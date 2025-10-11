Tour Du Peloponnese 2025 – TRISKELION – (5-11 Oκτωβρίου): Νικητές οι Hekerle – Schneider

Oλοκληρώθηκε χθες το βράδυ στο Ναύπλιο το 12o Τour du Peloponnese, με τον άνθρωπο, τη μηχανή του και το περιβάλλον να λειτουργούν σε απόλυτη ισορροπία, έργο του αλυτάρχη – δημιουργού κ. Γιάννη Καράμπελα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ

ΚΑΜΙΑ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ …

Για το 13o TdP σε 360 ημέρες και για τους αφανείς ήρωες της οργάνωσης, συνεργάτες του Αλυτάρχη που ξεπέρασαν τον εαυτό τους, θα κυριαρχεί η συζήτηση απόψε στην απονομήτων επάθλων στους νικητές. Εκδήλωση, με οργάνωση επιπέδου όπως η απονομή των Όσκαρ, στο κρουαζιερόπλοιο «Μανταλένα», με θέα τον Αργολικό κόλπο.

KAKA TA ΨΕΜΑΤΑ …

… τίποτα στην τύχη. Βράδυ η τελευταία δοκιμασία, επίλογος μιας εβδομαδιαίας υψηλού επιπέδου άσκησης των 1000 χιλ, ώστε να μη λείπει η γοητεία της νύχτας όπου λάμπουν τα μέταλλα. Στο Ναύπλιο η τελευταία ανασυγκρότηση-διανυκτέρευση, ώστε να συμπληρωθεί και ο εξάστερος κύκλος της διαμονής, με υπέρβαση τη διανυκτέρευση στο Costa Navarino. Χώρος που δεν κατατάσσεται, ξεπερνώντας τα προβλεπόμενα αστέρια. Ακριβώς όπως και η διαδρομή, ακολουθώντας ένα ιδιαίτερα προσεγμένο, καλά δουλεμένο δρομολόγιο, με αφετηρία στην Ολυμπία και τερματισμό στο Ναύπλιο, με την τέλεια διαδρομή, προσφορά και στους φωτογράφους, να συνδυάζεται με ειδικές αναμετρήσεις. Η χρονομέτρηση μέσω δορυφόρου, από το σύστημα της Anube που εξασφαλίζει εγκυρότητα. Στοιχείο απαραίτητο για την εμπιστοσύνη που απαιτούν όσοι πιστοί στη διεκδίκηση μιας θέσης παραπάνω στην κατάταξη, σε συνδυασμό και με τον συντελεστή παλαιότητας, όπως συνηθίζεται.

ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ …

Η προτεραιότητα στην ποιότητα του οδοστρώματος, με σεβασμό σε κατασκευές 50, 60 και 70 ετών, συχνά και σε χέρια ανθρώπων που τα ξεπερνούν σε ηλικία, με το ασθενές φύλο να αποτελεί Πρωταγωνιστή στη διαδικασία. Με σημαντικό ρόλο και στην αισθητική της εκδήλωσης, ότι χαρακτηρίζει διαχρονικά το Tour με το φετινό να ξεπερνάει τις προβλέψεις και σε συμμετοχές. Με 77 συνδυασμούς στην αφετηρία και 69 στον τερματισμό, χωρίς να συνυπολογίζουμε τον πλοηγό με το «0» στην Porsche 911 SC του 1981, με τα σήματα του 4ΤΡΟΧΟΙ σε περίοπτη θέση. Μια ακόμα εμπειρία-προσωπική μαρτυρία, οπότε απολαμβάνεις την ποιότητα κύλισης που χαρακτηρίζει την 911. Με το δικό της απέριττο στιλ σταθμευμένη, απαιτητική στο δρόμοη τρίλιτρη, εκφράζοντας τον τρόπο της, που σε παρασύρει και σε οδηγεί, αφήνοντας στον οδηγό της το ρόλο του επιβάτη στο όνειρό του.

