποστήριξή τους και την υποδειγματική φιλοξενία. Ευχαριστήρια στην Ελληνική Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στους χορηγούς επικοινωνίας, καθώς και σε όλα τα στελέχη της οργάνωσης για τη συνδρομή τους. Ραντεβού ξανά στη Σαλαμίνα το 2027.