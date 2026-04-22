Shekhar Mehta: Safari Ambassador

Πολυνίκης στην Κένυα, πρεσβευτής της Nissan και γνώριμη μορφή για τους Έλληνες φίλους των αγώνων, υπήρξε μία από τις πιο ξεχωριστές προσωπικότητες του motorsport.

Αποκαλούμενος και «Sir» στο περιβάλλον του WRC και από τους Έλληνες φίλους του, υπήρξε λάτρης του Ράλλυ Ακρόπολις και παραμένει ο πολυνίκης του Ράλλυ Σαφάρι, με πέντε νίκες, εκ των οποίων οι τέσσερις σερί. Με τον υπογράφοντα, επίσης άλλοτε οδηγό της Datsun και αργότερα της Nissan, η σχέση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και φιλική – τότε στα χρόνια που ο Σέκαρ Μέτα ξεπέρασε σε επιτυχίες κάθε άλλον οδηγό του Ιάπωνα κατασκευαστή. Η πρώτη νίκη του στο Σαφάρι ήρθε το ’72 με το περίφημο Datsun 240Ζ. Η συνέχεια γράφτηκε με το Violet.

Ινδικής καταγωγής, γεννημένος στην Ουγκάντα, έφυγε με την οικογένειά του στα 21 του για την Κένυα, όπου και έγραψε την αγωνιστική του ιστορία. Ήταν ανταγωνιστικός και αλλού, έχοντας οδηγήσει ευκαιριακά Lancia (Beta), ακόμα και Audi Quattro, όπως και σε ένα περιορισμένο πρόγραμμα, Opel Ancona 400. Οδήγησε επίσης την πλήρη γκάμα της Peugeot, από το 104 ZS μέχρι το «θηρίο» 205 T16. Με το τελευταίο συμμετείχε το 1986 στο Σαφάρι, ενώ το 1987 είχε έξοδο στην Αίγυπτο, στο Ράλλυ Φαραώ, αγώνα τύπου rally raid. Συνοδηγός του ήταν συνήθως η αγαπημένη του σύζυγος, Υβόννη Μέτα. Μαζί τούς γνωρίσαμε στη Χαλκιδική και τους ζήσαμε σε τέσσερα Ράλλυ Ακρόπολις. Πλήρεις αγωνιστικά αλλά και ευρύτερα, με συγκλονιστικές εικόνες και από τα βρετανικά δάση στο RAC, όπου ο υπογράφων συνοδήγησε μαζί του στο shakedown με το αγαπημένο μας 240RS.

Το ζεύγος Μέτα ένιωθε ασφαλές στην Ελλάδα, έχοντας τον σεβασμό της ομάδας Θεοχαράκη. Έτσι δημιουργήθηκε μια δυνατή φιλία με το ζεύγος Νίκου και Μίσης Κελεσάκου. Ο Σέκαρ παραδεχόταν επίσης τον συνομήλικό του, τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχού, εκθειάζοντας με κάθε ευκαιρία την ταχύτητά του. Ο Σέκαρ και η Υβόννη Μέτα αποτέλεσαν έναν αξιόπιστο συνδυασμό, που ταίριαζε γάντι με τον Ιάπωνα κατασκευαστή. Προτεραιότητά τους ο τερματισμός σε κάθε αγώνα, με τις επιδόσεις να ακολουθούν. Ήταν άλλωστε επιλογή τους, που χαρακτήριζε τη συνέπειά τους σε αγώνες όπως το Σαφάρι, το Ακρόπολις και άλλους αντίστοιχους, όπου τη διαφορά κάνει η αξιόπιστη ομάδα.

Ο Σέκαρ Μέτα, μετά το ατύχημά του και όντας πλέον εκτός αγωνιστικής σκηνής, στο τέλος της δεκαετίας του 1990, επελέγη από τον Ζαν Τοντ να εκτελέσει χρέη προέδρου της Επιτροπής Ράλλυ της FIA, όπου και λειτούργησε ως σύγχρονος μάνατζερ, αξιοποιώντας την εμπειρία του πρωταθλητή οδηγού. Έφυγε από τη ζωή το 2006, σε ηλικία 60 ετών, έπειτα από μακρόχρονη ασθένεια. Σημείωμα με σεβασμό στη μνήμη του φιλέλληνα «Safari specialist».