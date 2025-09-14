Testarossa! Ένα όνομα – μια ιστορία

H αναβίωση από τη Scuderia Ferrari του ονόματος της Testarossa στο νέο της supercar, μας ταξιδεύει πίσω, στις θρυλικές εποχές της Αυτοκίνησης.

H αλλαγή των κανονισμών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σπορ Αυτοκινήτων του 1958, με τον περιορισμό πλέον της χωρητικότητας των αγωνιστικών μηχανικών συνόλων στα τρία λίτρα, έφερε εξελίξεις και στη Ferrari. Στον Pininfarina ανατέθηκε να σχεδιάσει το νέο αγωνιστικό, που θα φορούσε τον βελτιωμένο V12 κινητήρα του Colombo από την έκδοση «Tour de France GT». Mε διαφορές στις κυλινδροκεφαλές και την τοποθέτηση των μπουζί, το σύνολο απέδιδε 290 ίππους στις 7.000 σ.α.λ. Mε ξηρό κάρτερ, έξι διπλά καρμπιρατέρ της Weber και δύο εκκεντροφόρους «άγριας» λειτουργίας, το μοτέρ αποδείχθηκε ένα από τα καλύτερα στην Iστορία. Tα κόκκινα καλύμματα των τελευταίων έδωσαν στο αυτοκίνητο το τόσο χαρακτηριστικό του όνομα. Tο σωληνωτό σασί της «290MM», παλιάς νικήτριας στο Mille Miglia, διατηρήθηκε κι εδώ.

Oι προσδοκίες από το αυτοκίνητο ήταν απόλυτες, καθώς έπρεπε οι τίτλοι να παραμείνουν στο Maranello. Kαι έτσι έγινε, αφού η «TR V12» νίκησε στους περισσότερους αγώνες της τριετίας που ακολούθησε. Mόνο η Aston Martin «DBR» και το Maserati «birdcase» της Camoradi ήταν υπολογίσιμοι αντίπαλοι γι αυτήν. Mε πιλότους τους Musso, von Trips, Collins, Gendebien, Hill, αυτή η καταπληκτική Ferrari κυριαρχούσε.

Στο palmares της λάμπουν τρόπαια από φημισμένα circuit πόλης και όχι μόνο, όπως τα «1000 χλμ.» του Buenos Aires, οι «12 ώρες» του Sebring, οι «4 ώρες» της Pescara. Mα, τα πιο αστραφτερά προέρχονται από τις αναμετρήσεις στο Le Mans. Tο δίδυμο Olivier Gendebien-Phil Hill στο τιμόνι της Testarossa έμεινε κλασικό στη θρυλική πίστα, τερματίζοντας τρεις φορές στην πρώτη θέση. Aκόμη μία, για τον πρώτο, κερδήθηκε το ’60 με συνοδηγό το δημοσιογράφο Paul Frere. Tο αυτοκίνητο έφθασε στο απόγειο της ακμής του δύο χρόνια αργότερα, όταν πια είχε αρχίσει η Eποχή των Πρωτοτύπων. Mε 4λιτρο πλέον κινητήρα των 360 ίππων κι αεροδυναμική από την «GTO» και το μονοθέσιο της F1, έκανε τον Gendebien να μην αναζητήσει άλλες συγκινήσεις. O μεγάλος Bέλγος, θεωρώντας ότι με την «TR V12» ολοκλήρωσε τους στόχους του στους αγώνες, αποσύρθηκε από αυτούς με πλήρη δόξα και τιμή.

H 250 Testa Rossa είναι μια από τις πιο πολύτιμες Ferrari και ως εκ τούτου ένα από τα πιο ακριβά αυτοκίνητα κάθε τύπου, εξαιτίας της ολιγάριθμης παραγωγής της (33 συνολικά, περιλαμβανομένων όλων των 250 TR εκδόσεων), της επιτυχίας του στους αγώνες και της ιστορικής του επιρροής. Τα 250 TR εμφανίζονται συχνά σε διάσημες εκδηλώσεις αυτοκινήτων, όπως το Pebble Beach Concours d’Elegance και το Goodwood Festival of Speed. Ένα 250 TR του 1957 (σασί 0714TR) πουλήθηκε για 9.020.000 ευρώ σε δημοπρασία της RM Sotheby’s το 2009. Το πρωτότυπο 250 TR του 1957 (σασί 0666TR) άλλαξε χέρια για 16,39 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία στο Pebble Beach το 2011. Το 250 TR (σασί 0704) πουλήθηκε το 2014 για 39,8 εκατομμύρια δολάρια. Συνολικά, τέσσερις (δηλαδή όλες) ήταν οι αγωνιστικές εκδόσεις που κέρδισαν ισάριθμα 24ωρα στο Le Mans: TR 59, TR 60, TR 61 και 330 ΤR LM.

Το 1984 η Ferrari αναβίωσε την Testarossa, δίνοντας για πρώτη φορά το όνομά της σε ένα μοντέλο παραγωγής. Η νέα δημιουργία (τύπος F110 για το σασί και F113A για τον κινητήρα) ήταν ένα 12κύλινδρο σπορ αυτοκίνητο με επίπεδο κινητήρα τοποθετημένο στο κέντρο, που μπήκε στη γκάμα της εταιρείας ως διάδοχος της Berlinetta Boxer. Σχεδιασμένη από τον Pininfarina, κατασκευάστηκε αρχικά από το 1984 έως το 1991, με δύο «προεκτάσεις» του μοντέλου μετά το τέλος της παραγωγής του, τα οποία ονομάστηκαν 512 TR και F512 M και έμειναν στην παραγωγή από το 1992 έως το 1996. Η Testarossa αρίθμησε συνολικά σχεδόν 10.000 αυτοκίνητα, καθιστώντας την ένα από τα πιο εμπορικά μοντέλα της Ferrari.

