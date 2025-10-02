Το 53o Διεθνές Ράλλυ ΦΙΛΠΑ ξεκινά!

Ένα νέο κεφάλαιο, το 53ο στην λαμπερή και μακρόχρονη ιστορία του Διεθνούς Ράλλυ της ΦΙΛΠΑ, αρχίζει να γράφεται δίνοντας τέλος στην προσμονή των φίλων του κλασικού αυτοκινήτου στην Ελλάδα και όχι μόνο.

Το 53ο Διεθνές Ράλλυ της ΦΙΛΠΑ ξεκινά σήμερα Πέμπτη 2 Οκτωβρίου από τα Καμένα Βούρλα και θα κορυφωθεί την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στον Βόλο. Αναμένεται να αποτελέσει αναμφίβολα μία εκλεκτή εμπειρία από πάσης πλευράς και για τα 50 πληρώματα που θα λάβουν μέρος.

Τόσο για τα 36 πληρώματα της κατηγορίας Classic Regularity που χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες (Red και Green) και θα ριχθούν στην μάχη του ανταγωνισμού με αντίπαλο τον ιδανικό χρόνο, όσο – βεβαίως – και για τα 14 πληρώματα της κατηγορίας Touring που έχει περιηγητικό χαρακτήρα, ένα είναι το σίγουρο:

Άπαντες θα αφεθούν στην απόλαυση της οδήγησης όπως ορίζει η παράδοση του Διεθνούς Ράλλυ, κινούμενοι επί τρείς μέρες σε ειδυλλιακές διαδρομές που διασχίζουν,εν προκειμένω, πανέμορφες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας.

Αξίζει εδώ να αναφερθεί πως, μεταξύ των πληρωμάτων που λαμβάνουν μέρος στην φετινή εκδήλωση της ΦΙΛΠΑ περιλαμβάνονται πληρώματα από, Κύπρο, Βουλγαρία, Γερμανία και Λουξεμβούργο.

Η εκκίνηση θα δοθεί σήμερα στις 12.30’ το μεσημέρι από τον προαύλιο χώρο του ιερού ναού Αγίου Παντελεήμονα, στα Καμένα Βούρλα. Στη συνέχεια τα πληρώματα και των δύο κατηγοριών θα διέλθουν από, Θερμοπύλες, Πελασγία, Πτελεό, Νήες για να καταλήξουν στην Αμαλιάπολη που αποτελεί το τερματισμό της πρώτης μέρας για τους συμμετέχοντες της κατηγορίαςTouring.

Το ίδιο σημείο αποτελεί ωστόσο και το χώρο ανασυγκρότησης για τα πληρώματα της κατηγορίας Classic Regularity, τα οποία στη συνέχεια θα κινηθούν σε εκπληκτικές διαδρομές στους πρόποδες του όρους Όθρυς και δια μέσου Αλμυρού και Βόλου θα τερματίσουν στο ξενοδοχείο Valis Hotel Resort στην Αγριά Βόλου, στο οποίο και θα καταλύσουν τα πληρώματα και των δύο κατηγοριών.

Η δράση της πρώτης μέρας αναμένεται έντονη για τα πληρώματα της κατηγορίας Classic Regularity, εντός Ειδικών Διαδρομών Ακριβείας συνολικού μήκους 234 χλμ. με προκαθορισμένη Μ.Ω.Τ., δορυφορική χρονομέτρηση της Anube Sport και live αποτελέσματα (καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης). Ο ημερήσιος απολογισμός για τους συμμετέχοντες της κατηγορίας Touring, θα δείξει λιγότερα χιλιόμετρα Ειδικών Διαδρομών (133 χλμ. συνολικά) με χαμηλότερη Μ.Ω.Τ, ωστόσο και εδώ αναμένεται να δοθούν “σκληρές μάχες” καθώς τα πληρώματα θα κληθούν να ανταπεξέλθουν σε τέστ και quiz που αν μη τί άλλο θα τους προκαλέσουν πολλά χαμόγελα!

Μείνετε συντονισμένοι!

Σε ανακοίνωσή της, η ΦΙΛΠΑ ευχαριστεί τους Δήμους Καμένων Βούρλων, Βόλου, Πηλίου, την Δημοτική Ενότητα Αγίου Λαυρεντίου, τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου (Ο.Λ.Β.ΑΕ.) και τη λέσχη ΦΙΟ Βόλου για την πολύτιμη συνδρομή τους στην οργάνωση του 53ου Διεθνούς Ράλλυ, και τις εταιρείες υποστηρικτές-χορηγούς, Instacar, Voyager, Interamerican, Μπισκότα Παπαδοπούλου και

Ι. ΚΤΕΟ Κόμβος Αμαρουσίου.