ΤΑ ΜG ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ …

Κυριαρχεί στις συμμετοχές ο βρετανός κατασκευαστής με τα ΜGΑ και Β που ξεσήκωναν κυρίες και κυρίους τη δεκαετία του 1960, όντας και σε εξαιρετική κατάσταση, να κοσμούν τη διαδρομή και τους χώρους στις ανασυγκροτήσεις. Σε ισορροπία με τα τέσσερα σύγχρονα MG 3 και ZS max ευγενική υποστήριξη της αντιπροσωπείας που άλλωστε κυριαρχεί στην ελληνική αγορά αξιοποιώντας και ένα όνομα βαρύ ως ιστορία. Των προγόνων το ανάγνωσμα και αν οι πολλές Άλφα απέχουν από τις σημερινές χωρίς χαρακτήρα, με εξαίρεση τη σύγχρονη Giulia, δεν ισχύει το ίδιο για όλους τους κατασκευαστές.

«Κοσμήματα στην Πελοπόννησο», που τα συναντάς σήμερα στην εξέλιξη τους, όπως οι SL που μεγάλωσαν, οι δίθυρες ΒΜW και οι 911 που έχουν ξεφύγει σε διαστάσεις. Αντίστοιχα, ξεχωρίζεις το Tatra, τις δύο θηλυκές Healey, το ιδρυτικό πράσινο MG με ιπτάμενους στο κόκπιτ, το κόκκινο Volvo 122,τα δίχρονα Saab, τα cabriolet της Peugeot κ.α. Γεγονός, ότι δεν μετριάζουν τη συνολική εικόνα του ονείρου οι Corolla και το B180….

ΕΧΟΥΜΕ ΑΓΩΝΑ …

Πρέπει να συνδυάζεται η οδήγηση μετά προσοχής με το κάτι παραπάνω, όπως ο υπολογισμός της προκαθορισμένης μ.ω.τ, ώστε να παραμένεις υγιής και στη σκέψη. Δημιουργήθηκε συναγωνισμός λοιπόν και αναφερθήκαμε στον αγώνα, τριήμερο ντέρμπι, μεταξύ των Hekerle και των Γεωργοσόπουλων με τις BMW, με διάφορες όπως σεκατατακτήριες με μονοθέσια σε πίστα. Mετά και τη νυχτερινή διαδρομή του Σαββάτου, διαγράφοντας το χειρότερο αποτέλεσμα και σε συνδυασμό με το συντελεστή παλαιότητας, στο 1-2 οι BMW 2002 Touring και 1600 GT.

WINNERS!

Tρίτη νίκη για τους Harald Hekerle–Brigitte Schneider, με δεύτερους τους Άρη Γεωργοσόπουλο-κ. Ελένη Παπανικολάου που πλέον υπολείπονται μιας νίκης των Αυστριακών στη χρυσή βίβλο των νικητών του Tour Du Peloponnese. Στους δύο συνδυασμούς χωράει τρίτος και ακόμα μια χρονιά ξεχώρισαν οι Μαρινέσκου-Ραντουλέσκου, φέτος με ένα βελτιωμένο MG Β και είναι ενδιαφέρουσα, είναι παράδειγμα για πολλούς, αυτή η πιο χαλαρή προσέγγιση που τους χαρακτηρίζει.Ο καθένας με τον τρόπο του και πέρα από τη μελέτη της μωτ, σημαντικό στοιχείο η αξιοπιστία της μηχανής, όπως όμως και των ανθρώπων που κάνουν τη διαφορά, παραμένοντας ένα βήμα πίσω από το αυτοκίνητο κόσμημα με ευθύνη τους τη χρήση του.

Η μεγαλύτερη βέβαια ευθύνη αφορά στον δημιουργό, με γεγονός πως το Tour du Peloponnese, μια έντιμη ιδιωτική προσπάθεια, έχει ξεφύγει, έχει αλλάξει ταχύτητα και έχοντας ξεπεράσει τα σύνορα, ανταγωνίζεται άλλες αντίστοιχες εκδηλώσεις. Σε χώρες με πολύ μεγαλύτερη ιστορία για το ΙΑ.

Και του χρόνου λοιπόν._ ΣΧ