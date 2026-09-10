Το 21ο Concours d’ Elegance «Robert Smith» της ΦΙΛΠΑ έρχεται το Σάββατο στη Μαρίνα Φλοίσβου

Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η ΦΙΛΠΑ διοργανώνει στη Μαρίνα Φλοίσβου το 21ο Concours d’ Elegance «Robert Smith», τη μεγάλη γιορτή του κλασικού αυτοκινήτου όπου εξετάζονται ενδελεχώς και βραβεύονται, η αυθεντική κατάσταση, η ποιότητα αποκατάστασης καθώς και και η σωστή συντήρηση.

Η φετινή εκδήλωση έχει ιδιαίτερη σημασία και σε συναισθηματικό επίπεδο για τη Λέσχη Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου, καθώς αυτή τη χρονιά για πρώτη φορά μετά από 20 άκρως επιτυχημένες διοργανώσεις, θα απουσιάζει ο αγαπητός μας Robert Smith, τέως Πρόεδρος της ΦΙΛΠΑ, Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής της ΦΙΛΠΑ και μέλος της Τεχνικής επιτροπής της FIVA, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το Μάρτιο του 2025 αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Έτσι, σε ένδειξη ελάχιστου φόρου τιμής στη μνήμη ενός από τους μεγαλύτερους λάτρεις του κλασικού αυτοκινήτου στην Ελλάδα, η ΦΙΛΠΑ αποφάσισε τη μετονομασία της εκδήλωσης σε Concours d’ Elegance «Robert Smith».

Όσον αφορά στις λεπτομέρειες διεξαγωγής, από τις 08.30’ το πρωί του Σαββάτου πολλές δεκάδες από τα ωραιότερα κλασικά αυτοκίνητα μελών της ΦΙΛΠΑ και όχι μόνο, θα παραταχθούν – αναλόγως κλάσης και κατηγορίας – δίπλα ακριβώς από τη θάλασσα αναμένοντας τη διαδικασία κρίσης από τριμελή επιτροπή, η οποία ξεκινά στις 10.00’ και θα ολοκληρωθεί στις 13.30’. Δικαίωμα συμμετοχής στο Concours d’ Elegance «Robert Smith» έχουν οχήματα, Προπολεμικά, Μεταπολεμικά, Στρατιωτικά και Youngtimer SportsCars (με έτος κατασκευής από 1997 έως 2006), των οποίων η αυθεντικότητα αποδεικνύεται από Πιστοποιητικό Αναγνωρίσεως της FIVA, FIVA Youngtimer registration document ή FIA εν ισχύ.

Αναλυτικότερα οι κατηγορίες προς βράβευση βάσει των ήδη εγκεκριμένων συμμετοχών είναι οι εξής: Pre-war cars, Family Cars, Fixed Head Coupe, Open Top, Sports – Super cars,Utility, Heavy Duty, και Youngtimer Sports Cars. Στην εκδήλωση θα υπάρχει ξεχωριστή κατηγορία αξιολόγησης και επιβράβευσης, η Porsche Classic, στην οποία θα λάβουν μέρος θρυλικά μοντέλα της Porsche, η οποία μέσω της αντιπροσωπείας της στην Ελλάδα Porsche Greece συμμετέχει ως μεγάλος χορηγός του 21ου Concours d’ Elegance «Robert Smith».

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η παρέλαση των νικητών, καθώς η απονομή των βραβείων θα διεξαχθεί από τις 13.45’ έως τις 14.45’, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν, τη θάλασσα αλλά και την ομορφιά της όλης διαδικασίας, υπό τους ήχους του συγκροτήματος Hirollers Trio που θα παρευρίσκονται στο χώρο παίζοντας ζωντανή μουσική.