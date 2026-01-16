Το πρόγραμμα των αγώνων Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων για το 2026

Μικτό θα είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων τoυ 2026, με το πρόγραμμα του θεσμού να περιλαμβάνει συνολικά έξι αγώνες, τρεις σε χωμάτινη και τρεις σε ασφάλτινη επιφάνεια. Επιπλέον, η Επιτροπή Αγώνων της ΟΜΑΕ θέσπισε Κύπελλα Ράλλυ Ασφάλτου και Χώματος, καθένα από τα οποία αποτελείται από τέσσερις αγώνες.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η «εκκίνηση» του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων θα πραγματοποιηθεί στο ασφάλτινο Ράλλυ Λαμίας στις 21 και 22 Μαρτίου, με το χωμάτινο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας να είναι ο δεύτερος γύρος του θεσμού στις 25 και 26 Απριλίου. Η συνέχεια θα δοθεί με το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις στις 23 και 24 Μαΐου, αγώνα ο οποίος εντάσσεται και φέτος στο καλεντάρι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Χώματος. Τέταρτος γύρος είναι το ασφάλτινο Ράλλυ Ευβοϊκού που θα λάβει χώρα στις 3 και 4 Οκτωβρίου, ενώ θα ακολουθήσει το Φθινοπωρινό Ράλλυ στις 7 και 8 Νοεμβρίου. Η αυλαία του πρωταθλήματος θα πέσει με το ασφάλτινο Ράλλυ Παλάδιο που είναι προγραμματισμένο για τις 5 και 6 Δεκεμβρίου.

Συνοπτικά το πρόγραμμα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων του 2026 διαμορφώνεται ως εξής:

– Ράλλυ Λαμίας (21-22 Μαρτίου)

– Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας (25-26 Απριλίου)

– Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις (23-24 Μαΐου)

– Ράλλυ Ευβοϊκού (3-4 Οκτωβρίου)

– Φθινοπωρινό Ράλλυ (7-8 Νοεμβρίου)

– Ράλλυ Παλάδιο (5-6 Δεκεμβρίου)

ΚΥΠΕΛΛΟ ΡΑΛΛΥ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Πρώτος αγώνας του Κυπέλλου Ράλλυ Ασφάλτου Ιστορικών Αυτοκινήτων είναι το Ράλλυ Σπριντ Φτέρης, το οποίο θα διεξαχθεί στις 4 και 5 Απριλίου. Ακολουθεί το Ράλλυ Αχαιός, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 9 και 10 Μαΐου, ενώ τρίτος γύρος ορίζεται το Ράλλυ Ευβοϊκού, που θα πραγματοποιηθεί στις 3 και 4 Οκτωβρίου. Το Ράλλυ Παλάδιο αποτελεί τον τέταρτο και τελευταίο αγώνα του Κυπέλλου και θα διεξαχθεί στις 5 και 6 Δεκεμβρίου.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα του Κυπέλλου Ράλλυ Ασφάλτου Ιστορικών αυτοκινήτων απαρτίζεται από τους εξής αγώνες:

– Ράλλυ Σπριντ Φτέρης (4-5 Απριλίου)

– Ράλλυ Αχαιός (9-10 Μαΐου)

– Ράλλυ Ευβοΐκού (3-4 Οκτωβρίου)

– Ράλλυ Παλάδιο (5-6 Δεκεμβρίου)

ΚΥΠΕΛΛΟ ΡΑΛΛΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Εναρκτήριος γύρος του Κυπέλλου Ράλλυ Χώματος Ιστορικών αυτοκινήτων είναι το Ράλλυ Σπριντ Αττικής που θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Μαρτίου. Η συνέχεια θα δοθεί στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις (23-24 Μαΐου), ενώ θα ακολουθήσει το Ράλλυ Σπριντ Λιβαδειάς στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Τέταρτος και τελευταίος γύρος του Κυπέλλου θα είναι το Ράλλυ Σπριντ Πύργου που είναι προγραμματισμένο για τις 28 και 29 Νοεμβρίου.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα του Κυπέλλου Ράλλυ Χώματος Ιστορικών αυτοκινήτων έχει ως εξής:

– Ράλλυ Σπριντ Αττικής (7-8 Μαρτίου)

– Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις (23-24 Μαΐου)

– Ράλλυ Σπριντ Λιβαδειάς (26-27 Σεπτεμβρίου)

– Ράλλυ Σπριντ Πύργου (28-29 Νοεμβρίου)

Γραφείο Τύπου