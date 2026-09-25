Tour du Péloponnèse (4-11 Οκτωβρίου) – Λίγο πριν την αφετηρία

Όλα είναι έτοιμα για την πανηγυρική εκκίνηση του 13ου Tour du Péloponnèse, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στην μαγεία του Ιονίου και την αμμουδιά της παραλίας Κουρούτας στον Δήμο Ήλιδας. Μια ακόμη ενδιαφέρουσα χρονιά αναμένεται για το TdP με 85 οχήματα στην αφετηρία.

Σχεδόν όλοι οι παλιοί νικητές είναι παρόντες θυμίζοντας την ιστορία του μεγαλύτερου ελληνικού event κλασσικού αυτοκινήτου, από το 2014 ως σήμερα. Ο όρος «κλασικό» δεν είναι τυχαίος. Στις κατηγορίες B, C και D (οχήματα κατασκευασμένα έως το 1945) συναντάμε 4 οχήματα, χαρακτηριστικά δείγματα της προπολεμικής περιόδου που όσο αναχρονιστική και αν μας φαίνεται, έχει δείγματα μοναδικού τεχνολογικού ενδιαφέροντος. Παλαιότερο όχημα, το Ford Model T του 1917 με τους Ούγγρους Vamos-Kosik να ακολουθούν με το MG L type του 1933. Χαρακτηριστικές οι 2 Lagonda των Βρετανών Faulkner-Rogers και Hine-Dudley.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατηγορία E (οχήματα κατασκευασμένα ως το 1961) με τα ρομαντικά και ιδιαίτερα σχήματα της χρυσής δεκαετίας του Rock & Roll. Η Κατηγορία Ε συγκεντρώνει συνολικά 7 οχήματα. Στην Κατηγορία Ε θα διαγωνιστούν οι Έλληνες νικητές του 2020, Αρβανίτης-Χαραλαμπάκη οδηγώντας μια Austin Healey 100/4 του 1956. Εδώ βρίσκουμε και τους Ούγγρους πρωταθλητές Levente-Tunde με Volvo PV444 του 1956. Τέλος, στην κατηγορία Ε, βλέπουμε και μια μοναδική Lancia Aurelia Β20s του 1957 με τους ικανούς Zycsynski-Wosnica. Στην κατηγορία F (οχήματα κατασκευασμένα ως το 1971) συναντούμε 31 (!!!) οχήματα, της ρομαντικής περιόδου των 60s και της τεχνολογικής έκρηξης που την συνόδευσε. Στην κατηγορία F επέλεξαν να διαγωνιστούν φέτος οι πολυνίκες Γεωργοσόπουλος-Παπανικολάου (2021-2023) με MGB GT του 1968. Εδώ και ο Βρετανός νικητής του 2016, Julian Bush, που λαμβάνει μέρος με το γνωστό μας πλέον MGB roadster του 1964 και συνοδηγό τον Simon Papworth. Οι αυστριακοί Mischka-Mischka με Lancia Fulvia Coupe του 1970 που μόνο για βόλτα δεν έχουν έρθει. Οι Βρετανοί Papworth-Papworth, σταθεροί διεκδικητές επάθλων, θα λάβουν μέρος με την σπάνια Lancia Fulvia HF Fanalone του 1970. Τέλος στην F και οι Αυστριακοί πρωταθλητές Artacker-Wastl με Alfa Romeo Giulia Sprint GT1600 του 1966. Συνολικά λοιπόν, συναντούμε 44 οχήματα προ του 1971, αριθμός ρεκόρ που είχαμε καιρό να δούμε.

Στην κατηγορία G (οχήματα κατασκευασμένα ως το 1981) βρίσκουμε και 27 οχήματα, γνήσιους εκπροσώπους της αυτοκινητοβιομηχανίας των seventies…Στην G επέλεξαν να λάβουν μέρος και οι έτεροι πολυνίκες του TdP (2022, 2024 και 2025), οι Αυστριακοί Hekerle-Schneider με BMW 2002 Touring του 1973. Στην G βρίσκουμε και τους Ρουμάνους πρωταθλητές, Georgescu-Georgescu που θα οδηγήσουν ένα Renault Alpine 5 του 1981. Εδώ όμως και ένας θρύλος του ελληνικού motorsport, o Στράτης Χατζηπαναγιώτου, ο δικός μας STRATISSINO που μας τιμά για δεύτερη συνεχή χρονιά, έχοντας των ρόλο του πλοηγού με μια Porsche 911 SC του 1981. Τέλος, εντυπωσιάζει η Maserati Indy του 1972, των Ιταλών Paparozzi-Panebianco.

Ακόμη 4 οχήματα στις κατηγορίες H (οχήματα κατασκευασμένα ως το 1985) πλαισιώνουν το starting list, προσφέροντας μια ισορροπημένη ποικιλία όλων των σχολών και περιόδων της αυτοκίνησης. Εντυπωσιάζει εδώ η Ferrari 308 GTSi των Ιγγλεση-Wantennar. Στο τέλος, εκτός γενικής κατάταξης τα προσεκτικά επιλεγμένα 10 οχήματα young timer (ποσοστό σχεδόν ίσο με το 10% επί του συνόλου) που στο μικρόκοσμο του 13ου Tour du Péloponnèse περιλαμβάνει, βάση του κανονισμού, οχήματα κατασκευασμένα από το 1986 ως το 1999.

Δείτε την αναλυτική λίστα συμμετεχόντων με φωτογραφίες των οχημάτων στον πίνακα που ακολουθεί και ονειρευτείτε τα μαζί μας στις μυθικές διαδρομές της Πελοποννήσου, δίπλα από αρχαίους ναούς, βυζαντινές εκκλησίες και μεσαιωνικά κάστρα, να αγωνίζονται ως ολομέταλλοι σύγχρονοι πολεμιστές σε μια γεμάτη όνειρα εβδομάδα, από τις 4 ως τις 11 Οκτωβρίου. Δείτε όλες τις πληροφορίες στο https://tourdupeloponnese.com/

Το 13ο Tour du Péloponnèse τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και των Δήμων Αρχαίας Ήλιδας και Ερμιονίδας. Χορηγός: JHI Steamship Co. Υποστηρικτές οι: Όμιλος Συγγελίδη και MG Motor, House of Classics, Bagscorner. Ιδιαίτερη μνεία οφείλουμε στον εξωραϊστικό, πολιτιστικό και αναπτυξιακό σύλλογο Κουρούτας “Αγιος Αθανάσιος” που έχει επιληφθεί την Τελετή Έναρξης. Χορηγός Επικοινωνίας οι 4ΤΡΟΧΟΙ.

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Λίστα συμμετοχών