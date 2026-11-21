Το Veritas RS κυριάρχησε στους ευρωπαϊκούς αγώνες στα τέλη της δεκαετίας του ‘40, αποτελώντας το αυτοκίνητο-ορόσημο της μεταπολεμικής αναγέννησης του γερμανικού μηχανοκίνητου αθλητισμού.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΘΑΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΤΗΡΑΣ, ΒΜW

Η Veritas (που σημαίνει αλήθεια στα λατινικά) ιδρύθηκε τα πρώτα χρόνια μετά τη λήξη του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, στις αρχές του 1948, με συντελεστές τρεις ανθρώπους που προέρχονταν από την BMW: Τον Ernst Loof, τον Georg Meier και τον Lorenz Dietrich.Ψυχή της εταιρείας ήταν ο πρώτος, ως εξειδικευμένος μηχανικός, με πολλές δημιουργικές ιδέες. Ο δεύτερος ήταν οδηγός αγώνων και ήδη διάσημος αναβάτης της BMW προπολεμικά (ήταν ο πρώτος ξένος που κέρδισε το Isle of Man TT), ενώ ο τρίτος ανέλαβε διευθυντικά καθήκοντα. Στόχος τους ήταν να κατασκευάσουν και να εξελίξουν αγωνιστικά αυτοκίνητα, που θα μπορούσαν έπειτα να κυριαρχήσουν στα αυτοκινητοδρόμια της μεταπολεμικής Ευρώπης.

Εξαιτίας των αυστηρών περιορισμών που είχαν επιβληθεί στην ηττημένη Γερμανία μετά τον πόλεμο στην παραγωγή νέων κινητήρων, οι τρεις ιδρυτές στράφηκαν στη BMW 328, την οποία ο Ernst Loof γνώριζε καλά, αφού είχε συμβάλει στην εξέλιξή της. Έτσι λοιπόν, τα πρώτα Veritas για να κυλήσουν στους τροχούς τους χρησιμοποίησαν το σασί της, αλλά και τον δίλιτρο 6κύλινδρο σε σειρά κινητήρα της. Οι μηχανικοί με επικεφαλής πάντα τον Ernst Loof βελτίωσαν σημαντικά τον κινητήρα της BMW, αυξάνοντας την ισχύ από τους αρχικούς 80 στους 115 ως 125 ίππους, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων και τρία καρμπυρατέρ της Solex.

Το Veritas RS (συντομογραφία του Rennsport) ήταν η καθαρόαιμη αγωνιστική έκδοση της εταιρείας. Διέθετε ένα εξαιρετικά αεροδυναμικό, χαμηλό αμάξωμα από ελαφρύ αλουμίνιο, το οποίο κάλυπτε πλήρως τους τροχούς (streamlined design, που το είδαμε για πρώτη φορά στη Γερμανία στα μέσα της δεκαετίας του ’30, με κύριους εκπρόσωπους τη Mercedes και την Auto Union). To σωληνωτό πλαίσιο επέτρεπε την τοποθέτηση σε αυτό αμαξωμάτων από ελαφρύ μέταλλο, είτε διθέσιων είτε μονοθέσιων, για αγωνιστική χρήση στην κατηγορία των Σπορ Αυτοκινήτων ή της Formula 2. Χάρη στο χαμηλό του βάρος στον αγώνα (600-650 κιλά) και στην αεροδυναμική του, το RS μπορούσε να αναπτύξει ταχύτητες που άγγιζαν ή και ξεπερνούσαν τα 200 χλμ/ώρα, επίδοση εντυπωσιακή για την εποχή (212 χλμ./ώρα τελικής ταχύτητας επιβεβαιώθηκαν σε αγώνα, με οδηγό τον Toni Ulmen).

Οι αγωνιστικές επιτυχίες ξεκίνησαν αμέσως για το RS, με την κατάκτηση του πρώτου Γερμανικού Πρωταθλήματος Formula 2 το 1948 από τον συνιδρυτή της εταιρείας Georg Meier. Το Veritas RS νίκησε πολυάριθμους αγώνες στην κατηγορία των δύο λίτρων, μεταξύ αυτών στο Nurburgring των 22 χλμ. και στο Hochenheim των οκτώ χλμ. με τη διαδρομή που περνούσε μέσα από το δάσος. Εκτός των άλλων, ο μετέπειτα διάσημος οδηγός της Mercedes Karl Kling, με Veritas RS των 1.5 λίτρων κέρδισε τις πρώτες του διακρίσεις στο motorsport.

To δίλιτρο αγωνιστικό κατέκτησε ακόμη τρεις τίτλους στο Γερμανικό Πρωτάθλημα Formula 2 (1949 και 1952 με τον Toni Ulmen, 1953 με τον Theo Helfrich). Συνολικά η ομάδα έχει στο palmares της πέντε τρόπαια από τη συμμετοχή της στη διοργάνωση αυτή, με την αγωνιστική έκδοση του μοντέλου Meteor που κέρδισε τον θεσμό το 1951, με οδηγό τον διεθνώς καταξιωμένο Paul Pietsch.

