Ron Dennis: O ηγέτης

Ως διευθύνων σύμβουλος και συνιδιοκτήτης, ο Ρον Ντένις ανέδειξε τη ΜcLaren σε παγκόσμια δύναμη στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Γεννημένος το 1947 σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές τοποθεσίες για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, στο Γουόκινγκ της Αγγλίας, ο Ron Dennis σπούδασε μηχανολογία στο Τεχνικό Κολέγιο του Γκίλφορντ. Στη Formula 1 εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1966, ως μηχανικός του Jochen Rindt, όταν ο Αυστριακός οδηγούσε για την Cooper. Το 1968 τον ακολούθησε στην Βrabham, στην οποία και παρέμεινε, όταν ο Rindt έφυγε για τη Lotus. Mόλις ο Jack Brabham αποσύρθηκε από τα αυτοκινητοδρόμια, ο Ron Dennis αποφάσισε να ιδρύσει μια δική του αγωνιστική ομάδα (τη Rondel, για το πρωτάθλημα της F2) μαζί με έναν συνάδελφό του.

Στα μέσα της δεκαετίας του ’70 προσπάθησε να την αναβαθμίσει και να την οδηγήσει στη F1, αλλά δεν βρήκε χρηματοδότη. Κατόπιν ανασυντάχθηκε και με την υποστήριξη της Marlboro το 1976 ίδρυσε την ομάδα «Project Four Racing». Αυτή σημείωσε μεγάλη επιτυχία στη F2 και στη F3, κατακτώντας πρωταθλήματα το 1979 και το 1980. Η «Project Four Racing» συμμετείχε επίσης στον μη μακροημερεύσαντα θεσμό «Procar», που για δύο χρόνια ήταν το «ενιαίο» της F1 με BMW M1.

Καθώς τα επιχειρηματικά του ενδιαφέροντα αυξάνονταν, ο Ron Dennis φιλοδοξούσε να επιστρέψει στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Και αυτό συνέβη το 1981, μέσω της εξαγοράς της McLaren από την «Project Four Racing». Από τότε και έως το 2009 ο Dennis υπηρέτησε ως επικεφαλής της ομάδας, διευθύνων σύμβουλος και συνιδιοκτήτης της, κατακτώντας επτά τίτλους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών F1, μεταξύ 1984 και 1998. Διετέλεσε επίσης πρόεδρος και ιδιοκτήτης της McLaren Group από το 1985 μέχρι το 2017, ενώ ήταν επίσης ο ιδρυτής της McLaren Automotive (2010). Ήταν ο άνθρωπος που συνέβαλε καθοριστικά στη μετατροπή της ομάδας σε τακτικό διεκδικητή των παγκόσμιων τίτλων.

Η ισχυρή προσωπικότητά του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη σχέση του με τους οδηγούς-πρωταθλητές της ομάδας του (Lauda, Prost, Senna, Hakkinen, Hamilton), τους οποίους αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο. Ο Ron Dennis έβλεπε μακριά και οι αποφάσεις του, που καθόρισαν το μέλλον της McLaren, ήταν απόλυτα επιτυχημένες: Η πρόσληψη του σχεδιαστή John Barnand και το επαναστατικό πλαίσιο από ανθρακονήματα (ΜΡ4) που προέκυψε, η συνεργασία στους τούρμπο κινητήρες με την TAG-Porsche και αργότερα με τη Honda, η επιλογή των Prost, Lauda, Senna ως οδηγών, η συμφωνία με τη Mercedes για τους κινητήρες, όπως επίσης η «καλλιέργεια» και η υποστήριξη στον άλλοτε νεοσσό Lewis Hamilton. Ωστόσο, υπήρξαν επιτυχίες και πέρα από τους αγώνες, όπως το εμβληματικό supercar «F1» της McLaren Cars (1992), η «SLR» το 2003 σε συνεργασία με τη Mercedes-Benz και η «P1» (2013).