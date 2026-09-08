Σαράντα χρόνια Citroën BX GTi

Σαράντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την παρουσίαση του Citroën BX GTi, ενός μοντέλου που το καλοκαίρι του 1986 κατάφερε να επαναπροσδιορίσει την έννοια του σπορ σεντάν, συνδυάζοντας τις υψηλές επιδόσεις με την άνεση και την ιδιαίτερη οδηγική φιλοσοφία της γαλλικής εταιρείας.

Πριν γίνει ένα εμβληματικό αυτοκίνητο στην κατηγορία των σπορ αυτοκινήτων, το BX αποκαλύφθηκε με φόντο τον Πύργο του Άιφελ και στη συνέχεια λανσαρίστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού τον Οκτώβριο του 1982, σχεδιασμένο από τον Ιταλό κατασκευαστή αμαξωμάτων Bertone υπό την καθοδήγηση του Marcello Gandini, και εξελίχθηκε σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Citroën, με πάνω από 2,3 εκατομμύρια μονάδες να έχουν βγει από τη γραμμή παραγωγής μέχρι το 1994.

Από αυτή την επιτυχία, μετά την ανανέωση τον Ιούλιο του 1986, γεννήθηκε η πιο σπορ έκδοση της γκάμας: το BX GTi. Σαράντα χρόνια μετά το ντεμπούτο του, παραμένει βαθιά ριζωμένο στη συλλογική μνήμη ως ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα σεντάν της εποχής του.

Σχεδιασμένο να αντιμετωπίσει έναν σκληρό ανταγωνισμό στην κατηγορία των σπορ στέισον βάγκον, κατάφερε να καθιερώσει ένα μοναδικό όραμα: να προσφέρει επιδόσεις υψηλού επιπέδου χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση και την ευελιξία. Σήμερα, η Citroën γιορτάζει αυτήν την επέτειο παρουσιάζοντας ένα μοντέλο που ενσάρκωσε τέλεια το πνεύμα καινοτομίας και τόλμης της μάρκας.

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Όταν το BX GTi εισήχθη στη γκάμα ως μέρος της ανανέωσης του μοντέλου τον Ιούλιο του 1986, αντικατέστησε το BX 19 GT και το BX Sport. Με επικεφαλής τον σχεδιαστή Carl Olsen -ο οποίος είχε σχεδιάσει επίσης το AX και το CX Series 2- είχε μία σαφή φιλοδοξία: να συνδυάσει τα σπορ διαπιστευτήρια του BX Sport με βελτιωμένη άνεση, αντάξια ενός πραγματικού οικογενειακού sedan.

Αυτή η ανανέωση εισήγαγε φαρδύτερα εμπρός και πίσω φτερά, πιο περιμετρικά εκτεταμένους προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος και λευκά φλας που τώρα ευθυγραμμίζονται με τους προβολείς, ενώ ολόκληρο το αμάξωμα υποβλήθηκε σε επεξεργασία γαλβανισμού για την αποφυγή διάβρωσης. Με μήκος 4,24 μέτρα, το BX GTi διέθετε μια άμεσα αναγνωρίσιμη σιλουέτα, με την πίσω αεροτομή, τα μπροστινά φώτα ομίχλης από το BX Sport, τις χαρακτηριστικές ζάντες και τα εξειδικευμένα ελαστικά.

Τα διακριτικά λογότυπα «GTI» στα πίσω πλαϊνά πάνελ και την πίσω πόρτα υποδήλωναν τη θέση του στην σπορ οικογένεια της γκάμας BX. Κάτω από το καπό, ο 4κύλινδρος, 8βάλβιδος κινητήρας με ηλεκτρονικό ψεκασμό καυσίμου απέδιδε 125 ίππους DIN και 175 Nm ροπής στις 4.500 σ.α.λ. – στοιχεία που επέτρεπαν γρήγορη επιτάχυνση και τελική ταχύτητα που άγγιζε το συμβολικό ορόσημο των 200 χλμ./ώρα, με χρόνο σπριντ από 0–1 χλμ. σε 30,5 δευτερόλεπτα, αξιοσημείωτο για την εποχή.

Αυτή η απόδοση οφείλονταν επίσης στον βελτιστοποιημένο σχεδιασμό: με βάρος μόλις 1.025 κιλά, το BX GTi διέθετε αναλογία ισχύος προς βάρος 8,2 κιλά/ίππο – αντάξια ενός πραγματικού σπορ αυτοκινήτου και καλύτερη από αυτή των περισσότερων ανταγωνιστών του – η οποία συνέβαλλε άμεσα στην ευελιξία και τον δυναμισμό του στο δρόμο. Πέρα από αυτά τα στοιχεία, το BX GTi εντυπωσίαζε για την ευκολία χρήσης του στην καθημερινή ζωή, προσφέροντας μεγάλη ευελιξία και ικανοποιώντας τόσο τις προσδοκίες των παθιασμένων οδηγών όσο και τις πρακτικές ανάγκες της συχνής χρήσης.

Πιστό στην κληρονομιά της εταιρείας, το BX GTi διέθετε την εμβληματική υδροπνευματική ανάρτηση, η οποία είχε ενισχυθεί σε σύγκριση με άλλες εκδόσεις της σειράς BX για να τονίσει τον σπορ χαρακτήρα του χωρίς να κάνει ποτέ συμβιβασμούς στην άνεση. Τέσσερα δισκόφρενα, υδραυλικό τιμόνι και προαιρετικό ABS ολοκλήρωναν μια εμπειρία χειρισμού που ήταν ταυτόχρονα άμεσης απόκρισης και άνεσης.

