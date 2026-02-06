Regularity: Zήσε τη στιγμή…

Η regularity είναι η χαρά της συμμετοχής, η ισορροπία στον άγνωστο δρόμο και η απόλαυση της στιγμής, με επίκεντρο το ιστορικό αυτοκίνητο, τις σωστές εκδηλώσεις και μια κοινότητα που ξέρει να υποστηρίζει τον θεσμό.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ

H κοινότητα του ιστορικού αυτοκινήτου προσφέρεται ώστε να αξιοποιείς το παλιό σου αυτοκίνητο συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις που συνδυάζουν οδήγηση, εμπειρία και επαφή με ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Προϋπόθεση ένα αξιόπιστο αυτοκίνητο, ιδανικά κατασκευής έως το 1981, που σου ανοίγει την πόρτα τόσο για αγώνες regularity όσο και για mystery events, όπως αυτά του Τρισκέλιον, αλλά και για διοργανώσεις που εντάσσονται στα δύο πρωταθλήματα, της ΟΜΑΕ και της ΕΟ-ΦΙΛΠΑ, θεσμών που υποστηρίζουν με συνέπεια τον ρόλο τους.

Σε αυτές τις εκδηλώσεις διασκεδάζεις. Απαραίτητη η καλή διάθεση. Γνωρίζεις ανθρώπους, απολαμβάνεις τη χώρα μας και ζεις τη διαδικασία χωρίς άγχος. Αρκεί πλέον ένα smartphone και η επιλογή της κατάλληλης εφαρμογής, ώστε η συμμετοχή να αποκτά ενδιαφέρον και στο κομμάτι της βαθμολογίας και της απονομής, πάντα σε εορταστικό κλίμα. Η regularity δοκιμασία θέλει τρόπο.

Στόχος η διατήρηση χαμηλής μέσης ωριαίας ταχύτητας σε άγνωστο δρόμο, με ασφάλεια, με ελάχιστες εξαιρέσεις όπου ο ρυθμός ανεβαίνει, πάντα σε ανοικτό και ελεγχόμενο περιβάλλον. Ο καθένας με τον τρόπο του. Τη στιγμή που διαβάζετε αυτές τις γραμμές, οι Les Grecs, οκτώ εξαιρετικά πληρώματα, συμμετέχουν στο Ιστορικό Ράλλυ Μόντε Κάρλο, ενώ άλλοι προετοιμάζονται για το Ιστορικό Ράλλυ Τρίπολης τον Μάρτιο, φροντίζοντας μηχανικά το αυτοκίνητο και… φορτίζοντας τα κινητά τους τηλέφωνα. Στις επιλογές της χρονιάς, το Classic Legend του ΣΙΣΑ, εκδήλωση που προηγείται οριακά του PEMA Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις της ΟΜΑΕ (23-25 Μαΐου), το οποίο συνδυάζεται με διεθνή αγώνα τύπου Sporting. Από τη ΦΙΛΠΑ, με εξαιρετική επικοινωνία, ξεχωρίζουν το Διεθνές και το Χειμερινό Ράλλυ, ενώ παραμένει η ευχή να επιστρέψουν θεσμοί όπως το Concourse d’Elegance και η Ανάβαση της Πάρνηθας.

Από τον ΣΙΣΑ, αγώνας στην Πίνδο τον Ιούνιο, ενώ ο βετεράνος rallyman ήδη προγραμματίζει τη συμμετοχή του στο «24 Ώρες Ελλάδα» τον Οκτώβριο. Το 13ο Tour du Peloponnese του Τρισκέλιον, κορυφαία εκδήλωση με παρουσία και στο διεθνές ημερολόγιο, ξεκινά στις 4 Οκτωβρίου, μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση του Mille Miglia Experience Greece, που ήρθε για να μείνει. Εκδηλώσεις που αναβαθμίζουν την κουλτούρα μας, με συνέπεια στο touring μοτίβο, στην ποιοτική φιλοξενία και στη σοβαρή επικοινωνία, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Για τον επίλογο, ακολουθώντας ένα πιο προσγειωμένο πρόγραμμα, το Ράλλυ Δαναών τον Νοέμβριο αποτελεί ιδανικό κλείσιμο της χρονιάς. Σε ό,τι αφορά το ιστορικό αυτοκίνητο, η συνεργασία με ειδικούς για τις κρατικές ιστορικές πινακίδες είναι απαραίτητη, ενώ η εγγραφή σε λέσχη προσφέρει στήριξη και ουσιαστική συμμετοχή στον θεσμό, πέρα από την τυπική διεκπεραίωση. Καλή διασκέδαση!