Ράλλυ Σύρου 2026 – Ένα γεγονός ξεχωριστό

Το Σαββατοκύριακο 4-6 Σεπτεμβρίου η Σύρος, το αρχοντικό κυκλαδίτικο νησί με την πλούσια τεχνολογική & βιομηχανική ιστορία, φιλοξένησε για τέταρτη χρονιά το ομώνυμο ράλλυ ιστορικών αυτοκινήτων.

Συνδιοργανωτές ήταν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, o Σύλλογος Ιστορικών Οχημάτων Σύρου Syros Enfield Club και ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων. Το πρωί της Παρασκευής άρχισαν να καταφθάνουν οι συμμετέχοντες στο λιμάνι της Ερμούπολης και οι δρόμοι της Σύρου άρχισαν να γεμίζουν με όμορφα αυτοκίνητα του παρελθόντος. Οι συμμετοχές έφθασαν τις 42, εκ των οποίων τα 10 ήταν Συριανά πληρώματα. Στις 6μιση το απόγευμα τα αυτοκίνητα παρατάχθηκαν στην πλατεία Μιαούλη μπροστά από το επιβλητικό Δημαρχείο για να συστηθούν στον κόσμο της Σύρου.

Το Σάββατο στις 1:15μμ ξεκίνησε ένα διαφορετικό ράλλυ από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Τα πληρώματα διαγωνίστηκαν με κριτήρια πλοήγησης & παρατηρητικότητας χωρίς το άγχος του χρονομέτρου. Η διαδρομή ξεκίνησε από Ερμούπολη και πέρασε από Λαζαρέττα, Βάρη, Δανακό & Άνω Μεριά με κατάληξη στο Σαν Μιχάλη για ανασυγκρότηση και γεύμα, όπου οι συμμετέχοντες απόλαυσαν τη γαστρονομία και τη θέα του «Πλακόστρωτου». Στις 4.30 ξεκίνησε το 2ο σκέλος, που μέσω Επισκοπιού μας έφερε στην αψίδα του τερματισμού στην Ερμούπολη. Για ακόμα μία χρονιά νικητής ήταν τα κλασικά αυτοκίνητα που έδεσαν απόλυτα όχι μόνο με την τεχνολογική ιστορία αλλά και με και τις φυσικές ομορφιές της αρχοντικής Σύρου.

Νικητές μετά από εξαπλή ισοβαθμία (!) ήταν οι Δημήτρης Τσιμής – Ντόρα Κασούνη με Mercedes 280SL, δεύτερο το πλήρωμα από την Άρτα Χρήστος Κατσαούνος – Αρετή Γιαννούλη με Leyland Mini 1000 και τρίτο το αμιγές γυναικείο πλήρωμα από την Χαλκίδα Σοφία Ιερομνήμων – Μαρία Υφαντή με Toyota Celica STi. Στα Youngtimer νικητές ήταν το πλήρωμα από τον Πύργο Νικόλαος Αντωνέλος – Παρασκευή Σωτηροπούλου με Nissan Mexicana Sentra GXE. Τα αναλυτικά αποτελέσματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.sisa.gr

Στις 8.30 το βράδυ παρατέθηκε δείπνο απονομής επάθλων στο ξενοδοχείο Di Mare παρουσία του προέδρου της ΕΟ.ΦΙΛΠΑ κ. Μιχάλη Γεωργιάκου. Βραβεύτηκαν τα 3 πρώτα πληρώματα της γενικής κατάταξης, οι νικητές της κατηγορίας Youngtimer, το παλαιότερο αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο μικρότερου κυβισμού και το κομψότερο πλήρωμα. Ο ΣΙΣΑ ευχαριστεί την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον Δήμο Ερμούπολης, το Λιμεναρχείο Σύρου, την Ελληνική Αστυνομία, τον Σύλλογο Ιστορικών Οχημάτων Σύρου Syros Enfield Club και όλους τους συμμετέχοντες που κόσμησαν με τις τετράτροχες καλλονές τους δρόμους της Σύρου.