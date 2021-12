Συνέντευξη: Γιάννης Καράμπελας

Ανακρίνοντας τον «Regularity King», Γιάννη Καράμπελα. Ουσιαστικά, σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση.

Φίλος και συνεργάτης, ο «mr Triskelion», είναι ο δημιουργός του Tour de Peloponnese, ενώ σε συνεργασία με το Ε.Λ.Ι.Α. προσφέρουν την Τέλεια εκδήλωση της Τouring έκφρασης με το Arcadia Tour.

Απόδοση: Σ. Χ.

Φωτογραφίες: Αρχείο Τρισκέλιον

Κλειδί της επιτυχίας, η ανησυχία του και μία ομάδα εξαιρετικών συνεργατών που συντονίζει με μαεστρία. Για το 2022, το μενού ξεπερνάει τα αναμενόμενα, με γεγονός πως δεν τον εκφράζει η διεκπεραίωση του αυτονόητου. Τον γνωρίσαμε στο τέλειο regularity-ΙΡΑ της ΟΜΑΕ το 2016 και κάθε στιγμή μαζί του, έχει το ενδιαφέρον της.

Ειδικά όταν διαφωνείς γενικώς και ειδικότερα στα πλαίσια των Warriors, αλλά αυτή είναι μία άλλη ιστορία ωραίων ανθρώπων, και μείνετε συντονισμένοι…

Προηγείται η εκδήλωση της Τρίπολης με τη στήριξη του Δήμου στα μέσα Ιανουαρίου, έργο ΑΡΣΟΕ, με την ευγένεια που τους χαρακτηρίζει και στην επικοινωνία, αλλά και εκπλήξεις στην ουσία…

Who are you;

Ονομάζομαι Γιάννης Καράμπελας, είμαι οικονομολόγος και πρόεδρος του ΤΡΙΣΚΕΛΙΟΝ.

Πως, πότε και γιατί, ξεκίνησες;

Ήταν το 1978, μαθητής στην πρώτη τάξη, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Άργους… Ήμασταν έξω, στο προαύλιο όταν ακούσαμε έναν απίστευτο θόρυβο. Αμέσως μετά πέρασε αστραπιαία ένα κόκκινο-λευκό αυτοκίνητο και μετά, αυτή η αξέχαστη μυρωδιά βενζίνης και καμένου ελαστικού… Η πρώτη μου επαφή με τους αγώνες και το Ράλλυ Ακρόπολις που περνούσε από την οδό Δαναού μπροστά από το σχολείο μου.

Αυτό ήταν!

Αγώνες και Formula 1 στην τηλεόραση ή από κοντά με τον πατέρα μου και ερωτήσεις για μάρκες και μοντέλα με τους συγγενείς που σπούδαζαν Ιταλία και πάντα έφερναν μινιατούρες στην επιστροφή. Αργότερα, στα 15 μου, να χαζεύω μαυρόασπρες ταινίες για να δω κλασικά σχήματα, όπως για παράδειγμα τον Μαστρογιάννη να ρολάρει το Triumph TR2 στους άδειους δρόμους της Ρώμης στο La Dolce Vita.

Εκεί κατάλαβα πως το αυτοκίνητο όπως και το σινεμά είναι απόδραση. Στα 18 μου, μαζί με τα βιβλία των πανελλαδικών, κάπου χωμένη η «Χρυσή Ευκαιρία» όπου κάθε Κυριακή αγόραζα, πετούσα την εφημερίδα και κρατούσα μόνο το τεύχος με τα αυτοκίνητα.

Με το που πήρα το δίπλωμα οδήγησης ήρθε και το πρώτο αυτοκίνητο, ένα Renault Caravelle 1100 Coupe του 1963. Ψάχνοντας για ανταλλακτικά ήρθα σε επαφή και με την ΦΙΛΠΑ. Θυμάμαι τότε, στις προ-internet εποχές, την ταχυδρομική παραγγελία ανταλλακτικών και τηλεφωνική επικοινωνία με σπαστά γαλλικά για ερωτήσεις.

Στο Άργος…

Με την «παρέα» των κλασσικών, ξεκινήσαμε τον ΑΡ.Σ.Ο.Ε. το 2002. Υπάρχει μια παράδοση αυτοκίνησης και πολιτισμού στο Άργος που είναι συνυφασμένη με την ιστορία της ίδιας της πόλης. Στη φημισμένη Λέσχη Αργείων “Ο Δαναός” και τις σχέσεις της πόλης τον 19ο αιώνα με το τότε βασίλειο των Δύο Σικελίων.

