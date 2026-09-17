Tο αυτοκίνητο-θαύμα που σκότωνε αξιωματικούς των Ναζί

Το Tatra T87, πριν ξεκινήσει ο Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος, ήταν ένα από τα πιο προηγμένα αυτοκίνητα της εποχής του. Ωστόσο, έμεινε στην ιστορία ως το κρυφό όπλο των Τσεχοσλοβάκων απέναντι στη Ναζιστική Γερμανία.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1930, στους αυτοκινητοδρόμους της Ευρώπης κυκλοφορούσε ένα αυτοκίνητο που έμοιαζε να έχει έρθει από το μέλλον.
Το τσεχοσλοβακικό Tatra T87, σχεδιασμένο από τον Αυστριακό διορατικό μηχανικό Hans Ledwinka και τον ειδικό στην αεροδυναμική Erich Übelacker, ήταν ένα τεχνολογικό θαύμα με αεροδυναμικό συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις 0,36, τιμή αδιανόητη για την εποχή του.
Ένα αυτοκίνητο μπροστά από την εποχή του
Το αμάξωμα σε σχήμα σταγόνας, το επιβλητικό πίσω πτερύγιο που βοηθούσε στην κατανομή της ροής του αέρα και στις δύο πλευρές του αυτοκινήτου και το τρίτο – κεντρικά τοποθετημένο – φωτιστικό σώμα μπροστά, χάριζαν στο T87 μια διαστημική σιλουέτα.
Καρδιά του οχήματος ήταν ένας αερόψυκτος V8 κινητήρας 2,9 λίτρων που απέδιδε 85 ίππους και μπορούσε να ταξιδεύει άνετα με ταχύτητες που άγγιζαν τα 160 χλμ/ώρα, την ώρα που τα περισσότερα οικογενειακά αυτοκίνητα της εποχής πάλευαν να ξεπεράσουν τα 90…
Πώς έγινε όπλο εναντίον των Ναζί
Όταν η ναζιστική Γερμανία κατέλαβε την Τσεχοσλοβακία το 1939, οι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της Βέρμαχτ και των SS μαγεύτηκαν από τις επιδόσεις και την εμφάνιση του Tatra. Ο ίδιος ο Fritz Todt, Γερμανός μηχανικός και εξέχουσα φυσιογνωμία του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος, το χαρακτήρισε ως το «απόλυτο αυτοκίνητο για τους αυτοκινητοδρόμους». Ωστόσο, η λατρεία αυτή μετατράπηκε γρήγορα σε εφιάλτη.
Το T87 έκρυβε μια παγίδα. Η τοποθέτηση του V8 κινητήρα στον πίσω άξονα δημιουργούσε στο αυτοκίνητο μια έντονη τάση για υπερστροφή. Στις υψηλές ταχύτητες του Autobahn, αν ένας οδηγός άφηνε απότομα το γκάζι ή έστριβε απότομα το τιμόνι σε μια γρήγορη καμπή, το πίσω μέρος έχανε ακαριαία πρόσφυση, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να γίνεται ανεξέλεγχτο.
Μέσα σε λίγους μήνες, δεκάδες Ναζί αξιωματικοί έχασαν τη ζωή τους σε θανατηφόρα δυστυχήματα είτε οδηγώντας είτε βρισκόμενοι ως επιβάτες μέσα στο T87. Ο συμμαχικός Τύπος άρχισε να αποκαλεί το Tatra «το κρυφό μυστικό όπλο της Τσεχοσλοβακίας», ενώ λέγεται ότι η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση της χιτλερικής Γερμανίας αναγκάστηκε τελικά να εκδώσει αυστηρή οδηγία, απαγορεύοντας ρητά στους αξιωματικούς να οδηγούν τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα.
Παρά τη σκοτεινή αυτή ιστορική πινελιά, το Tatra T87 παραμένει ένα από τα πιο επιδραστικά αυτοκίνητα στην ιστορία. Οι αεροδυναμικές του αρχές και οι μηχανολογικές λύσεις του Ledwinka ενέπνευσαν τον Ferdinand Porsche για να δημιουργήσει το Volkswagen Beetle.
Φωτογραφίες: RM Sotheby’s