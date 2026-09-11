Ronnie Peterson: O μεγάλος Σουηδός

Ο Ronnie Peterson ήταν μια μεγάλη μορφή των seventies στην Formula 1, με «αύρα» παγκόσμιου πρωταθλητή, που όμως έφυγε νωρίς…

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: LOTUS, FORD, DUTCH NATIONAL ARCHIVES

Στην Ελλάδα δεν είδαμε ποτέ στην ασπρόμαυρη κρατική τηλεόραση την τελευταία νίκη του Ronnie Peterson στην Αυστρία το 1978, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών της ημέρας εκείνης στις Άλπεις. Ο ταχύτατος Σουηδός με το επιθετικό στιλ οδήγησε αυτοκρατορικά μέσα στη βροχή τη χρυσόμαυρη Lotus Mark 79, την ώρα που όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούσαν απλώς να κρατηθούν μέσα στην πίστα. Σε όσους από τους ευρωπαϊκούς αγώνες μεταδόθηκαν σποραδικά στη χώρα μας τη χρονιά εκείνη, τον είχαμε δει να γράφει το «1-2» στον τερματισμό, πάντα πίσω από τον Mario Andretti. Ο λόγος του «δεύτερου» ρόλου του ήταν το γεγονός πως στις αρχές του 1976 εγκατέλειψε τη Lotus, απογοητευμένος από την απόδοση της νέας Mark 77.

Στη βρετανική ομάδα εντάχθηκε το 1973, έπειτα από δύο επιτυχημένα χρόνια στη March, με στόχο να κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Όμως, η επιμονή του Colin Chapman να κρατήσει με ετήσιες αναβαθμίσεις τη Lotus Mark 72 σε ενεργό δράση για πέντε ολόκληρα χρόνια δεν τον βοήθησε καθόλου (είχε συνολικά 16 εγκαταλείψεις από μηχανικά προβλήματα σε τρία χρόνια).

Αμέσως μετά τη φυγή του από τη Lotus, επέστρεψε στη Μarch, κατακτώντας και μια εκπληκτική νίκη στη Μonza, στον αγώνα όπου ο Niki Lauda επέστρεψε στην Formula 1 μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο Nurburgring, τερματίζοντας τέταρτος.

To 1977 oδήγησε για λογαριασμό του Ken Tyrrell τη δύσκολη εξάτροχη Ρ34, με καλύτερο τερματισμό μια τρίτη θέση στο Βέλγιο. Το 1978 ήρθε η επιστροφή στη Lotus, με τους όποιους συμβιβασμούς έφερε. Εκείνη τη χρονιά, πάντως, ο αγώνας στην Αυστρία ήταν σημαδιακός, αφού εκεί η Lotus κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο των κατασκευαστών, που ήταν ο τελευταίος της. Από τότε, κανείς Σουηδός οδηγός δεν κέρδισε ξανά Grand Prix.

Οι Έλληνες τηλεθεατές της F1 (η πρώτη γενιά στη χώρα μας) παρακολούθησαν τότε, χωρίς ούτε μία διακοπή για διαφημίσεις, την τετράωρη και πλέον ζωντανή μετάδοση από τη Μόντσα και όσα ακολούθησαν τη χαοτική καραμπόλα της εκκίνησης. Ο Ronnie Peterson απεγκλωβίστηκε ζωντανός από τη φλεγόμενη Lotus, έχοντας υποστεί πολλαπλά κατάγματα στα πόδια, όμως πέθανε την επόμενη ημέρα από λιπώδη εμβολή. Μόνο τρεις Σουηδοί έχουν κερδίσει αγώνα της F1 και όλοι τους πέθαναν νέοι, ο Jo Bonnier το 1972 στο Le Mans, ο Gunnar Nilson από καρκίνο κι ο 34χρονος Ronnie στην Ιταλία λόγω των λαθών της διοργάνωσης.

Τίποτα καλό δεν ακολούθησε, αφού η απώλεια του θεαματικού πιλότου με το μπλε κράνος σκόρπισε την απογοήτευση και, μεταξύ άλλων, η πίστα στο Anderstorp της Σουηδίας έφυγε οριστικά από το πρόγραμμα της F1. Στις 19 Δεκεμβρίου 1987 παίχτηκε η τελευταία πράξη αυτής της τραγωδίας, με την αυτοκτονία της Barbara Peterson, που δεν μπόρεσε να αντέξει τον χαμό του συζύγου της (ήταν το πιο αγαπημένο ζευγάρι της Formula 1) και τον ακολούθησε. Ατυχώς, δεν έχουν όλες οι ιστορίες καλό τέλος, μερικές μάλιστα έχουν τη δύναμη να σου ραγίζουν την καρδιά…

RONNIE PETERSON

Συμμετοχές σε Γκραν Πρι: 123

Νίκες: 10

Pole–positions: 14

Εκκινήσεις από την πρώτη σειρά: 25

Ταχύτεροι γύροι: 9

Τερματισμοί στη 2η θέση: 10

Τερματισμοί στην 3η θέση: 6

Xιλιόμετρα επικεφαλής: 3.304

Γύροι επικεφαλής: 706

Δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: 1971-1978

Τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: 1973