Οπότε, λογική συνέχεια ο πρώτος μας αγώνας τότε να ονομάζεται Ράλλυ Δαναών (ποιο άλλο όνομα άλλωστε αφού στην οδό Δαναού ξεκίνησαν όλα)… Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Πρώτη σου εμπλοκή;

Πρώτη εμπλοκή ως συμμετέχον ήταν σε εκδηλώσεις των ΦΙΛΠΑ, ΣΙΣΠΑ (Κώστας Θεοχάρης) και ΣΙΣΑ (Στέλιος Βαρθολομαίος). Τους αναφέρω γιατί θεωρώ πως βοήθησαν σε πολλά και έφεραν πιο κοντά την έννοια της συλλογικότητας και της συμμετοχής στον μέσο κάτοχο παλαιού αυτοκίνητου.

Μετά, ήρθε η πρόταση από την τότε ΕΘΕΑ της ΕΛΠΑ και τον πρόεδρο της, Αλέξανδρο Μανιατόπουλο και τον Χρήστο Αποστολίδη που είχε αναλάβει το αντίστοιχο τμήμα για το Ιστορικό Όχημα. Ήθελαν να εντάξουν το Ράλλυ Δαναών στο τότε πρωτάθλημα regularity της ΕΛΠΑ το 2005. Με τον Χρήστο Αποστολίδη κάναμε τα πρώτα μας βήματα στο μαγικό κόσμο των αγώνων regularity και του οφείλω πολλά.

Στη συνέχεια;

Η «επόμενη ημέρα», έχει δυστυχώς λάθη και παραλείψεις, κυρίως δικά μου που οδήγησαν στην δημιουργία δυο Σωματείων στο Άργος. Το θετικό, είναι η δημιουργία μιας παράδοσης για το κλασικό αυτοκίνητο που εκφράζεται ενεργά μέσω της regularity διαδικασίας, σε μια μικρή πόλη που παρά τα όποια λάθη έχει συμβάλει στην ανάπτυξη του σπορ. Χώρος για ιδέες και όμορφες εκδηλώσεις πάντα θα υπάρχει…

Οργανωτής ή αγωνιζόμενος; Αν ήταν να διαλέξεις;

Ναι και στα δύο… οργανωτής, αγωνιζόμενος, ακόμη και βοηθός. Πάντα παρόν σε όποιον ευγενικά ζητήσει την παρουσία μας.

Αγαπημένο σου αυτοκίνητο;

Από όσα είχα και μετάνιωσα που έδωσα, Lancia Fulvia Sport Zagato 1.3s του ’72. Από αυτά που έχω και οδηγώ, Fiat/Osca 1600s Coupe του 1965.

Σήμερα έχεις κλασικά αυτοκίνητα;

Αρκετά, σε διάφορες φάσεις είτε έτοιμα, είτε σε restoration, όπως όλοι οι συλλέκτες. Με θεωρώ τυχερό γιατί κατάφερα και έχω, είχα, ή οδήγησα αυτοκίνητα με ενδιαφέρουσα ιστορία.

Tour De Peloponesse

Πως προέκυψε και πως καθιερώθηκε ο γύρος;

Το Tour du Peloponnese ήταν το αντικαταθλιπτικό μου. Μετά την κρίση του 2009-11 και τις συνέπειες της, όλα άλλαξαν. Υπήρχε μια δυστοπία που ήταν εμφανής παντού. Το 2013 σκέφτηκα πως θα μπορούσαμε να προσφέρουμε έναν διεθνή αγώνα, συνδυασμό touring-regularity στο πιο όμορφο σκηνικό, την Πελοπόννησο.

Το γραφείο μου (ως οικονομολόγος) είχε παραδώσει μελέτες για το Τουριστικό προϊόν από το 2008 στην περιφέρεια Πελοποννήσου και γνωρίζαμε καλά το αντικείμενο. Δυστυχώς ή ευτυχώς, κανείς από όσους τότε, το 2013, είχα προτείνει το πρότζεκτ δεν έδειξε ενδιαφέρον και έτσι ξεκίνησα κυριολεκτικά μόνος.

