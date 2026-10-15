Στο προπύργιο της ιδέας της Αυτοκίνησης…

Μπολόνια, Σεπτέμβριος 2020. Είναι η πολλοστή φορά που βρίσκομαι στην Ιταλία, αλλά η πρώτη φορά που την επισκέπτομαι για ένα προσωπικό προσκύνημα. Το 24ωρο στο Ρίμινι και το Ριτσόνε περνάει γρήγορα και γεμάτα, με αναμνήσεις, συγκίνηση και υπερηφάνεια.

ΚΕΙΜΕΝΟ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΜΩΡΙΣ ΣΙΑΚΚΗΣ

Επειδή όμως η συνήθεια φεύγει τελευταία, έχω φυλάξει χρόνο για τουρισμό μηχανοκίνησης. Κι αυτό, γιατί σε μια συνολική ακτίνα 60 χιλιομέτρων από τη βάση μου, βρίσκονται τρία μουσεία θρυλικών εταιρειών, τα οποία είναι δίπλα στα εργοστάσιά τους. Φεύγοντας από το ξενοδοχείο μου, βλέπω στο πάρκινγκ το όνειρο των εφηβικών μου χρόνων: μια Alfa Romeo Junior, με κανονική πινακίδα, σε άψογη κατάσταση. Αισθάνομαι ότι θα πάει καλά η μέρα.

Αρχίζω τις επισκέψεις μου από το μουσείο της Ducati, η οποία φέτος γιορτάζει τα 100 της χρόνια. Διαπιστώνω ότι η εταιρεία που έχει να επιδείξει τόσο εμβληματικά μοντέλα όσο και αγωνιστικές δάφνες, ξεκίνησε τελείως διαφορετικά: όταν ιδρύθηκε κατασκεύαζε εξαρτήματα για ραδιόφωνα, καθώς ο Antonio Cavalieri Ducati και οι γιοι του ήταν εμπνευσμένοι από το συντοπίτη τους Guglielmo Marconi. Ακολούθησε –λόγω του πολέμου– η παραγωγή όπλων, μετά μοτοποδηλάτων και, τέλος, μοτοσικλετών.

Στο κομμάτι αυτό είναι ουσιαστικά αφιερωμένο και το μουσείο. Αρκετά μεγάλο ώστε να δώσει μια πλήρη εικόνα, αλλά σε καμία περίπτωση κουραστικό, δίνει έμφαση στα αγωνιστικά μοντέλα από το 1956 μέχρι σήμερα, ενώ αφιερώνει ξεχωριστούς «ατομικούς» χώρους σε κάθε μοντέλο-σταθμό της εταιρείας (όπως τα 750 GT, 851, Monster 900, 916). Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι όμως της συλλογής είναι το σημείο όπου φαίνεται η εξέλιξη της ασφάλειας στην εξάρτυση και τα κράνη των αναβατών. Το πρώτο κράνος της συλλογής θυμίζει περισσότερο καπελάκι.

Η Lamborghini έχει ένα κοινό στοιχείο με τη Ducati: ιδρύθηκε και αυτή με άλλο παραγωγικό αντικείμενο. Παρήγαγε –και συνεχίζει να παράγει– κορυφαία τρακτέρ, αλλά επεκτάθηκε στα supercars, όταν ο Ferruccio Lamborghini αγόρασε μια Ferrari, παραπονέθηκε στον Enzo για μια ατέλεια που βρήκε και ο τελευταίος του απάντησε απαξιωτικά, του στυλ «τι να μας πεις εσύ τώρα για αυτοκίνητα». Το αποτέλεσμα ήταν η επέκταση-διαφοροποίηση της εταιρείας το 1963, με πρώτο δείγμα το 350 GT.

Ακολούθησε μια σειρά από μοντέλα που άφησαν εποχή, μέρος των οποίων είναι στο μουσείο και δίνουν μια πλήρη εικόνα της εξέλιξης της εταιρείας. Για κάποιο λόγο όμως, η έμφαση της συλλογής των εκθεμάτων είναι προς τα πιο σύγχρονα μοντέλα, τα οποία είναι όλα εκεί. Και είναι βέβαια εντυπωσιακά, αλλά από τη στιγμή που είναι μουσείο και όχι έκθεση αυτοκινήτων, δε θα έπρεπε να λείπουν θρυλικά μοντέλα του παρελθόντος όπως η Espada, η Jarama, η Urraco και άλλα.

