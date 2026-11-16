Terry Harryman – The legend

O Terry Harryman ήταν ένας σπουδαίος συνοδηγός, που ξεχώρισε για τις επιδόσεις και το ήθος του.

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Ο Terry Harryman έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2026, σε ηλικία 87 ετών. Στον κόσμο του WRC ήταν ο «Τerry του Ari», ο συνοδηγός του Ari Vatanen. Στη χώρα μας ήταν και ο «μπαμπάς του Alan». Ο γιος του κοσμεί την ελληνική αγωνιστική κοινότητα, με την ποιότητά του να καθρεφτίζει εκείνη του πατέρα του. Πολλοί γνωρίσαμε τον Τerry από το περίφημο in-car με τον Vatanen και το Opel Manta 400 του Group Β, στο ράλλυ Manx του 1983. Ακόμη και οι λιγότερο ειδικοί θυμούνται το αυθόρμητο «Dear God» του Βορειοϊρλανδού, τη στιγμή που ο Φινλανδός το παράκανε. Ένα επιφώνημα που θυμίζει τα δικά μας «άγιο είχαμε» ή «λιώσαμε».

Το 1985 ήρθε η έξοδός τους με το Peugeot 205 T16 στην Κορσική. Λίγους μήνες αργότερα ακολούθησε το καταστροφικό ατύχημα στην Αργεντινή, όπου τραυματίστηκαν σοβαρά τόσο ο Τerry και ο Vatanen, ο Φινλανδός Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 1981. Ιερό τέρας ο Τerry, από τους κορυφαίους συνοδηγούς που πέρασαν από το WRC, δεν βρέθηκε συμπτωματικά το 1986 δίπλα στη Μichelle Mouton, σε Peugeot 205 T16. Συμμετείχαν στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο και κατέκτησαν το Γερμανικό Πρωτάθλημα, στα χωράφια της Audi. Η συνεργασία αυτή ήρθε με τη στήριξη του Jean Todt στη Γαλλίδα, μετά την αποχώρησή της από τη γερμανική ομάδα.

Σεμνός και πεισματάρης, Professor στο να προσαρμόζεται. Το έδειξε και αργότερα, στους αγώνες στη Μεγάλη Βρετανία με τον Μαρκ Λόβελ, με Ford βέβαια. Ιδιαίτερη ήταν και η σχέση του με τον Malcolm Wilson, με τον οποίο είχε επίσης μοιραστεί αγωνιστικό αυτοκίνητο. Η εκτίμηση του Μalcolm για τον Τerry ήταν τέτοια, ώστε του εμπιστεύθηκε και το παλικάρι του, τον νεαρό Μάθιου, σε μια σειρά αγώνων του απαιτητικού Βρετανικού Πρωταθλήματος Ράλλυ.

Ο Τerry ήξερε να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις αγώνων με και χωρίς σημειώσεις. Και όταν διάβαζε, ήταν απολαυστικό να τον ακούς, ιδιαίτερα δίπλα σε νεότερους οδηγούς, όπως ο Φράνκο Κούνικο και ο Μαρκ Χίγκινς. Ο χαρακτήρας του ξεχώριζε και εκτός ειδικών διαδρομών. Προσωπικότητα υψηλού επιπέδου, ένας γνήσιος άνθρωπος των αγώνων, που άφηνε τη δημοσιότητα να ακολουθεί τις επιδόσεις. Δίδασκε με τη στάση του και τον άγραφο νόμο του πληρώματος -«Τα εν οίκω μη εν δήμω»-, υπηρετώντας διαχρονικά με συνέπεια τη σχέση με τους οδηγούς του.