Επένδυσα, χρόνο και χρήματα, επαφή με σωματεία στο εξωτερικό και συμμετοχή σε όλες τις εκθέσεις. Όλα από το μηδέν, θυμάμαι πήγαινα σε περίπτερα εκθετών, έδινα το χέρι μου και την κάρτα μου και προσπαθούσα να παρουσιάσω σε 5 λεπτά την ιδέα.

Το 2014 με προσέγγισε ο αείμνηστος Άρης Ιγγλέσης και με έφερε σε επαφή με την ΟΜΑΕ και τον πρόεδρο της Δημήτρη Μιχελακάκη που ενδιαφέρθηκαν να εντάξουν το TdP στην ΟΜΑΕ. Παράλληλα από την Πάτρα, η Ε.Λ.Ι.Α. με τον πρόεδρο της Νίκο Τζελέπη, θέλησε (προς τιμήν τους) να βοηθήσει. Δεν μπορείς να ξεχάσεις αυτούς που στάθηκαν δίπλα σου όταν ήσουν μόνος…

Από το 2014 που πραγματοποιήθηκε το πρώτο TdP, ως το 2022 που βαδίζουμε για το 9ο περάσαμε από πολλά στάδια. Κρατάω δύο χρονιές.

Το 2016 που το ΤdP πήρε την σημερινή του μορφή και μπήκαν για πρώτη φορά οι 4Τροχοί ως χορηγός επικοινωνίας. Και το 2020 όπου είχαμε το μεγαλύτερο challenge. Καταφέραμε εν μέσω της κρίσης του COVID να υλοποιήσουμε άρτια το TdP χωρίς καμία απώλεια, κάτι που μας καθιέρωσε ακόμη περισσότερο στο εξωτερικό ως σοβαρούς διοργανωτές που θα προχωρήσουν «against all odds».

Αυτό αποτυπώθηκε και στην έκρηξη των συμμετοχών το 2021…

Οι συνεργάτες σου;

Είμαι τυχερός, έχω τους καλύτερους και με αποθέματα υπομονής τεράστια αφού με αντέχουν. Με τους πιο πολλούς είμαστε μαζί σχεδόν δέκα χρόνια. Θα ακουστεί στερεότυπο αλλά είμαστε οικογένεια.

Το μότο σου;

«For what profits a man if he gains the whole world but loses his own soul»

Ως όνειρο… Ο τέλειος αγώνας;

Το Tour du Peloponnese, ως αγωνιζόμενος. Θα ήθελα να το ζήσω ανέμελα συμμετέχοντας με την σύζυγο ή αργότερα με την κόρη μου.

Περιοχή, τρόπος χρονομέτρησης;

Πάντα Ελλάδα λόγω ιδιαιτερότητας των δρόμων (χαμηλή ως μηδενική κυκλοφορία και απίστευτες διαδρομές). Η Πελοπόννησος προσφέρει και αυτό το έξτρα της ιδιαίτερης μικρογεωγραφίας της, με την απότομη εναλλαγή βουνού-θάλασσας. Έχουμε δοκιμάσει πολλούς τρόπους χρονομέτρησης.

Για μας, σημαντικότερο όλων είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Δεν θα θυσιάσουμε την φυσική παρουσία για χάρη της τεχνολογίας. Που σημαίνει πως θα αυτοματοποιούμε και θα βελτιώνουμε χωρίς να έχουμε ως στόχο την μείωση του κόστους αλλά την βελτίωση του τελικού αποτελέσματος. Στο τέλος της ημέρας, θα πιούμε ποτό και θα κοινωνικοποιηθούμε με συμμετέχοντες και μέλη της οργάνωσης, όχι με μηχανάκια και τρανσπόντερ.

Τι έκανες το 2021;

Καταφέραμε και διοργανώσαμε άρτια όλα τα προγραμματισμένα event μας. Κάναμε ρεκόρ συμμετοχών για ελληνικό αγώνα regularity στο Arcadia Classic Tour (111) ενώ στο Tour du Peloponnese είχαμε 80 πληρώματα (ρεκόρ σε σχέση με τα αρχικά 20 πληρώματα του 2014). Ακόμη και στο Ράλλυ Αιγίου, το γνωστό πλέον Monte Vostitsa είχαμε ρεκόρ συμμετοχών για αγώνα της ΟΜΑΕ με 68 πληρώματα. Χαιρόμαστε που οι αριθμοί μας δικαιώνουν αλλά δεν επαναπαυόμαστε.

