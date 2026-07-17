Το άγνωστο αμφίβιο αυτοκίνητο του Στέλιου Καζαντζίδη – Ταξίδευε μέσα στο νερό

Το Amphicar 770 αποτελεί το πιο επιτυχημένο αμφίβιο αυτοκίνητο μέχρι σήμερα, αλλά δεν ήταν ούτε καλό αμάξι, ούτε καλή βάρκα.

«Έχω μια αγάπη ολόδική μου», ερμήνευε ο Στέλιος Καζαντζίδης σε ένα τραγούδι-ωδή στον έρωτα, ο οποίος υπήρξε ένα από τα κυρίαρχα θέματα στη μεγάλη πορεία του λαϊκού τραγουδιού και στις ερμηνείες του σπουδαίου τραγουδιστή.

Ο Στέλιος Καζαντζίδης, ωστόσο, αγαπούσε και τα αυτοκίνητα, ενώ στην κατοχή του κάποια στιγμή είχε βρεθεί και ένα αμφίβιο: Ένα όχημα που είχε ως στόχο να μπορεί να ταξιδεύει τόσο στο νερό όσο και στη στεριά.

Χαρακτηριστική είναι μια φωτογραφία (κεντρική φωτογραφία άρθρου) του Στέλιου Καζαντζίδη στα μέσα περίπου της δεκαετίας του ’60, στην παραλία του Κιάτου Κορινθίας, μέσα στο αμφίβιο όχημα που είχε φέρει από το εξωτερικό.

Ούτε καλό αμάξι, ούτε καλή βάρκα

Αυτό ήταν το Amphicar, 770 ένα μοντέλο που όπως είχε γράψει πριν από λίγα χρόνια στους 4Τροχούς ο Σπύρος Χατήρας, δεν ήταν καλό αμάξι, αλλά ούτε και καλή βάρκα. Όμως, τα έκανε όλα καλά. Ήταν το πιο γρήγορο αυτοκίνητο στο νερό και η ταχύτερη βάρκα στο δρόμο…

Η ιστορία του αμφίβιου αυτοκινήτου ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 1930, όταν ο Hanns Trippel, ο άνθρωπος που τελειοποίησε το σχέδιο των θυρών της Mercedes-Benz 300SL, ξεκίνησε την κατασκευή ενός οχήματος, το οποίο μπορούσε να διανύει και αποστάσεις μέσα στο νερό.

Ο αυτοδίδακτος Γερμανός μηχανικός-σχεδιαστής-εφευρέτης έδωσε περισσότερη έμφαση στο τμήμα του οχήματος που βρίσκεται μέσα στο νερό, η διαμόρφωση του οποίου είχε σημασία για την πλευστότητά του.

Επομένως, στο κομμάτι αυτό, έδωσε το σχήμα μπανιέρας με ψηλό κατώφλι. Με αυτόν τον τρόπο προέκυψε το SG6, που ήταν ο πρόδρομος του Amphicar 770. Το αμφίβιο τετρακίνητο συγκέντρωσε την προσοχή της Βέρμαχτ, με αποτέλεσμα η πρώτη σειρά του να αριθμήσει 20 μονάδες παραγωγής από το 1937 ως το 1940.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου ανέλαβε τη διοίκηση του εργοστασίου της Bugatti στο Molsheim της Γαλλίας, όπου παράγονταν όλες οι αμφίβιες κατασκευές του. Μετά την ήττα της Γερμανίας το 1945, τέθηκε υπό κράτηση από τις γαλλικές αρχές ως κερδοσκόπος πολέμου για τρία χρόνια, έως το 1949, όταν και αφέθηκε τελικά ελεύθερος, επιστρέφοντας στις κατασκευαστικές ανησυχίες του.

Δύσχρηστο και αργό

Το 1961 ο Trippel παρουσίασε το Amphicar 770, την τελική του πρόταση για το πώς πρέπει να είναι ένα αμφίβιο αυτοκίνητο. Το δίθυρο τετραθέσιο όχημα παρήχθη μεταξύ 1961 και 1968 στη γερμανική πόλη Λύμπεκ και συναρμολογούνταν στο Βερολίνο. Η ονομασία «770» ήταν μια αναφορά στις επιδόσεις που υποσχόταν το Amphicar: 7 κόμβους (περίπου 13 χλμ./ώρα) στο νερό και 70 μίλια την ώρα (112 χλμ./ώρα) στην άσφαλτο.

Ενσωμάτωνε έναν 4κύλινδρο κινητήρα των 1.147 κ.εκ. της Triumph Herald 1200, τοποθετημένο στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και συνδυαζόταν με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων τεσσάρων σχέσεων. Για τις διαδρομές στο νερό, ο ίδιος κινητήρας έδινε κίνηση στις δύο προπέλλες, που ήταν εγκατεστημένες κάτω από τις απολήξεις του πίσω προφυλακτήρα.

Η μέγιστη ισχύς του έφτανε τους 43 ίππους στις 4.750 στροφές ανά λεπτό, δίνοντας στο αυτοκίνητο τελική ταχύτητα 110 χιλιομέτρων την ώρα στο δρόμο και 7 κόμβων στο νερό. Στις τελευταίες του εκδόσεις το Amphicar φόρεσε και κινητήρες των 1.296 και των 1.493 κ.εκ., αποκτώντας ισχύ μεγαλύτερη των 75 ίππων.

Η διεύθυνση μέσα στο νερό; Γινόταν μέσω των μπροστινών τροχών, οι οποίοι λειτουργούσαν ως πηδάλια. Το αποτέλεσμα: Το όχημα ήταν δύσχρηστο, αργό και σε καμία περίπτωση ακριβές.

Η συνολική παραγωγή του Amphicar 770, του πιο επιτυχημένου αμφίβιου παραγωγής μέχρι σήμερα, περιορίστηκε σε 3.878 κομμάτια, εκ των οποίων τα περισσότερα εξήχθησαν στις ΗΠΑ.

Ο πιο διάσημος ιδιοκτήτης Amphicar δεν ήταν άλλος από τον τότε Πρόεδρο των ΗΠΑ, Λίντον Τζόνσον, ο οποίος χρησιμοποιούσε το υβριδικό του αυτοκίνητο για να κάνει φάρσες στους καλεσμένους του: Τους τρόμαζε οδηγώντας το Amphicar μέσα στο νερό, κάνοντάς τους να νομίζουν ότι βυθίζονταν.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: fstelioskazantzidis.blogspot.gr/ facebook