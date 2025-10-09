Tatra Typ 87: Ένας πρωτοπόρος της αεροδυναμικής στο Tour du Peloponnese 2025

Το Tatra Typ 87, ένα από τα πρώτα αεροδυναμικά μοντέλα παραγωγής στην ιστορία της Αυτοκίνησης, βρίσκεται για λίγες ημέρες στην Ελλάδα και έχει πολλά να μας πει.

Όπως είναι γνωστό, στο καθιερωμένο πλέον Tour du Peloponnese λαμβάνουν συχνά μέρος και αυτοκίνητα εξαιρετικής ιστορικής αξίας, τα οποία από τεχνολογικής πλευράς υπήρξαν πρωτοπόροι στην εποχή τους. Παρά ταύτα, η συμμετοχή ενός Τatra σε νοσταλγική εκδήλωση-αναβίωση του παρελθόντος, παραμένει πάντα ένα σπάνιο γεγονός. H παρουσία του στον Γύρο της Πελοποννήσου του 2025, με πλήρωμα τον Piotr Życzyński και την Carolina Woźnica από την Πολωνία, ήταν ένα ευτύχημα για τους φίλους των ιστορικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα.

Η Tatra είχε ξεκινήσει την κατασκευή αυτοκινήτων το 1897 στην πόλη Koprivnice της Μοραβίας (που σήμερα ανήκει στην Τσεχία) και είναι η τρίτη αρχαιότερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο. Κάθε τι σχετικό με το νέο της μοντέλο της κρατήθηκε ως επτασφράγιστο μυστικό από την εταιρεία, ως την επίσημη παρουσίασή του στις 3 Μαΐου 1934, στην έκθεση της Πράγας. Το T77 εντυπωσίασε το κοινό και τους δημοσιογράφους, όχι με τη λογική του όλα πίσω (κινητήρας-μετάδοση κίνησης) που δεν ήταν ασυνήθιστη τότε, αλλά με το επαναστατικής σύλληψης αεροδυναμικό αμάξωμά του, που είχε το σχήμα της σταγόνας.

Οι άνθρωποι του Τύπου έστειλαν διθυράμβους στις εφημερίδες που εργάζονταν, καταγράφοντας τις πρώτες τους εντυπώσεις από τη διαδρομή Πράγα-Κάρλοβι Βάρι, όπου το κοντέρ έγραφε τελική ταχύτητα 145 χλμ./ώρα, ενώ πολύ συχνά περνούσε με άνεση τα 100. Τον ίδιο χρόνο το αυτοκίνητο παρουσιάστηκε και στο Παρίσι, όπου επίσης έγινε δεκτό με ενθουσιασμό. Εκεί κάπου προέκυψε και η πρώτη κινηματογραφική του εμφάνιση, με τον σκηνοθέτη Maurice Elvey να του δίνει σημαντικό ρόλο στην ταινία επιστημονικής φαντασίας The Transatlantic Tunnel.

Ο φιλοξενούμενος του αφιερώματός μας, το Typ 87 που αποτελεί το επόμενο αεροδυναμικό θαύμα της τσεχικής εταιρείας, κατασκευάστηκε από το 1936 έως το 1950. Τροφοδοτούνταν από έναν πίσω τοποθετημένο πίσω αερόψυκτο V8 κινητήρα των 2.9 λίτρων, ισχύος 85 ίππων, οποίος έδινε στο αυτοκίνητο τελική ταχύτητα σχεδόν 160 χλμ./ώρα. Με την επίδοση αυτή κατατάσσεται μεταξύ των ταχύτερων αυτοκινήτων παραγωγής της εποχής του. Στο τέλος της σταδιοδρομίας του, το Typ 87 εξοπλίστηκε με πιο σύγχρονους V8 κινητήρες, χωρητικότητας 2.5 λίτρων. Επίσης, έχει στο ενεργητικό του και ένα μαραθώνιο, καθώς το 1947 και για τα τρία επόμενα χρόνια ταξίδεψε στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική, με πλήρωμα τους Τσέχους Hanzelka και Zikmund.

Το Tatra Typ 87 έχει μοναδικό αμάξωμα. Το αεροδυναμικό του σχήμα σχεδιάστηκε από τους Hans Ledwinka και Erich Übelacker και βασίστηκε στο Typ 77, το πρώτο αυτοκίνητο που σχεδιάστηκε με γνώμονα την αεροδυναμική. Ο σχεδιασμός του αμαξώματος βασίστηκε σε προτάσεις που υπέβαλε ο Paul Jaray, ουγγρικής καταγωγής, ο οποίος σχεδίασε τα διάσημα γερμανικά αερόπλοια Graf Zeppelin. Ένα πτερύγιο στο κεκλιμένο πίσω μέρος του Tatra βοηθά στην κατανομή της ροής του αέρα και στις δύο πλευρές του αυτοκινήτου, μια τεχνική που χρησιμοποιήθηκε αργότερα στα αεροσκάφη. Το Typ 87 είχε συντελεστή οπισθέλκουσας 0,36, όπως έδειξε η δοκιμή του στο αεροδυναμικό τούνελ της Volkswagen το 1979.

Hans Ledwinka – ο δημιουργός

Tεράστια προσωπικότητα της αυτοκίνησης και με κύρος ισότιμο με του καθηγητή Ferdinand Porsche. Αυστριακός στην καταγωγή και με επαγγελματική δράση στα χρόνια του Μεσοπολέμου εξ ολοκλήρου στην τότε Τσεχοσλοβακία, σχεδίασε αυτοκίνητα, φορτηγά, τανκς, λεωφορεία, έλκηθρα και ατμομηχανές. Του ανήκει ένα πλήθος «μικρών» ιδεών με άμεση εφαρμογή σε κάθε είδους τετράτροχο, παγκόσμια αναγνωρισμένων σήμερα παρά το γεγονός ότι δεν είναι ευρύτερα γνωστό ποιός είχε την πατρότητά τους.

Ακόμα και οι βασικές γραμμές του περίφημου «σκαθαριού» της VW είναι δικές του, αφού εκείνος ήταν ο πρωτοπόρος κι ο πρώτος εξερευνητής τέτοιου είδους σχεδιαστικών λύσεων. Ο Ledwinka ήταν επίσης ο εμπνευστής και δημιουργός όλων των Τatra από το 1923 μέχρι την έναρξη του πολέμου. Ως αποκορύφωμα της σταδιοδρομίας του θεωρείται το Τatra «Type 77» του 1934.

Kινητήρας: V8 αερόψυκτος Κυβισμός: 2.969 κ.εκ. Ισχύς: 85 ίπποι Μετάδοση κίνησης: Στους πίσω τροχούς Κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο 4 σχέσεων Ανώτατη ταχύτητα: 160 χλμ/ώρα Μήκος: 4.740 χλστ. Πλάτος: 1.670 χλστ. Ύψος: 1.500 χλστ. Μεταξόνιο: 2.850 χλστ. Βάρος: 1.370 κιλά Moνάδες παραγωγής: 3.056