Roman Roads 2026 – Aπό τις 14 ως τις 18 Απριλίου με 40 συμμετοχές

Υπό την αιγίδα της Ιταλικής Ομοσπονδίας ASI και με 40 πληρώματα θα διεξαχθεί το Roman Roads 2026, από τις 14 ως τις 18 Απριλίου.

Το Roman Roads 2026 στην V Εκδοχή του. Άνοιξη στην Ιταλία, για πέμπτη συνεχή χρονιά. Από τις 14 ως τις 18 Απριλίου, 40 πληρώματα από 12 χώρες θα λάβουν μέρος σε ένα μοναδικό event. Φέτος επιλέχθηκε μια ανεξερεύνητη πλευρά της Ιταλίας. Την Marche και την Umbria. Ειδυλλιακές διαδρομές μέσα από μοναδικά αξιοθέατα όπως το παραθαλάσσιο Portonovo και Sirolo στις ακτές της Αδριατικής, το μεσαιωνικό Gubbio, το μοναδικής ομορφιάς Urbino και το επιβλητικό San Marino. Τελικός προορισμός το Rimini και το, γνωστό από την ταινία Amarcord του Fellini, Grand Hotel.

Η εκδήλωση, συνδιοργανώνεται από το ΣΜΑ ΤΡΙΣΚΕΛΙΟΝ σε συνεργασία με την Scuderia Campidoglio, μία από τις παλαιότερες Ιταλικές Λέσχες Αυτοκινήτου με έδρα την Ρώμη. Συνολικά 40 πληρώματα από 12 χώρες μεταξύ των οποίων 16 ελληνικά θα διανύσουν τα 506 χλμ. διαδρομής με 12 Ειδικές Δοκιμασίες Ακριβείας και 101 μετρήσεις και θα απολαύσουν ένα μοναδικό πενθήμερο, γεμάτο ιστορία, γεύσεις και μοναδικές τοποθεσίες.

Highlight η στάση στο ιστορικό κέντρο του Urbino, το γεύμα μέσα στο κάστρο του San Leo και ο τερματισμός στο κέντρο του San Marino. Ο ανοιξιάτικος καιρός θα επιτρέψει σε όλους να οδηγήσουν και να απολαύσουν μοναδικά τοπία, γνωρίζοντας από κοντά μια άλλη πλευρά της Ιταλίας, δοκιμάζοντας παράλληλα οχήματα εκτός των συνηθισμένων ελληνικών διαδρομών. Ο Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 14 Απριλίου στο Ξενοδοχείο Portonovo Sea Bay. Το πρώτο όχημα θα εκκινήσει για το 1ο (νυχτερινό) Σκέλος το ίδιο απόγευμα στις 18:30, με τους συμμετέχοντες να διανύουν τα πρώτα 23,282 χιλιόμετρα.

Έχοντας θέσει όριο τις 40 συμμετοχές, λόγω της φύσης της εκδήλωσης και της ιδιαιτερότητας των σημείων επίσκεψης, το Roman Roads 2026 αποτελεί την πιο επιτυχημένη εκτός Ελλάδας προσπάθεια μας σε συνεργασία με την Scuderia Campidoglio. Αποτελεί δε μέρος του TRIATHLON TROPHY 2026, του διεθνούς επάθλου μας, με 3 αγώνες (οι άλλοι 2 είναι το Transylvania Vintage Tour στην Ρουμανία και το Tour du Péloponnèse στην Ελλάδα).