Η Veritas αντιμετώπισε σοβαρά οικονομικά προβλήματα στην προσπάθειά της να μετατραπεί σε κατασκευαστή σπορ αυτοκινήτων και παράλληλα να εξελίξει και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει δικούς της κινητήρες. Ανέπτυξε τρία συνολικά μοντέλα, όλα σε εξαιρετικά μικρούς αριθμούς παραγωγής, τα οποία δεν μπόρεσαν να ευδοκιμήσουν: To Comet που ήταν μια coupe έκδοση δρόμου του Veritas RS, το Scorpion που ήταν ένα όμορφο διθέσιο cabriolet με πιο πολυτελή χαρακτήρα και το Meteor, ένα μονοθέσιο αγωνιστικό που κατασκευάστηκε για τους κανονισμούς της F2 και συμμετείχε σε 5 Grand Prix της F1 το 1952 και το 1953.

Τα όσα ακολούθησαν αποτελούν ένα κλασικό παράδειγμα του πώς μια εξαιρετικά καινοτόμος αγωνιστική ομάδα λύγισε υπό το βάρος των οικονομικών προβλημάτων. Αν και τα αγωνιστικά Veritas RS και Meteor κυριαρχούσαν στις πίστες, η εταιρεία δεν μπορούσε να καρπωθεί κέρδος. Η προσπάθεια παραγωγής των μοντέλων Scorpion και Comet αποδείχθηκε εξαιρετικά δαπανηρή. Οι παραγγελίες αυξάνονταν, αλλά η Veritas δεν είχε τη ρευστότητα να αγοράσει πρώτες ύλες για μαζική παραγωγή. Για να σωθεί η κατάσταση, η παραγωγή μεταφέρθηκε από το Rastatt στο Muggensturm και στη συνέχεια στο Nürburgring. Ωστόσο, οι υποχρεώσεις κατέβαλαν τελικά την εταιρεία, οδηγώντας σταδιακά στο οριστικό κλείσιμο του εργοστασίου.

Το 1951 ο Ernst Loof αρνήθηκε να εγκαταλείψει το όραμά του. Ίδρυσε μια νέα εταιρεία με το όνομα Veritas-Nürburgring και επικεντρώθηκε στην κατασκευή πολυτελών σπορ αυτοκινήτων με αμαξώματα επιμελημένα από την Baur. Αυτά χρησιμοποιούσαν ένα νέο κινητήρα των 2,1 λίτρων, ισχύος 140 ίππων, που είχε σχεδιάσει η Heinkel. Όμως, ήταν υπερβολικά ακριβά για τη μεταπολεμική αγορά, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις να μείνουν σε μονοψήφιους αριθμούς.

Το 1953 ο Loof αναγκάστηκε να σταματήσει οριστικά την παραγωγή. Οι εγκαταστάσεις στο Nürburgring εξαγοράστηκαν από την BMW, η οποία απορρόφησε το προσωπικό και χρησιμοποίησε τον χώρο για το δικό της τμήμα δοκιμών. Το οριστικό τέλος γράφτηκε με τραγικό τρόπο το 1956, όταν ο Ernst -που στο μεταξύ είχε επιστρέψει στην BMW- έφυγε από τη ζωή χτυπημένος από τον καρκίνο, σε ηλικία μόλις 48 ετών.

Ο διευθυντής και συνιδρυτής της Veritas Lorenz Dietrich αποχώρησε όταν άρχισαν τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Στράφηκε στη γαλλική Panhard, δημιουργώντας τη σειρά Dyna Veritas. Επρόκειτο για μια προσπάθεια να χτίσει πιο προσιτά, μικρά σπορ αυτοκίνητα με γαλλικούς δικύλινδρους κινητήρες και ελκυστικά γερμανικά αμαξώματα, πριν ο ίδιος αποσυρθεί οριστικά.

Όσο για τον Georg Schorsch Meier επικεντρώθηκε ξανά στους δύο τροχούς. Συνέχισε να τρέχει με μοτοσικλέτες της BMW, κατακτώντας το γερμανικό πρωτάθλημα στα 500 κ.εκ. αρκετές φορές μετά τον πόλεμο. Μετά την απόσυρσή του από τους αγώνες το 1953, άνοιξε μια επιτυχημένη αντιπροσωπεία μοτοσικλετών της BMW στο Μόναχο και έζησε πολύ καλά μέχρι το 1999.

Τα ελάχιστα Veritas RS που σώζονται (κατασκευάστηκαν μόλις 22), στις δημοπρασίες συλλεκτικών αυτοκινήτων φτάνουν σε αξία μέχρι και τα 500.000 ευρώ.

VERITAS RS

Αμάξωμα: διθέσιο roadster

Πλαίσιο: σωληνωτό

Kινητήρας: 6κύλινδρος σε σειρά

Κυβισμός: 1.971 κ.εκ.

Διάμετρος x διαδρομή: 66 mm x 96 mm

Σχέση συμπίεσης: 8.0:1

Καρμπιρατέρ: 3 Solex

Ισχύς: 125 ίπποι στις 6.000 σ.α.λ.

Μετάδοση κίνησης: στους πίσω τροχούς

Κιβώτιο ταχυτήτων: χειροκίνητο 4 σχέσεων

Μήκος: 4.000 χλστ.

Πλάτος: 1.520 χλστ.

Ύψος: 1.100 χλστ.

Μεταξόνιο: 2.500 χλστ.

Μετατρόχιο εμπρός: 1.180 χλστ.

Μετατρόχιο πίσω: 1.220 χλστ.

Βάρος: 800 κιλά

Περίοδος δράσης: 1948-1952

Moνάδες παραγωγής: 22