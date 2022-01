Το καπέλο που σταμάτησε μια αυτοκρατορία (+video)

Ένα καπέλο που το πήρε ο αέρας ήταν ο λόγος που το υπερσύγχρονο στην εποχή του Phantom Corsair δεν προστέθηκε στα επιτυχημένα πεπραγμένα της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας Heinz.

To Phanton Corsair ήταν ένα εξαθέσιο δίθυρο sedan που κατασκευάστηκε το 1938. Εμπνευστής του ήταν ο Rusty Heinz (της γνωστής οικογένειας που εμπορεύεται τη διάσημη σε όλο τον κόσμο μαγιονέζα), που το σχεδίασε από κοινού με τον Maurice Schwartz (συνέταιρο στην αμαξοποιία «Bohman & Schwartz», η οποία είχε την έδρα της στην Pasadena της California). Διέθετε αμάξωμα από χάλυβα και αλουμίνιο και εκτός όλων των άλλων εντυπωσίαζε για το χαμηλό του ύψος, που δεν ξεπερνούσε το ενάμισυ μέτρο. Οι τροχοί του ήταν ενσωματωμένοι στο αμάξωμα, από το οποίο απουσίαζαν οι λαβές στις πόρτες, καθώς αυτές άνοιγαν ηλεκτρικά, χρησιμοποιώντας κουμπιά που βρίσκονταν στο εξωτερικό μέρος του αυτοκινήτου και στον πίνακα οργάνων. Ο τελευταίος ήταν εφοδιασμένος με πυξίδα και υψόμετρο (!), ενώ μια ξεχωριστή κονσόλα επάνω από το παρμπρίζ προειδοποιούσε όταν μια πόρτα ήταν ανοιχτή ή αν τα φώτα και το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου είχαν λησμονηθεί και παρέμεναν σε λειτουργία (κάτι μας θυμίζει αυτό).

Χαρακτηριστικά

Το πάτωμα του «Corsair» ήταν το πιο προηγμένο που υπήρχε εκείνη την εποχή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αφού προερχόταν από το προωθημένο τεχνολογικά Cord «810». Aσφαλώς ήταν αρκετά τροποποιημένο, για να μπορέσει να φιλοξενήσει τον οδηγό και πέντε επιβάτες, με αποτέλεσμα το συνολικό μήκος της όλης κατασκευής να ξεπεράσει τα έξι μέτρα. Η διάταξη των καθισμάτων ήταν ασυνήθιστη, αφού παρά το εξαθέσιο του χαρακτήρα του δεν υπήρχαν τρεις σειρές, αλλά μόνον δύο. Ένας επιβάτης καθόταν αριστερά (!) του οδηγού, άλλοι δύο δεξιά δίπλα του και δύο πίσω. Στο διαμέρισμα του κινητήρα είχε εγκατασταθεί υπό γωνία 80 μοιρών ο Lycoming V8 των 4.7 λίτρων, που έδινε ζωή και στο Cord που προαναφέραμε. Το μηχανικό σύνολο του Phantom συνδυαζόταν με ηλεκτροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων των τεσσάρων σχέσεων, που μετέδιδε την κίνηση στους εμπρός τροχούς. Η ανάρτηση ήταν πλήρως ανεξάρτητη και τα αμορτισέρ ρυθμιζόμενα. Παρά το μεγάλο του βάρος, που ξεπερνούσε τους δύο τόνους, οι 190 ίπποι του μηχανικού συνόλου ήταν αρκετοί για να προσδώσουν στο «Corsair» τελική ταχύτητα 185 χιλιομέτρων την ώρα. Σε αυτό βέβαια συντελούσε και η μελετημένη αεροδυναμική του οχήματος.

O αστάθμητος παράγοντας

Ο Rusty Heinz σχεδίαζε να βάλει το Phantom Corsair στην παραγωγή, στοχεύοντας σε ένα ολιγάριθμο κοινό επιτυχημένων επιχειρηματιών με πορτοφόλια χωρίς πάτο. Εκτιμούσε πως θα μπορούσε να το πουλήσει στην τιμή των 12.500 δολαρίων, ποσό που προσαρμοσμένο στα δεδομένα των ημερών μας μεταφράζεται σε περίπου 150.000 ευρώ. Ατυχώς, δεν πρόλαβε, αφού σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στις 23 Ιουλίου του 1939. Επέστρεφε στην έπαυλη της οικογένειας στο Pittsburgh, ύστερα από μια βραδιά χορού και διασκέδασης, οδηγώντας μια ανοιχτή Buick. Στο δρόμο, ο αέρας του πήρε το καπέλο κι ο Rusty έκανε μια απότομη αναστροφή για να το μαζέψει. Όμως, ένα διερχόμενο όχημα χτύπησε το αυτοκίνητό του, τραυματίζοντάς τον άσχημα. Πέθανε την επόμενη ημέρα το πρωί, από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ήταν μόλις 25 ετών. Έτσι, η αυτοκρατορία της μαγιονέζας έχασε τον επόμενο ηγέτη της και το Corsair έμεινε για πάντα ένα πρωτότυπο. Σήμερα βρίσκεται στο National Automobile Museum (ευρύτερα γνωστό ως «The Harrah Collection») στο Reno της Πολιτείας της Nevada.

Καριέρα στο cinema και στα videogames

Το αυτοκίνητο, χαρακτηρισμένο ως «Flying Wombat», είχε έναν από τους σημαντικότερους ρόλους στην ταινία του David Selznick «The Young in Heart», που προβλήθηκε το 1938 με πρωταγωνιστές την Janet Gaynor, τον Douglas Fairbanks Jr, την Paulette Goddard και τον Billie Burke. Tην ίδια χρονιά, εμφανίστηκε και στη δημοφιλή σειρά «Popular Science». Δεκαετίες αργότερα, το βρήκαμε ξανά μπροστά μας στα video games «Mafia: The City of Lost Heaven» και «LA Noire». Λογική εξέλιξη, που δείχνει πως πάντα κάπου θα το συναντάμε, αφού η σιλουέτα του είναι διαχρονική.

PHANTOM CORSAIR Aμάξωμα: δίθυρο εξαθέσιο sedan Σχεδιαστές: Rust Heinz, Maurice Schwartz Kινητήρας: V8 80o Lycoming Χωρητικότητα κινητήρα: 5,7 λίτρα Ισχύς: 190 ίπποι Μετάδοση κίνησης: στους εμπρός τροχούς Κιβώτιο ταχυτήτων: αυτόματο 4 σχέσεων Ανώτατη ταχύτητα: 185 χλμ./ώρα Μήκος: 6.020 χλστ. Πλάτος: 1.943 χλστ. Ύψος: 1.448 χλστ. Μεταξόνιο: 3.175 χλστ. Βάρος: 2.070 κιλά Περίοδος παραγωγής: 1938 Μονάδες παραγωγής: 1