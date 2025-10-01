Το 12ο Tour du Peloponnese λίγο πριν την αφετηρία

Όλα είναι έτοιμα για την πανηγυρική αφετηρία του 12ου Tour du Péloponnèse, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου από την Αρχαία Ολυμπία. Μια ακόμη ενδιαφέρουσα χρονιά αναμένεται για το TdP με 77 οχήματα στην αφετηρία.

Σχεδόν όλοι οι παλιοί νικητές είναι παρόντες θυμίζοντας την ιστορία του μεγαλύτερου ελληνικού event κλασικού αυτοκινήτου, από το 2014 ως σήμερα. Ο όρος «κλασικό» δεν είναι τυχαίος…

Στις κατηγορίες D και E (οχήματα ως το 1961) συναντάμε 11 οχήματα, χαρακτηριστικά δείγματα της μεταπολεμικής περιόδου και της τεχνολογικής έκρηξης που ακολούθησε. Στην Κατηγορία Ε θα διαγωνιστούν οι Έλληνες νικητές του 2020, Αρβανίτης-Χαραλαμπάκη οδηγώντας μια Austin Healey 100/4 του 1956. Εδώ βρίσκουμε και τον νικητή του 2017, τον Βρετανό Jonathan Rolls όπου φέτος θα λάβει μέρος με μια Jaguar XK140 FHC του 1956. Τέλος, στην κατηγορία Ε, επιστρέφει μετά από καιρό και ο νικητής του 2016, Ιταλός Michele di Mauro που θα οδηγήσει μια Lancia Appia S3 του 1960 καθώς και οι διεκδικητές του φετινού επάθλου, εξαιρετικά φορμαρισμένοι μετά τις φετινές τους επιδόσεις, Crucifix-Ιατρίδης που θα λάβουν μέρος με Ford Anglia του 1960.

Στην κατηγορία F (οχήματα ως το 1965) συναντούμε 10 οχήματα, της ρομαντικής περιόδου των early 60s. Ανάμεσά τους, ο Βρετανός νικητής του 2016, Julian Bush, που λαμβάνει μέρος με το γνωστό μας πλέον MGB roadster του 1964. Στην κατηγορία G (οχήματα ως το 1971) βρίσκουμε και 15 αντίστοιχα οχήματα, γνήσιους εκπροσώπους της αυτοκινητοβιομηχανίας των swinging sixties. Στην κατηγορία αυτή επέλεξαν να διαγωνιστούν φέτος οι πολυνίκες Γεωργοσόπουλος-Παπανικολάου (2021-2023) με ένα σπάνιο BMW 1600 GT του 1967. Συνολικά λοιπόν, συναντάμε 37 οχήματα προ του 1971.

Ακόμη 29 οχήματα στις κατηγορίες H (οχήματα ως το 1976), I (οχήματα ως το 1981) και J (οχήματα ως το 1986) πλαισιώνουν το starting list, προσφέροντας μια ισορροπημένη ποικιλία όλων των σχολών και περιόδων της αυτοκίνησης. Στην Η επέλεξαν να λάβουν μέρος και οι έτεροι πολυνίκες του TdP (2022 και 2024), οι Αυστριακοί Hekerle-Schneider με BMW 2002 Touring του 1973. Στο τέλος, εκτός γενικής κατάταξης τα προσεκτικά επιλεγμένα 8 οχήματα young timer (ποσοστό ίσο με το 10% επί του συνόλου) που στο μικρόκοσμο του 12th Tour du Péloponnèse – Historique 04-12 October 2025 περιλαμβάνει, βάση του κανονισμού, οχήματα κατασκευασμένα από το 1986 ως το 1999. Τέλος, τρία οχήματα συναντάμε στην «κοντή» κατηγορία S που διαγωνίζονται μόνο την τελευταία ημέρα.

Δείτε την αναλυτική λίστα συμμετεχόντων με φωτογραφίες των οχημάτων στον πίνακα που ακολουθεί και ονειρευτείτε τα μαζί μας στις μυθικές διαδρομές της Πελοποννήσου, δίπλα από αρχαίους ναούς, βυζαντινές εκκλησίες και μεσαιωνικά κάστρα, να αγωνίζονται ως ολομέταλλοι σύγχρονοι πολεμιστές. Σας καλούμε όλους σε αυτό το μαγικό ταξίδι, στο 12ο Tour du Péloponnèse.

Το 12ο Tour du Péloponnèse τελεί υπό την αιγίδα των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας, Τριφυλίας και Σπάρτης. Υποστηρικτές οι: Όμιλος Συγγελίδη και MG Motor, Provio, Bagscorner, Vintage Auto Rentals, Φίγαλος, Κατρίτσης και Messinian Spa. Χορηγός Επικοινωνίας οι 4ΤΡΟΧΟΙ.

