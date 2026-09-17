Tο αυτοκίνητο-θαύμα που σκότωνε αξιωματικούς των Ναζί

Το Tatra T87, πριν ξεκινήσει ο Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος, ήταν ένα από τα πιο προηγμένα αυτοκίνητα της εποχής του. Ωστόσο, έμεινε στην ιστορία ως το κρυφό όπλο των Τσεχοσλοβάκων απέναντι στη Ναζιστική Γερμανία.