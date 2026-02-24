Το Classic Legends Rally 2026 έρχεται στις 21 & 22 Μαρτίου

Το φετινό Classic Legends Rally θα διεξαχθεί στις 21 και 22 Μαρτίου 2026, με επίκεντρο τη Στερεά Ελλάδα και αποτελεί τον 3ο γύρο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Regularity της ΕΟ.ΦΙΛΠΑ.

Το 1999 ο ΣΙΣΑ ξεκίνησε στην Ελλάδα την διοργάνωση πολυήμερων αγωνιστικών εκδηλώσεων για ιστορικά αυτοκίνητα. Το Classic Legends Rally συνεχίζει αυτήν την παράδοση και προσφέρει σε πληρώματα με ιστορικά αυτοκίνητα να απολαύσουν οδηγική ευχαρίστηση σε διαδρομές που σύνδεσαν το όνομα τους με την αγωνιστική ιστορία της χώρας μας. Το φετινό ράλλυ θα διοργανωθεί 21-22 Μαρτίου με επίκεντρο τη Στερεά Ελλάδα και αποτελεί τον 3ο γύρο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Regularity της ΕΟ.ΦΙΛΠΑ. Μπορεί να έχει λιακάδα, μπορεί να έχει χιόνια… προετοιμαστείτε ανάλογα!

Η εκκίνηση και ο τερματισμός θα γίνουν στην Χαλκίδα, η διανυκτέρευση του Σαββάτου θα γίνει, που αλλού…, στην Ιτέα και οι ανασυγκροτήσεις θα γίνουν σε Αμφίκλεια, Αθανάσιο Διάκο και Αρβανίτσα. Η διαδρομή αποτελείται από 530 αγωνιστικά χιλιόμετρα, εκ των οποίων περίπου τα 180 θα γίνουν σε θρυλικές ασφάλτινες ειδικές διαδρομές, οι οποίες μπορούν να εκτελεστούν είτε με κλασική ΜΩΤ είτε με απόλυτο χρόνο & σημεία διέλευσης. Η ΕΚΟ και το MyKTEO θα είναι για ακόμα μία χρονιά οι μεγάλοι χορηγοί του Classic Legends Rally.

Εκκίνηση Σάββατο στις 10 το πρωί από Χαλκίδα προς Ριτσώνα, Μάζι, Τζιμέικα, Τιθορέα και άφιξη στην φιλόξενη Αμφίκλεια για την πρώτη ανασυγκρότηση της ημέρας. Ανάβαση προς Παρνασσό με την ομώνυμη ειδική των 28 χιλιομέτρων και κατάβαση στο Πολύδροσο. Συνέχεια για το θρυλικό Χάνι Ζαγκανά, το Καταφύγιο Οίτης και άφιξη στον Αθανάσιο Διάκο για την δεύτερη ανασυγκρότηση της ημέρας. Καστριώτισα, Πυρά, Καλοσκοπή, Οινοχώρι, Βίνιανη και Προσήλιο μας φέρνουν στον τερματισμό της πρώτης ημέρας στην Ιτέα από τις 6μμ και μετά.

Την Κυριακή 22/3 στις 9:30 πμ θα γίνει η εκκίνηση της δεύτερης μέρας από τη μαρίνα της Ιτέας με κατεύθυνση προς Γαλαξίδι, Βουνιχώρα, Αγία Ευθυμία και Κυριάκι γα ανασυγκρότηση στην Αρβανίτσα. Το τελευταίο σκέλος θα κλείσει με Πέτρα και το θρυλικό Πλατανάκι & τα Λουκίσσια. Ο τερματισμός θα γίνει στις 3μμ στην Παραλία Χαλκίδας και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων & η απονομή επάθλων.

Δεκτά να συμμετάσχουν είναι διμελή πληρώματα με ιστορικά αυτοκίνητα κατασκευής έως 31/12/1996 καθώς και επιλεγμένα αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος “potentially historic – youngtimer”, κατασκευής 1/1/1997-31/12/2006. Το δικαίωμα συμμετοχής ανέρχεται σε 200€ για μέλη ΣΙΣΑ & 220€ για μη μέλη και η λήξη συμμετοχών είναι την Παρασκευή 13/3/2026. Υπάρχει δυνατότητα μονοήμερης συμμετοχής με 150€ στην κατηγορία Regularity για προσμέτρηση στο πρωτάθλημα της ΕΟ.ΦΙΛΠΑ. Οι τιμές περιλαμβάνουν τα οργανωτικά έξοδα, ασφάλιση, δορυφορική χρονομέτρηση με GPS tracking, συμμετοχή στην απονομή επάθλων και αναμνηστικά της εκδήλωσης.

Για τους λάτρεις της βόλτας υπάρχει Touring με 120€ με ασφάλεια, νούμερα & road book, αλλά χωρίς χρονομέτρηση & κατάταξη, απλά για την χαρά της συμμετοχής! Η διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο Nafsika Palace ανέρχεται στα 99€ για δίκλινο δωμάτιο ή στα 78€ σε μονόκλινο δωμάτιο με φόρους & πρωινό και οι κρατήσεις πρέπει να γίνονται μέσω ΣΙΣΑ. Για πληροφορίες και Ειδικό Κανονισμό μπορείτε να ενημερώνεστε από τη γραμματεία του ΣΙΣΑ και στην ιστοσελίδα www.sisa.gr