Τι θα κάνεις το 2022;

Το 2022 είναι σημαντικό για το ΤΡΙΣΚΕΛΙΟΝ. Είναι η πρώτη χρονιά που θα βγούμε εκτός Ελλάδας με δύο διοργανώσεις, το Roman Roads τον Απρίλιο στην Ιταλία (επίκεντρο Ρώμη) και το Transylvania Vintage Tour τον Ιούνιο στην Ρουμάνια. Ουσιαστικό για εμάς γιατί δείχνει την εμπιστοσύνη Ελλήνων και ξένων αγωνιζόμενων που μας ακολουθούν.

Μαζί με το Tour du Peloponnese θα αποτελέσουν το διεθνές μας TRIATHLON TROPHY.

Αν προταθεί θα αναλάβεις το Historic Rally Acropolis σε επίπεδo regularity;

Εννοείς αν μας προταθεί πάλι; Είχαμε αναλάβει το ΙΡΑ regularity του 2016 και του 2017 (που δυστυχώς ήταν Ι.Ρ. Ελλάδας και όχι Ι.Ρ. Ακρόπολις λόγω των περιστάσεων τότε). Οπότε αν μας προταθεί πάλι και οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα προσφέρουμε το μέγιστο με μεγάλη μας χαρά.

Αλήθεια τι κάνεις και μαζεύεις 60-90 συμμετοχές;

Είχαμε και 15 και 111. Το 60 με 90 ίσως είναι ένας μέσος όρος και μια αναφορά. Νομίζω πως οι συμμετέχοντες εκτιμούν το γεγονός πως είμαι και εγώ συλλέκτης και κάτοχος κλασικού αυτοκίνητου, δηλαδή ένας από αυτούς.

Προσφέρουμε πάντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε προσιτή τιμή για όλους ενώ προσπαθούμε να δημιουργούμε ένα αίσθημα φιλοξενίας και παρέας ώστε όλοι να νιώθουν όμορφα. Αν στο τέλος της ημέρας κάποιοι διακριθούν, είναι λογικό, αλλά στόχος μας είναι όλοι να περάσουν καλά και να επιστρέψουν ασφαλείς και με χαμόγελο στο σπίτι τους.

Γρήγορες ερωτήσεις

ΟΜΑΕ ή ΦΙΛΠΑ, θα ήθελες να εμπλακείς διοικητικά;

Δεν νομίζω, προτιμώ να συμμετέχω ή να διοργανώνω.

Ένας νέος με τι ξεκινάει; Θετικός ή αρνητικός ο ρόλος των young timers;

Αν σήμερα ήμουν πάλι 20 χρονών, θα ξεκινούσα με young timer. Οπότε, θετικός ο ρόλος τους και σίγουρα μια καλή και προσιτή οικονομικά ευκαιρία για έναν νέο που θέλει να γνωρίσει την μαγεία του regularity. Αγαπημένο young timer ανάμεσα σε πολλά, η Alfa Romeo GTV του 1998 και το Fiat Barchetta του 1995. Τα έχω κρατήσει και τα δύο για αργότερα…

Το τέλειο κλασικό;

Αυτό που θα σε κάνει να ξυπνήσεις το πρωί μόνο για να το οδηγήσεις σε μια ξεχασμένη και έρημη διαδρομή. Επίσης αυτό που θα σε κάνει να κατέβεις στο parking απλά για να το δεις πάλι πριν κοιμηθείς…

Ανανεώνουμε για μία ακόμα «οff the record» συνάντηση για ένα ποτήρι Άπερολ, a casa, στο Μάρλεϊ και στην Τρίπολη. Με ή χωρίς όργανα, με γοητευτικές κυρίες στα ΣΕΧ, η το «δορυφόρο» του Σπύρου Κατσιμαλή να καταγράφει σε ακρίβεια χιλιοστού.

Ο συνδυασμός ανθρώπων και τεχνολογίας που πλέον οδηγεί κάθε δραστηριότητα…

Ευχαριστούμε κ. Καράμπελα. «Το νου σου», όπως σχολιάζει με σημασία, η Πρωταθλήτρια regularity-ΟΜΑΕ._ Σ. Χ.