Απόστολος Πάλλας – In Memoriam: Έφυγε ο Τόλης

Τα ξημερώματα έσβησε ο 70 χρόνος Κος Τόλης Πάλλας, ένας σπάνιος του χώρου των ελληνικών αγώνων, με συμπεριφορά που ξεπερνάει το πλούσιο ιδιαίτερα ποιοτικό παλμαρές του, από το 1978 στο μπάκετ του συνοδηγού, όπως και τους ρόλους ευθύνης του στην αγαπημένη του ΑΛΑ και στην ΟΜΑΕ, με πίστη στο ρόλο της Ομοσπονδίας και εμπιστοσύνη στην Πρόεδρο της.

Ο Τόλης Πάλλας, έδωσε σύντομη μάχη και υπέκυψε μέσα από μια σειρά κακοτυχιών, σε αντίθεση με ότι δίδασκε στα παιδιά μας, ώστε να μάθουν να οδηγούν προβλέποντας και την κακοτυχία και να γνωρίζουν να συμπεριφέρονται, ώστε να είναι σημαντικοί στην κοινωνία μας.

Ο σεμνός τρόπος του και η υπομονή του, ώστε να ακούει και να «σημειώνει» χωρίς να αντιδρά άμεσα, αλλά και χωρίς να προσπερνάει, ήταν να σημείο αναφοράς για τη συμπεριφορά ενός σπάνιου που έδειχνε αδιάφορος, αλλά ήταν τα μέγιστα σοβαρός και αποτελεσματικός, χωρίς να διαπραγματεύεται τα πλούσια συναισθήματα του.

Συμπεριφορά «Τόλης Πάλλας», είτε με την αγωνιστική του φόρμα είτε με το αγαπημένο του casual ντύσιμο του και το κυριότερο στο σχολικό του όχημα από όπου πέρασε όλη η επόμενη και η μεθεπόμενη γενιά, παιδιά των συναθλητών του, όπως κ.α. πολλοί, με moto τους, το «είπε ο κ. Τόλης».

Τυχερός έμαθε την τέχνη στο μπάκετ από έναν σημαντικό του χώρου, τον κ. Γιάννη Κωνσταντακάτο, τυχεροί και όσοι πήγαν σε αγώνες με τον Πάλλα δίπλα τους, ένας πραγματικός gentleman, με τη sportive προσέγγιση σε υψηλά επίπεδα ακόμα και όταν προέκυπταν επαγγελματικές προϋποθέσεις.

Η ευγνωμοσύνη της Ελληνικής κοινωνίας για το πώς δίδαξε οδήγηση σε νέους ανθρώπους και από την πλευρά μας, είναι δεδομένος ο σεβασμός μας στο παλικάρι του Χρίστο και στη σύντροφο του Ελένη, με γεγονός ότι η απώλεια του, δεν ξεπερνιέται ούτε σε βάθος χρόνου.

Για το «Αείμνηστος», το τελευταίο αντίο τη Δευτέρα στις 13.30 στο κοιμητήριο της N. Ερυθραίας._ΣΧ