Το μουσείο του Maranello είναι ένα από τα δύο μουσεία της Ferrari στην περιοχή, καθώς υπάρχει και αυτό της Modena, επικεντρωμένο στον Enzo. Σε σύγκριση με τη Ducati και τη Lamborghini, είναι αμέσως εμφανής η διαφορά μεγέθους της εταιρείας, του μουσείου, αλλά και της απήχησης, καθώς οι επισκέπτες είναι πολύ περισσότεροι. Δεν ξέρω τί να πρωτοξεχωρίσω. Τα μοντέλα της δεκαετίας του ’50 που δείχνουν μοντέρνα και σήμερα; Τα αγωνιστικά της F1 που έχουν τη δική τους, ξεχωριστή αίθουσα με το palmares των νικών και των οδηγών; Τα σύγχρονα, διαστημικά μοντέλα; Τους κινητήρες και τα εξαρτήματα με τις μηχανικές καινοτομίες;

Το γραφείο του Enzo αυτούσιο; Ή τις επιλογές σε χρώματα, δέρματα και άλλα υλικά που έχει ο αγοραστής; Πάντως, τη μεγαλύτερη εντύπωση την κάνει η διαδραστικότητα. Οι τελευταίες εικόνες πριν φύγω την αποδίδουν χαρακτηριστικά: σε ένα χώρο προσομοίωσης F1, μια ομάδα Κορεατών συνεργάζεται για να αλλάξει σωστά τα λάστιχα σε ένα πανομοιότυπο «αγωνιστικό», ενώ παραδίπλα μια περήφανη μαμά τραβάει με το κινητό της τον κανακάρη της στο simulator.

Και στα τρία μουσεία υπάρχει η δυνατότητα παράλληλης επίσκεψης στα εργοστάσια (επιπλέον χρέωση), ενώ ισχύουν και εκπτώσεις (παιδιά, συνταξιούχοι κλπ). Για την πρόσβαση υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, αλλά όταν ο χρόνος του επισκέπτη είναι περιορισμένος, η καλύτερη είναι το αυτοκίνητο. Εκτός από την οικονομία χρόνου και την αυτονομία κινήσεων, δίνει τη δυνατότητα στον οδηγό να απολαύσει την επαρχία της Emilia Romagna (όπου, είναι αλήθεια, τα όρια οδήγησης τηρούνται πιο ευλαβικά από τους αυτοκινητόδρομους).

Τώρα, αν εξαιρέσουμε τους σκληροπυρηνικούς petrolheads, τι προσφέρει σε ένα μέσο επισκέπτη η επίσκεψη σε αυτά τα μουσεία;

Πρώτον, ό,τι του προσφέρει το οποιοδήποτε μουσείο: μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο ιστορία, άμεσα του χώρου, έμμεσα της χώρας. Δεύτερον, βλέπει θαυμαστά τεχνουργήματα τα οποία είναι μέρος της ζωής, ακόμα και αν δεν είναι η δική του. Γιατί supercars αποκτούν λίγοι, αλλά αποτελούν όνειρο πολλών. Και τρίτον, συνειδητοποιεί γιατί η κάθε χώρα –στην προκειμένη περίπτωση, η Ιταλία– βγάζει τα αυτοκίνητα που βγάζει.

Σήμερα δεν υπάρχουν κακά αυτοκίνητα, όπως στο παρελθόν. Όλα κάνουν τη δουλειά τους καλά. Τεχνολογία έχουν κι άλλοι, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες φτιάχνουν κι άλλοι, αγώνες κερδίζουν κι άλλοι, αλλά η διαχρονικότητα του ιταλικού σχεδιασμού είναι μοναδική. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τα ακριβά αυτοκίνητα. Και δεν ισχύει μόνο για τα αυτοκίνητα. Ό,τι προϋπάρχει της λέξης design έχει ιταλικό δάκτυλο: μόδα, αρχιτεκτονική, εσωτερικοί χώροι, βιομηχανία.

Και γιατί έχει σημασία αυτό;

Γιατί στην εποχή μας η προσωπικότητα των αυτοκινήτων τείνει να εκλείψει. Όταν πολλές εταιρείες που κυκλοφορούν έχουν μηδενική προϊστορία, όταν δεν μπορείς πια να ξεχωρίζεις την εταιρεία ή το μοντέλο επειδή όλα φαίνονται ίδια και όταν αγοράζεις με βάση τον τεχνολογικό εξοπλισμό και όχι τα αυτοκινητικά χαρακτηριστικά, οι ιταλικές μάρκες μας θυμίζουν ακόμα τη σημασία της αυτοκίνησης με προσωπικότητα. Και, σε τελευταία ανάλυση, σου θυμίζουν ότι αγοράζεις αυτοκίνητο, και όχι οικιακή συσκευή.

Διευθύνσεις μουσείων

Ducati: Via Antonio Cavalieri Ducati 3 – 40132 Bologna (Emilia Romagna)

Lamborghini: Via Modena 12 – 40019 Sant’ Agata Bolognese (Emilia Romagna)

Ferrari: Viale Alfredo Dino Ferrari 43 – 41053 Maranello (Emilia Romagna)

Ο Μωρίς Σιακκής σπούδασε πολιτικές επιστήμες και δούλεψε στη διαφήμιση και το marketing. Έχει χειριστεί την επικοινωνία των Toyota, Peugeot, Daihatsu και Seat, ήταν για μία δεκαετία διευθυντής marketing της Ford Motor Hellas και έχει δημοσιεύσει τρία βιβλία.