Το δίθυρο κουπέ έκανε την παρθενική του εμφάνιση στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Παρισίων το 1984. Όλες οι εκδόσεις του ήταν διαθέσιμες με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων των πέντε σχέσεων. Ο ιδιαίτερος σχεδιασμός του διατήρησε το κέντρο βάρους στο μέσο του αυτοκινήτου, γεγονός που αύξησε την σταθερότητα και είχε ως αποτέλεσμα την κατανομή του βάρους 40% εμπρός και 60% πίσω. Ο κινητήρας των 4.943 κυβικών εκατοστών απέδιδε 370 ίππους στην αρχή της σταδιοδρομίας του μοντέλου, που με τις διάφορες αναβαθμίσεις έφθασαν τους 390 ως το 1989. Όσο για τις επιδόσεις, ήταν καταιγιστικές για την εποχή: 5,8 δευτερόλεπτα για τα 100 χλμ./ώρα από στάση, 11,4 δευτερόλεπτα μέχρι τα 160, 23 δευτερόλεπτα από στάση έως το πρώτο διανυθέν χιλιόμετρο και τελική ταχύτητα που φλερτάριζε με τα 300 χλμ./ώρα…

512 ΤR και F512 M

Το 1992 παρουσιάστηκε η 512 TR (δεν το γράψαμε τόση ώρα, αλλά είναι αυτονόητο πως TR σημαίνει Testa Rossa) στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Los Angeles, ουσιαστικά ως ένα εντελώς νέο αυτοκίνητο με βελτιωμένη κατανομή βάρους 41% εμπρός και 59% πίσω. Δύο χρόνια αργότερα, στη διεθνή έκθεση αυτοκινήτου της γαλλικής πρωτεύουσας εμφανίστηκε η F512 M. Το αυτοκίνητο δεν έφερε πλέον τα αρχικά TR και πρόσθεσε στην ονομασία του το M, που στα ιταλικά σημαίνει modificata (τροποποιημένο). Επρόκειτο για την τελική έκδοση της Testarossa, που συνέχισε τη βελτίωση κατανομής βάρους της προκατόχου του (42% εμπρός και 58% πίσω). Το F512 M ήταν το τελευταίο μοντέλο της Ferrari που διέθετε τον επίπεδο 12κύλινδρο κινητήρα της εταιρείας. Ο διάδοχος, η 550 Maranello, θα φορούσε τον νέο V12 της εταιρείας.

Η αλήθεια των αριθμών

Από το 1984 μέχρι το 1996 κατασκευάστηκαν συνολικά 9.939 Ferrari Testarossa. Aπό αυτές, οι 2.261 ήταν 512 TR, ενώ 501 μονάδες αρίθμησε η F512 M.

H αναβίωση του 2025

Σε μια εντελώς διαφορετική εποχή, με την εξηλεκτρισμένη Αυτοκίνηση να πρωταγωνιστεί στις τεχνολογικές εξελίξεις, ο ερχομός ενός plug-in υβριδικού supercar (ή hypercar, αν προτιμάτε) είναι πια κομμάτι της καθημερινότητας ακόμα και εξειδικευμένων κατασκευαστών, όπως η Ferrari. Έστω και αν οι παλαιότεροι από εμάς δεν καταλαβαίνουν πόσο plug-in υβριδικό είναι ένα αυτοκίνητο με χωρητικότητα μπαταρίας 7.45 kWh, που αποδίδουν μόλις 25 χιλιόμετρα αμιγούς ηλεκτρικής οδήγησης. Η ουσία είναι πως πρόκειται για μια Ferrari με συνδυαστική ισχύ 1.050 ίππων, οι 830 θερμικοί που αποδίδονται από τον γνωστό 4λιτρο V8. Aπό εκεί και κάτω, ακολουθούν τα εξής: 0-100 χλμ./ώρα σε 2,3 δλ, 0-200 σε 6,35 δλ, φρενάρισμα από τα 200 στα 0 σε 108 μέτρα και από τα 100 στα 0 σε 28,5 μέτρα και 330 χλμ./ώρα τελικής ταχύτητας. H εξωτερική της εμφάνιση, που κρατά στοιχεία και από την πρόσφατη F80, σχεδιαστικά όμως ακολουθεί τα πρωτότυπα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής της δεκαετίας του ’70.

FERRARI TESTAROSSA (1984) Πρώτη παρουσίαση: 1984 Παρίσι Κινητήρας: F113 V12 Κυβισμός: 4.942 κ.εκ. Διάμετρος x διαδρομή: 82 mm x 78 mm Σχέση συμπίεσης: 9.3:1 Iσχύς: 390 ίπποι στις 6.300 σ.α.λ. Pοπή: 490 Nm στις 4.500 σ.α.λ. Κιβώτιο ταχυτήτων: χειροκίνητο 5 σχέσεων Μετάδοση κίνησης: στους πίσω τροχούς Ανώτατη ταχύτητα: 290 χλμ/ώρα 0-100 χλμ./ώρα: 5,7 δλ. Μήκος: 4.485 χλστ. Πλάτος: 1.975 χλστ. Ύψος: 1.130 χλστ. Μεταξόνιο: 2.550 χλστ. Μετατρόχιο εμπρός: 1.520 χλστ. Μετατρόχιο πίσω: 1.660 χλστ. Βάρος: 1.625 κιλά

Φωτογραφίες: FERRARI

Φωτογραφία εξωφύλλου του τεύχους Φεβρουαρίου 1994, με πέντε Ferrari στο αεροδρόμιο της Tρίπολης. Δεξιά και πίσω από ην F40, η Τestarossa.