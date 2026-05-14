To νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α., όπως προέκυψε από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 11 Μαΐου 2026.Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Μιχαήλ Γεωργιάκος — Πρόεδρος

Ιωάννης Λάνδρου — Αντιπρόεδρος

Ματθαίος Μανσόλας — Γενικός Γραμματέας

Χαράλαμπος Φίλης — Ταμίας

Παύλος Ντάβος — Μέλος

Νικόλαος Παπαδόπουλος — Μέλος

Νικόλαος Τζελέπης — Μέλος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά τα μέλη για την εμπιστοσύνη τους και δεσμεύεται να συνεχίσει με συνέπεια και υπευθυνότητα το έργο της ΕΟ ΦΙΛΠΑ με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του θεσμού της ιστορικής και κλασικής αυτοκίνησης στην Ελλάδα.