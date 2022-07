The Masters of 24 Hours Greece

Οι νικητές του 2021 θα προστεθούν παραδοσιακά στην παρουσίαση λίγο πριν την εκκίνηση. Όλοι ήταν πανάξιοι, υπάρχουν όμως κάποιοι που νίκησαν πάνω από μία φορά & ξεχωρίζουν.

Σας παρουσιάζουμε μέσα σε μία εικόνα τους νικητές του 24 Ώρες Ελλάδα από το 1998 έως το 2020. Οι νικητές του 2021 θα προστεθούν παραδοσιακά στην παρουσίαση λίγο πριν την εκκίνηση. Όλοι οι νικητές ήταν πανάξιοι, υπάρχουν όμως κάποιοι που νίκησαν πάνω από μία φορά & ξεχωρίζουν.

The Masters of the 24 Hours Greece Rally

Πρώτοι Masters of 24HGR οι Ι. Χόλης & Μ. Φουρναράκης που νίκησαν το 1999 & το 2000. Επίσης με 2 νίκες (2014 & 2016) ακολουθούν οι Β. Μπέντας & Κ. Γεωργακάς.

Με 3 νίκες το 2006, 2007 & 2008 έγραψαν ιστορία οι Β. Γεροβασίλης & Ι. Γεροβασίλης,

Όμως Grand Master of 24HGR είναι ο Γιάννης Κατσαούνης με 6 νίκες, οι περισσότερες με συνοδηγό το Μαθιό Μανσόλα.