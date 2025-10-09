TdP 2025: Ταξιδεύοντας με την Porsche 911 SC

Από την Ολυμπία στο Ναύπλιο, με ενδιάμεσους σταθμούς που διδάσκουν Ελλάδα, όταν παραδοσιακά οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά…

Ανθρώπων έργα και μια εικόνα της 911 στο Λιμένι χίλιες λέξεις. Και χθες το απόγευμα, την ώρα που οι Γιάννης και Μάριος Κουσκούτης ζωγραφίζουν, ο Νικόλας Κοντοπός φωτογραφίζει. Ο ΝΚ, Πρωταθλητής συνοδηγός στη regularity έκφραση, μια ιδιαίτερη άσκηση ακριβείας για ιστορικά αυτοκίνητα. Ο Νίκος συνήθως στο δεξί κάθισμα, δίπλα στον Άρη Γεωργοσόπουλο, έναν δικό μας άνθρωπο, έναν γνήσιο 4T κυρίως λόγω συμπεριφοράς. Στο φετινό Tour ο Νίκος Κοντοπός, όπως και σε άλλες εκδηλώσεις, οδηγεί τη GTV που γνωρίζουν οι αναγνώστες μας, έχοντας και την εμπιστοσύνη της κα Αγγελικής Κοντοπού στη θέση της συνοδηγού.

«Νίκο, έλα μαζί να απολαύσεις τους Κουσκούτη…»

Προσκαλέσαμε τον κ. Νίκο Κοντοπό για την περίσταση και όντας ανήσυχος και διακριτικός, μας προσέφερε μερικές όμορφες εικόνες της 911, σε περιβάλλον πρόκληση για τους φωτογράφους μας. Ο Γιάννης και ο Μάριος Κουσκούτης, σε κρεσέντο με τη κα Βίκυ Παναγιωτίδου στην κάμερα και στο drone, όπως και όλα τα στελέχη του αγώνα, αξιοποιούν τα MG της υποστήριξης, έργο Γιάννη Καραβά, σε αγώνα που κυριαρχούν τα βρετανικά spider και είναι εντυπωσιακό το πώς ξεφυτρώνουν σε διάφορα σημεία της Διαδρομής.

To λευκό MG3 των φωτογράφων και το ZS max που οδηγεί η κα Τέτη Ρούφου, που παραμένει ψύχραιμη και εκφράζει περίφημα το πώς οργανώνει-συντονίζει αλλά και το πώς αντιδρά στο απρόοπτο, ο σεμνός και χορτάτος άνθρωπος με μόρφωση που ξεπερνάει το πτυχίο της ιατρικής επιστήμης.

Σωματοφύλακες ο κ. Μίμης και ο κ. Δρής, ο πιο παλιός στην οργάνωση του event με τη 12χρονη ιστορία και σε αυτή την οργάνωση by King έρχονται νέοι άνθρωποι που εκπαιδεύονται υποδειγματικά, ενώ κάποιοι μένουν και κάποιοι φεύγουν, με την πίεση στα κόκκινα.

ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΣ!

Γίνεται αγώνας και αν οι δικοί μας, οι Έλληνες πρωταθλητές κ.α, συνήθως ισορροπημένα ζευγάρια ή πατέρας με γιό ή απλά φίλοι, ωραίοι άνθρωποι που συνδυάζουν τη συμμετοχή με διασκέδαση και αποτέλεσμα. Όταν ορισμένοι φιλοξενούμενοι, αποδεικνύονται ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί. Ακόμα και κάποιοι με δυνατό palmares αλλά μακριά από εμάς το ρεπορτάζ σε αποχρώσεις του κίτρινου.

Σε επίπεδο κορυφής, ο αγώνας συνεχίζεται ανάμεσα στους Hekerle και στους Γεωργοσοπουλους με τις BMW τους. Η ελληνική 1600 GT με πλεονέκτημα το συντελεστή παλαιότητας σε σχέση με την 2002 Turing των Αυστριακών. Ατού και στις δύο περιπτώσεις οι σύζυγοι-συνοδηγοί, ευγενείς Κυρίες που δεν χάνουν το χαμόγελό τους και σε αυτή την αντιπαράθεση με διαφορά στα δύο χιλιοστά, αντικατοπτρίζεται ο υγιής συναγωνισμός που χαρακτηρίζει αυτούς τους αγώνες. Η εγγύηση για το κύρος της άσκησης, τα αποτελέσματα από την Anube, μέσω δορυφόρου.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: ΑΣΤΟΧΙΕΣ..

O χρόνος που επικοινωνούν την προσπάθειά τους, κατά τη διάρκεια του TdP, όπως ο ΣΙΣΑ με ένα όμορφο story για το 24ωρο και η ΦΙΛΠΑ, με τα «εκτός αγώνα» αποτελέσματα του Διεθνή τους, «last week» αγώνα.Στο μεταξύ, τις ίδιες ημέρες εξελίσσεται η ελληνική έκδοση του περίφημου Mille Miglia, με την έγκριση της ΟΜΑΕ. Αναμφίβολα, όταν οργανωθεί σε άλλη ημερομηνία θα είναι και η προβολή του αντίστοιχη του μεγέθους του. Καλό δρόμο σε όλους όσους στο δρόμο για εκδηλώσεις, που αφορούν στο Classic auto._ΣΧ

Υγ. Για την 911 SC και για τη διαδρομή του ονείρου, με κακό και καλό καιρό μείνετε συντονισμένοι στην ενότητα Classic …