Αυτή η τεχνολογία απορροφούσε αποτελεσματικά τις κακοτεχνίες του οδοστρώματος, εξασφαλίζοντας παράλληλα ακλόνητο κράτημα στο δρόμο, ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες. Σε αντίθεση με ορισμένους από τους πιο ριζοσπαστικούς ανταγωνιστές του, το BX GTi κατάφερνε έτσι να διατηρεί ένα εξαιρετικό επίπεδο άνεσης χωρίς να θυσιάζει τον δυναμικό του χαρακτήρα. Αυτή η διττή λειτουργία ήταν ένα από τα βασικά του πλεονεκτήματα και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του.

Η εμπειρία στο εσωτερικό του αυτοκινήτου ενισχύονταν από μια ιδιαίτερα γενναιόδωρη γκάμα χαρακτηριστικών για την εποχή: βελούδινα καθίσματα ρυθμιζόμενου ύψους, ηλεκτρικός καθρέφτης στην πλευρά του συνοδηγού, κεντρικό κλείδωμα, ειδικά σχεδιασμένο πίνακα οργάνων με έξι δείκτες, προειδοποιητική λυχνία για πόρτες που δεν έχουν κλείσει σωστά και προεγκατάσταση ραδιοφώνου. Ως προαιρετικά εξαρτήματα, η Citroën προσέφερε επίσης δερμάτινα καθίσματα, ηλεκτρική ηλιοροφή, ενσωματωμένο υπολογιστή, ζάντες αλουμινίου, κλιματισμό και πακέτο Hi-Fi – αρκετά για να μετατρέψουν το BX GTi στο τέλειο αυτοκίνητο για έναν δυναμικό νεαρό επαγγελματία, που νιώθει εξίσου άνετα στο δρόμο όσο και στο γραφείο.



OVER THE TOP

Με την πάροδο των ετών, το BX GTI εξελίχθηκε για να συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Ένα σημαντικό σημείο καμπής ήρθε για το μοντέλο του 1988, με την άφιξη του BX GTI 16-Valve, με τον ολοκαίνουργιο κινητήρα XU9J4 1.905 cm³, που απέδιδε 160 ίππους στις 6.500 σ.α.λ. Η τελική του ταχύτητα έφτανε τα 218 χλμ./ώρα και επιτάχυνε από 0 στα 100 χλμ./ώρα σε 7,9 δευτερόλεπτα, με το ABS ως στάνταρ.

Έτσι, έγινε το πρώτο γαλλικό αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής που εξοπλίστηκε με πολυβάλβιδο κινητήρα. Εξωτερικά, το 16-Valve διέθετε μια πιο κομψή εμφάνιση, με προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος με μαύρες διακοσμητικές λωρίδες, πλαϊνά μαρσπιέ και ζάντες αλουμινίου με ελαστικά Michelin υψηλής απόδοσης.

Η ανάρτηση είχε νέες ρυθμίσεις ώστε να ταιριάζει με την βελτιωμένη απόδοση αυτής της έκδοσης. Το εσωτερικό ήταν εξ ολοκλήρου μαύρο, με καθίσματα που προσέφεραν βελτιωμένη στήριξη ενώ υπήρχε και ένα σπορ τιμόνι τριών ακτινών. Αυτό το λανσάρισμα μετέφερε το 8βάλβιδο GTi στη δεύτερη θέση της γκάμας. Το 1989, προστέθηκε μια νέα έκδοση του 8βάλβιδου GTi: το BX GTi 4X4, το οποίο προσέφερε εκπληκτικά αποτελεσματικό χειρισμό στο δρόμο, καθώς και εντυπωσιακή απόδοση σε κακές οδικές επιφάνειες.

Το μόνιμο σύστημα τετρακίνησης αποτελείτο από ένα κεντρικό διαφορικό και ένα διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης στον πίσω άξονα, με ροπή κατανεμημένη 53/47% μεταξύ εμπρός και πίσω. Ένας ηλεκτρικός έλεγχος επέτρεπε το κλείδωμα του κεντρικού διαφορικού για να βοηθήσει το αυτοκίνητο να αντιμετωπίσει από τις πιο δύσκολες καταστάσεις.

Η γκάμα GTi συνέχισε να εξελίσσεται με την πάροδο των ετών: από το 1990 και μετά, ολόκληρη η γκάμα προσαρμόστηκε για να λειτουργεί με αμόλυβδη βενζίνη premium, η οποία μείωσε την ισχύ της στους 123 ίππους χωρίς να επηρεαστεί ούτε η απόδοση ούτε η κατανάλωση καυσίμου. Τον Ιούλιο του 1991, οι ζάντες αλουμινίου και το σπορ τιμόνι από το 16-Valve μοντέλο έγιναν στάνταρ, ενώ το υδραυλικό τιμόνι εισήχθη ως στάνταρ σε ολόκληρη τη γκάμα, μαζί με βελτιωμένη ηχομόνωση.

Ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούλιο του 1992, ο κλιματισμός τοποθετήθηκε επίσης ως στάνταρ, όπως και η μαύρη ταπετσαρία και ένα ρεζερβουάρ καυσίμου 66 λίτρων για ολόκληρη τη γκάμα BX. Τελικά, τον Ιούλιο του 1993, με την ευρεία εισαγωγή του καταλυτικού μετατροπέα, το BX GTi αποσύρθηκε από την παραγωγή, κλείνοντας έτσι μια δεκαετία κατά την οποία η Citroën καινοτομούσε συνεχώς και ενσωμάτωνε γρήγορα νέες τεχνολογίες.