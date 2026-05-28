Ταξίδι στα Κύθηρα… λίγο πριν την αφετηρία

Η Ελληνική Λέσχη Ιστορικού Αυτοκινήτου (Ε.Λ.Ι.Α.) με την αρωγή του ΣΜΑ ΤΡΙΣΚΕΛΙΟΝ συνδιοργανώνουν με την Δήμο Κυθήρων υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού το Kythera Classic Tour, από τις 29 Μαΐου ως την 1η Ιουνίου στο νησί των Κυθήρων.

Με 135 χλμ διαδρομής μέσα από τα πιο εμβληματικά σημεία του νησιού, τα 57 πληρώματα και οι συμμετέχοντες, θα απολαύσουν ένα χορταστικό τετραήμερο. Ο συνδυασμός του καλοκαιρινού καιρού και του μοναδικού νησιωτικού τοπίου θα προσφέρει τις απαραίτητες συνθήκες ώστε όλοι να οδηγήσουν με ασφάλεια και να απολαύσουν τα οχήματα τους στις ιδιαίτερες διαδρομές που τα Κύθηρα προσφέρουν.

Ο διοικητικός και τεχνικός έλεγχος έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 29 Μαΐου στην Χώρα. Στη συνέχεια, η αφετηρία του 1ου Σκέλους στις 20:31 με μια μικρή νυχτερινή διαδρομή ως το Μυλοπόταμο. Εκεί, κάτω από την δροσιά των πλατάνων, θα απολαύσουμε το πρώτο μας δείπνο με τοπικές γεύσεις που η Καλλιόπη μας ετοίμασε στο εστιατόριο Πλάτανος.

Το πρώτο όχημα θα εκκινήσει για το 2ο Σκέλος το Σάββατο 30 Μαΐου στις 11:01. Οι συμμετέχοντες αφού διανύσουν τα πρώτα χιλιόμετρα περνώντας από παραδοσιακούς οικισμούς, θα πραγματοποιήσουν την πρώτη στάση για ανασυγκρότηση, στην Μονή Μυρτιδιώτισσας στις 11:31. Επανεκκίνηση στις 12:31 με την επόμενη στάση μας στον ορεινό Καραβά. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τον παραδοσιακό φούρνο και να μάθουμε τα μυστικά της λειτουργίας του. Τελευταίο τμήμα, με αφετηρία στις 16:00, πορεία προς Πλατιά Άμμο και τερματισμό στον Ποταμό στις 17:01 όπου μας περιμένει κέρασμα από την τοπική Κοινότητα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ποταμού Κυθήρων.

Την Κυριακή τα αυτοκίνητα θα κατευθυνθούν προς τα ανατολικά του νησιού. Εκκίνηση στις 11:01 και πορεία προς Κάλαμο, Φράτσια, Παλαιόπολη και τερματισμό στον ειδυλλιακό Αβλέμονα, με ευκαιρία για βουτιά σε ένα από τα πλέον εμβληματικά τοπία των Κυθήρων. Πορεία προς το Διακόφτι όπου το Manolis all day restaurant περιμένει για να μας προσφέρει ένα αξέχαστο γεύμα κυριολεκτικά πάνω στην θάλασσα. Το βράδυ, η απονομή των αναμνηστικών για όλα τα πληρώματα στο Καψάλι, με θέα το αιγαιοπελαγίτικο ηλιοβασίλεμα στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.

Το Kythera Classic Tour 2026 και όλες οι δράσεις του τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού. Συνδιοργανώνεται με τον Δήμο Κυθήρων και με την αρωγή του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποταμού και του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Νήσου Κυθήρων. Τελεί με την ευγενική χορηγία των επιχειρήσεων: VAKTAK, MANOLIS ALL DAY RESTAURANT, ΑΦΟΙ ΧΛΑΜΠΕΑ, ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ, ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΡΑΒΑ, DRAKAKIS TOURS, KYTHERA NEWS, VINTAGE AUTO RENTALS Χορηγός Επικοινωνίας : 4ΤΡΟΧΟΙ

