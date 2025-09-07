ΡΕΜΑ Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις – Regularity – Σκέλος 2o: Διατηρούνται στην κορυφή οι Crucifix-Bohosiewicz

Το δεύτερο σκέλος του PEMA Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις Regularity ολοκληρώθηκε, με τους Christian Crucifix – Agnieszka Bohosiewicz να διατηρούν την πρωτοπορία με το Peugeot 205 του 1985 που έχουν στα χέρια τους.

Το σκέλος του Σαββάτου ήταν το πιο απαιτητικό του αγώνα, περιλαμβάνοντας συνολικά 12 Δοκιμασίες Ακριβείας και 405 χιλιόμετρα.

Οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν την πορεία τους το πρωί του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου από την Αρχαία Ολυμπία, όπου ο χορηγός του αγώνα, η PEMA Corporation είχε στήσει μια όμορφη γιορτή προς τιμήν τους. Ύστερα από κάποιες δοκιμασίες, πέρασαν τον Κορινθιακό Κόλπο από τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και κατέληξαν σε όμορφα χωριά της Αιτωλοακαρνανίας και της Ευρυτανίας. Το σκέλος ολοκληρώθηκε με τη νυχτερινή μαραθώνια δοκιμασία PEMA.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο νικητής της διοργάνωσης του 2021, Βέλγος Christian Crucifix, έχοντας φέτος συνοδηγό την Πολωνή Agnieszka Bohosiewicz κατάφερε να αντισταθεί στην πίεση των αντιπάλων του και να παραμείνει στην κορυφή του αγώνα. Στο τελευταίο σκέλος το δίδυμο θα προσπαθήσει να αποφύγει τα λάθη, ώστε να προσθέσει άλλη μια επιτυχία στο ήδη πλούσιο παλμαρέ του. Σπουδαία μάχη είναι σε εξέλιξη για τη δεύτερη θέση με τους Γεράσιμο Κατοχιανό-Γεώργιο Κατοχιανό με το Ford Fiesta MKI του 1981 να ξεπερνούν στην τελευταία δοκιμασία του σκέλους το εμπόδιο των Άρη Γεωργοσόπουλου-Νίκου Κοντοπού με Fiat 128 Rally του 1971. Τα δύο πληρώματα θα έχουν τη δική τους μάχη την Κυριακή, ενώ κανείς δεν μπορεί να ξεγράψει τους Γιώργο Γεωργακόπουλο-Τάσο Δούρο που ακολουθούν. Με το BLMC Mini του 1968, το δίδυμο ανέβηκε αρκετές θέσεις στην κατάταξη το Σάββατο και θα προσπαθήσει να εισχωρήσει στη μάχη του βάθρου. Στην πέμπτη θέση έφτασαν στο Καρπενήσι οι Georgi Andonov-Yordanka Andonova με Volvo 244 GLE του 1979, οι οποίοι δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη και θα παλέψουν για κάτι καλύτερο την Κυριακή. Κέρδισαν δύο θέσεις στο δεύτερο σκέλος οι Ιωάννης Κατσαούνης-Ιούλιος Ιατρίδης με Volkswagen Golf I του 1979 και πλέον βρίσκονται στην έκτη θέση, έχοντας πίσω τους τους περσινούς νικητές του αγώνα, Βάσο Θεοδοσίου-Κωνσταντίνο Πιπέρο με Lancia Beta Coupe του 1974.

Ορεξάτοι ξεκίνησαν το Σάββατο οι δύο φορές Πρωταθλητές Ελλάδος Regularity, Χρήστος Χατζηκωνσταντίνου-Μανώλης Δημακαρέας, οι οποίοι στην πρώτη δοκιμασία της ημέρας σκαρφάλωσαν στη δεύτερη θέση της γενικής. Η συνέχεια για το πλήρωμα του Volkswagen Golf I δεν ήταν ανάλογη, καθώς στη συνέχεια υποχώρησε στην όγδοη θέση της γενικής κατάταξης. Μια θέση πιο πίσω είναι οι Κυριάκος Φαρμάκης-Μαρία Αθανασοπούλου με Volvo 122 S του 1963, ακολουθούμενοι από τους Δημήτρη Ποριώτη-Μιχάλη Σιέττο με Toyota Starlet KP60 του 1979. Υποχώρησαν στην 11η θέση της γενικής κατάταξης οι τρίτοι στο πρώτο σκέλος, Ελευθέριος Λιάκος-Δημήτρης Λιάκος που έχουν στα χέρια τους ένα Ford Escort του 1975, έχοντας πίσω τους τους Ιωσήφ Λαγάκη-Νικήτα Τσαλίκη (Subaru Legacy, 1992).

Η διαδρομή της Κυριακής περιλαμβάνει συνολικά 255 χιλιόμετρα. Οι αγωνιζόμενοι θα εκκινήσουν το πρωί από το Καρπενήσι και θα τερματίσουν το απόγευμα στους Δελφούς, όπου θα πραγματοποιηθεί και η απονομή του αγώνα.

Χορηγός ονομασίας είναι η εταιρεία PEMA.

Πολύτιμη βοήθεια στους οργανωτές παρέχουν φέτος η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας. Στο πλευρό του PΕΜΑ Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, βρίσκονται επίσης, ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμος Θηβαίων, ο Δήμος Τανάγρας, ο Δήμος Λεβαδέων, ο Δήμος Δελφών, ο Δήμος Ορχομενού, ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας και ο Δήμος Αλιάρτου.

Χορηγός επικοινωνίας είναι η Cosmote TV, η οποία τα τελευταία χρόνια δίνει το παρών σε όλες τις διοργανώσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού στη χώρα μας.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του αγώνα (www.historicacropolis.gr) και στον Ηλεκτρονικό Πίνακα Ανακοινώσεων (https://webapp.sportity.com/channel/ACR25REG), μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα νέα του PΕΜΑ Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις Regularity.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΚΕΛΟΣ 2ο

Επίσημη Ιστοσελίδα: www.historicacropolis.gr

Ζωντανά Αποτελέσματα: https://sportstiming.gr/live/results/auto/regularity/REG25ACR/

Facebook page: https://www.facebook.com/historicacropolisrallygr

Instagram page: https://www.instagram.com/historic_acropolis_rally/

Youtube page: https://www.youtube.com/@PressOfficeOMAE

Γραφείο Τύπου