VW Transporter T1 – Ένας φίλος από τις παλιές καλές ημέρες…

Mε αφορμή τα 70 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου της «VW Επαγγελματικά» στο Ανόβερο, ας γυρίσουμε για λίγο πίσω στις παλιές καλές ημέρες, να θυμηθούμε ορισμένα πράγματα…

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΤΗΡΑΣ

Στα τέλη του Μεσοπολέμου τα επαγγελματικού χαρακτήρα αυτοκίνητα, από πλευράς κατηγοριοποίησης, ήταν κατακερματισμένα. Δε μπορούσες να τα τοποθετήσεις κάπου ή να τους δώσεις πιο συγκεκριμένους χαρακτηρισμούς, με βάση το μέγεθος ή την κύρια αποστολή της κατασκευής τους. Οι έννοιες «van» και «vanette», θα ήταν πολύ δύσκολο να ανιχνευθούν τότε, με τις συγκεχυμένες αρμοδιότητες και τους πολλαπλούς ρόλους που είχε κάθε επαγγελματικό όχημα. Όσο για τους αριθμούς παραγωγής όλων τους, τηρουμένων των αναλογιών της εποχής, δεν ήταν κι άσχημοι. Για παράδειγμα, στην Ιταλία το 1939, από τα 68.907 αυτοκίνητα που συνολικά κατασκευάστηκαν, τα 13.329 ήταν επαγγελματικά. Η χρονιά εκείνη φαίνεται να είναι πολύ σημαντική για τα vans, αφού τότε παρουσιάστηκε η πρώτη ολοκληρωμένη και σαφής πρόταση, από τη Citroen.

Eπρόκειτο για το ΤUΒ, του οποίου τα δύο πρώτα γράμματα προέρχονταν από τα αρχικά των λέξεων «Traction Utilitaire», ενώ το τρίτο δήλωνε τον τύπο του (Type B). Με μηχανικά μέρη προερχόμενα από το Traction Avant, το ενός όγκου μοντέλο διέθετε στον εξοπλισμό του αυτό, που κανένα άλλο αυτοκίνητο δεν είχε υιοθετήσει πριν: Πλαϊνή συρόμενη πόρτα και η πρώτη επανάσταση στα ελαφρά επαγγελματικά μοντέλα ήταν γεγονός. Η δεύτερη επανάσταση θα εκδηλωνόταν λίγα χρόνια μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στη Γερμανία…

To 1947 ξεκίνησε στη Volkswagen o προβληματισμός για την σχεδίαση, εξέλιξη και μαζική παραγωγή ενός van μοντέλου μικρών διαστάσεων, που κανείς τότε δεν περίμενε ότι θα γινόταν μόδα και παγκόσμια επιτυχία. Ο λόγος φυσικά για το «Τransporter T1» ή «Βeetle» ή «Hippie Van» ή όπως αλλιώς θέλετε. Την αρχική ιδέα είχε ο Ολλανδός εισαγωγέας της Volkswagen Ben Pon, στον οποίο ανήκουν και τα πρώτα σκίτσα του αυτοκινήτου. Αρκετοί υποστηρίζουν βέβαια πως είναι εμπνευσμένο από το πρωτότυπο «Rumpler Tropfenwagen» της δεκαετίας του ’20, πιστεύουμε όμως πως μάλλον δεν έχουν δίκιο.

Με κινητήρα τον γνωστό αερόψυκτο των 25 ίππων που διέθετε τότε η Volkswagen για το «κατσαριδάκι» του Ferdinand Porsche, τοποθετημένο επίσης πίσω, το Τ1 ξεκίνησε να παράγεται στο εργοστάσιο του Wolfsburg στις 8 Μαρτίου 1950. Tρία χρόνια αργότερα η ισχύς του αυτοκινήτου είχε πλέον φθάσει, ύστερα από διαδοχικές αναβαθμίσεις, στους 40 ίππους.

Tο μοντέλο κατασκευαζόταν αρχικά μαζί με το Beetle στο εργοστάσιο του Wolfsburg. Ωστόσο, η ζήτηση αυξήθηκε τόσο γρήγορα, που ξεπεράστηκαν οι παραγωγικές δυνατότητες. Το 1955 ο τότε Γενικός Διευθυντής της Volkswagenwerk AG Heinrich Nordhoff αποφάσισε την κατασκευή ενός ξεχωριστού εργοστασίου στο Ανόβερο. Περισσότερες από 200 πόλεις στη Γερμανία διεκδίκησαν την εγκατάσταση της νέας μονάδας παραγωγής, ωστόσο το Ανόβερο επικράτησε χάρη στη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού, τις μεγάλες εκτάσεις γης και την εξαιρετική σύνδεση με βασικούς μεταφορικούς άξονες.

Η κατασκευή του εργοστασίου ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 1955 και εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά έργα της εποχής. Μέσα σε μόλις έναν χρόνο δημιουργήθηκε ένα τεράστιο βιομηχανικό συγκρότημα, με σχεδόν 120.000 τετραγωνικά μέτρα παραγωγικών εγκαταστάσεων, χρησιμοποιώντας περίπου 120.000 τόνους τσιμέντου, 23.000 τόνους χάλυβα και εκατομμύρια τούβλα. Στις 8 Μαρτίου 1956 το πρώτο T1 βγήκε από τη νέα του γραμμή παραγωγής, στο Ανόβερο.

Το πρώτο Volkswagen Transporter T1 Bus που κατασκευάστηκε στο Ανόβερο παραδόθηκε από τον διευθυντή του εργοστασίου Otto Höhne στον έμπορο Willi Dost από το Hildesheim, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας εποχής για την παραγωγή του μοντέλου.

Το 1962 το ωφέλιμο φορτίο αυξήθηκε από τα 750 στα 1.000 κιλά, ενώ την επόμενη χρονιά εξοπλίστηκε με τον 1.500άρη κινητήρα των 51 ίππων, με τον οποίο εξαγόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. H πρώτη γενιά του μοντέλου παρέμεινε στην αλυσίδα παραγωγής στη Γερμανία μέχρι το 1967, οπότε και έδωσε τη θέση της στο «Τ2». Από τότε, έως το 1975, η κατασκευή του συνεχίστηκε στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Volkswagen Brasilia. Η συνολική παραγωγή του θρυλικού Τ1 αρίθμησε λίγο περισσότερες από 1.800.000 μονάδες.

Διαβάστε επίσης

Η πρώτη γενιά των ευρωπαϊκών vans