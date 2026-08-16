Skoda 130 RS: Η Porsche της Ανατολής

Το Skoda 130 RS ήταν στην εποχή του το πιο επιτυχημένο αγωνιστικό αυτοκίνητο της Ανατολικής Ευρώπης και δίκαια χαρακτηρίστηκε από τους απανταχού φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού ως «η Porsche της Ανατολής».

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΤΗΡΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: SKODA

Παρά το γεγονός ότι τα σοσιαλιστικά καθεστώτα των παρελθουσών δεκαετιών (δηλαδή η «μαμά» Σοβιετική Ένωση) έκαναν τα πάντα για να ξεχωρίσει τεχνολογικά η Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας ως η «βιτρίνα» του συστήματος, η Skoda ήταν εκείνη που κατάφερε να εξελιχθεί στον μεγαλύτερο πρωταγωνιστή στους αγώνες ταχύτητας και στα ράλλυ εκείνης της εποχής, σε ολόκληρο το Ανατολικό μπλοκ (αντίστοιχη επιτυχία είχε και η εσθονική «Estonia» στα μονοθέσια των μικρών κατηγοριών).

Η αγωνιστική εικόνα της τσεχοσλοβακικής –τότε– εταιρείας ενισχύθηκε περαιτέρω στα μέσα της δεκαετίας του ’70, όταν παρουσίασε το 130 RS, σε εκδόσεις για αγώνες ράλλυ, αλλά και πίστας. Το αυτοκίνητο εκείνο έμελλε να γίνει το πιο επιτυχημένο αγωνιστικό του «Σιδηρού Παραπετάσματος», ενώ έλαβε μέρος με επιτυχία και σε πολλούς από τους διάσημους αγώνες της Δύσης. Ατυχώς, τα σύνορα έκλεισαν πρόωρα γι’ αυτό, καθώς στις αρχές της δεκαετίας του ’80 συνέπεσε με το κύμα αμφισβήτησης των καθεστώτων, το οποίο, με αιχμή του δόρατος το κίνημα της «Αλληλεγγύης», τάραξε το Ανατολικό μπλοκ. Έτσι, χάσαμε την ευκαιρία να δούμε τι πραγματικά θα μπορούσε να κάνει το 130 RS στους διεθνείς αγώνες, αν εξελισσόταν περισσότερο.

Ταυτότητα

Το Skoda 130 RS έπαιρνε κίνηση από έναν υγρόψυκτο τοποθετημένο πίσω 4κύλινδρο κινητήρα 1,3 λίτρων. Με την πάροδο του χρόνου, η ισχύς του αυξήθηκε από τους 113 στους 142 ίππους. Χάρη στη χρήση κραμάτων αλουμινίου και εξαρτημάτων από υαλοβάμβακα, το αγωνιστικό ζύγιζε μόλις 720 κιλά, ενώ έφτανε σε τελική ταχύτητα τα 220 χλμ./ώρα.

Ωστόσο, το πραγματικό του πλεονέκτημα ήταν ο εύκολος και ακριβής χειρισμός του. Ο ισορροπημένος σχεδιασμός του ενέπνεε εμπιστοσύνη σε όλες τις συνθήκες, επιτρέποντάς του να ανταποκρίνεται αξιόπιστα υπό πίεση. Παρήχθησαν σχεδόν 200 μονάδες του 130 RS, με δεκάδες άλλες να κατασκευάζονται κατά μόνας, χρησιμοποιώντας εξαρτήματα που παρέχονταν από το εργοστάσιο.

Διακρίσεις

Τον Απρίλιο του 1975, το Skoda 130 RS (κωδικός Type 735) αποκόμισε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα στην παρθενική του αγωνιστική παρουσία. Στον αγώνα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Αυτοκινήτων Τουρισμού στο Μπρνο, δύο 130 RS τερμάτισαν στην τρίτη και τέταρτη θέση, στη δημοφιλή κατηγορία κάτω των δύο λίτρων. Αυτή ήταν η αρχή για μια άκρως επιτυχημένη καριέρα στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθώς κέρδισε τρόπαια στο –τότε– Ανατολικό μπλοκ, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, όπου αντιμετώπισε σκληρό ανταγωνισμό από κορυφαίες δυτικές εταιρείες.

Το αυτοκίνητο εξασφάλισε τη νίκη στην κατηγορία του στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο το 1977, τερματίζοντας στη 12η θέση. Στις επιδόσεις που ξεχώρισαν, περιλαμβάνεται επίσης η όγδοη θέση στο Ράλλυ Ακρόπολις το 1979 και το 1981, δύο εξαιρετικά αποτελέσματα από τον Βάκλαβ Μπλάνα και τους συνοδηγούς του.

Το 1981 η Skoda ανακηρύχθηκε πρωταθλήτρια στην Κατηγορία 1 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Αυτοκινήτων Τουρισμού (αυτοκίνητα Group 2 με χωρητικότητα κινητήρα έως 1,3 λίτρα). Χάρη στις επτά νίκες του 130 RS, η εταιρεία συγκέντρωσε τους απαραίτητους βαθμούς για να κατακτήσει και το συνολικό Πρωτάθλημα Κατασκευαστών της διοργάνωσης, παρά την ισοβαθμία της με την BMW. Κι αυτό ήταν το τέλος μιας αξιοζήλευτης καριέρας, μιας ιστορίας που τελικά ήταν για μεγάλα παιδιά…