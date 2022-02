ΣΙΣΑ – 29ος Γύρος Αττικής

Ο ΣΙΣΑ διοργάνωσε τον 29ο Γύρο Αττικής, το μακροβιότερο μονοήμερο ράλλυ ιστορικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα, που διοργανώνεται για 29 συνεχόμενα έτη και εγκαινιάζει την αγωνιστική σαιζόν του συλλόγου.

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων με την υποστήριξη του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας και του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου διοργάνωσε το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου τον 29ο Γύρο Αττικής, το μακροβιότερο μονοήμερο ράλλυ ιστορικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα, που διοργανώνεται για 29 συνεχόμενα έτη και παραδοσιακά εγκαινιάζει την αγωνιστική σαιζόν του συλλόγου μας.

Ο ΣΙΣΑ αφουγκράζεται τον παλμό του κόσμου και έτσι ο φετεινός Γύρος ανανεώθηκε ριζικά. 160 αγωνιστικά χιλιόμετρα με 7 ειδικές διαδρομές και 30 χρονομετρήσεις για την απαιτητική κατηγορία Regularity. Πάνω στην ίδια σχεδόν διαδρομή πάτησε η λίγο πιο χαλαρή αλλά πάντα δύσκολη κατηγορία Touring Trophy καθώς και η νεοσύστατη Touring Classique, που απευθύνεται σε πληρώματα που έρχονται για τη χαρά της συμμετοχής με παλαιότερα κλασικά αυτοκίνητα.

Η Touring Trophy είχε 5 ειδικές με 12 χρονομετρήσεις & η Classique 2 ειδικές με 5 χρονομετρήσεις. 83 πληρώματα δήλωσαν συμμετοχή, καταρρίπτοντας κάθε ρεκόρ προηγούμενων Γύρων Αττικής. Το επίπεδο των συμμετεχόντων ήταν πολύ υψηλό σε όλες τις κατηγορίες και δεν άφηνε περιθώρια για χαρακτηρισμό φαβορί, ενω προμηνύονταν μάχες δεκάτου του δευτερολέπτου!

Η εκκίνηση δόθηκε στις 2 μμ στο πάρκο Καραμανλή της Ραφήνας, με πλήθος κόσμου να παρακολουθεί την αρχή της προσπάθειας των αγωνιζομένων. Νέα Μάκρη, Μαραθώνας και μετά Σέσι για την πρώτη ειδική της ημέρας, μήκους 17.800 μέτρων. Κατάβαση Βαρνάβα, «σφιχτή» Λιμνιώνα και Κορέλκο «απο τα παλιά» συμπλήρωσαν τις 4 ειδικές του πρώτου σκέλους.

Οι Μουστάκας-Αξαρλής και Κατοχιανός-Χριστακέας πήραν από νωρίς το προβάδισμα, προμηνύοντας ότι η νίκη θα παιχτεί άνετα ανάμεσα σε αυτά τα δύο πληρώματα. Little did they know! Σαρανταπέντε λεπτά ανασυγκρότηση στους Αγ. Αποστόλους και επιστροφή μέσω της ανάποδης διαδρομής. Αγκώνα, ανάβαση Βαρνάβα και τέλος Γραμματικό, που έκρυβε παγίδες και οδήγησε κάποια πληρώματα σε σφάλματα και σε ανατροπές.

Μετά τις 18:30 άρχισε ο τερματισμός στη Ραφήνα και ολοκληρώθηκε στις 7:45μμ περίπου. Με σύμμαχο τον ήπιο καιρό ξεκίνησε στις 8:30μμ στο ανοιχτό αμφιθέατρο του πάρκου Καραμανλή η απονομή επάθλων, παρουσία του Δημάρχου Ραφήνας-Πικερμίου, κ. Ευ. Μπουρνού, της Διευθύνουσας Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας, κ. Δ. Γκικάκη, του προεδρεύοντα της Επιτροπής Βιώσιμου Περιβάλλοντος, κ. Δ. Καρασταμάτη, του χορηγού του 29ου Γύρου Αττικής, MobilEye, κ. Ν. Πανατζή και πολλών τοπικών παραγόντων.

Μεγάλοι νικητές οι Κατοχιανός/Χριστακέας/Ford Fiesta και μεγάλη ανατροπή από τους Λάγγα/ Πετρόγιαννη/Alfa Romeo 75 που εκτόπισαν στην τελευταία ειδική τους Μουστάκα/Αξαρλή/ Alfa Romeo Alfasud Ti στην 3η θέση.

Στα Youngtimer GT έλαμψαν οι Μελανίτης/Πιταράκης/Ford Escort RS2000, δεύτεροι οι Ιωάννου/ Τσουχλαράκης/Peugeot 106 Rallye και τρίτοι οι Μουρίκης/Μουρίκης/Subaru Imprezza.

Στην κατηγορία Touring Trophy νικητές ήταν οι Λαγάκης/Τσαλίκης/Subaru Legacy, δεύτεροι οι Λαλούσης/Καστανιώτης/Toyota Starlet και τρίτοι οι Κυρανάς/Κώνστα/Citroen DS.

Στην κατηγορία Classique μεγάλος νικητής ήταν το κλασικό αυτοκίνητο και συγκεκριμένα στην πρώτη θέση τερμάτισαν οι Λυμπερόπουλος/Γιαννιώτη/Mercedes 250S, στην δεύτερη οι Παπάζογλου/Νικολοπούλου/Alfa Romeo Alfasud Ti και στην τρίτη οι Ραζής/Μπιρλιράκης/Authi Mini. Τα αναλυτικά αποτελέσματα όλων των κατηγοριών είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.sisa.gr

Η Οργανωτική Επιτροπή του 29ου Γύρου Αττικής ευχαριστεί τον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας, τον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, τον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος και της Επιτροπής Βιώσιμου Περιβάλλοντος, την MobilEye, την Ελληνική Αστυνομία, την Anube Sport για την άμεση & live έκδοση των αποτελεσμάτων και φυσικά τους κριτές, χρονομέτρες και τα στελέχη της οργάνωσης.