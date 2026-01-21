2026 Rolex 24 at Daytona: Ώρα για αγώνα

Η 64η διοργάνωση του αγώνα έχει ιστορική σημασία, καθώς η Rolex γιορτάζει την 100ή επέτειο του Oyster, ενός ρολογιού που έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στον κόσμο της ταχύτητας.

Όταν το ρολόι της Rolex δείξει 13:40 το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, οδηγοί και μηχανές θα ξεκινήσουν ένα ταξίδι μοναδικό στο είδος του στο πλαίσιο του 2026 Rolex 24 at Daytona. Για 24 συνεχόμενες ώρες, θα αναμετρηθούν με μία από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όπου ο χρόνος είναι καθοριστικός.

Η φετινή διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Rolex γιορτάζει την 100ή επέτειο του Oyster, ενός ρολογιού που έγραψε ιστορία στον κόσμο της ταχύτητας. Το 1933, το συγκεκριμένο εμβληματικό ρολόι κοσμούσε τον καρπό του Sir Malcolm Campbell, όταν οδήγησε το Bluebird σε ταχύτητα-ρεκόρ 272 μιλίων/ώρα (438 χλμ./ώρα) στην παραλία της Daytona. Αυτή η ιστορική στιγμή έθεσε τα θεμέλια της διαχρονικής δέσμευσης του ελβετικού οίκου ωρολογοποιίας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και τη Daytona, τη γενέτειρα της ταχύτητας.

Σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, η υποστήριξη της Rolex στους αγώνες στη Daytona έχει ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, με το εμβληματικό 24ωρο ρολόι αντίστροφης μέτρησης να συνοδεύει διαρκώς τους συμμετέχοντες, καθώς διανύουν κάθε γύρο, μέρα και νύχτα, στο Rolex 24 at Daytona. Από τα δευτερόλεπτα που καθορίζουν τις στάσεις στα pits έως τις αλλαγές οδηγών και τα αγωνιστικά stints, ο χρόνος αποτελεί το απόλυτο κριτήριο που βρίσκεται στον πυρήνα κάθε απόφασης και κάθε κίνησης. Είναι ο μόνιμος σύντροφος του οδηγού, ο πιο σκληρός του αντίπαλος και το μέτρο της επιτυχίας του.

Οι κορυφαίοι κατασκευαστές παγκοσμίως επιστρέφουν στην πίστα για την 64η διοργάνωση του αγώνα. Το grid θα περιλαμβάνει 60 αυτοκίνητα σε τέσσερις κατηγορίες, μεταξύ των οποίων 11 συμμετοχές Grand Touring Prototype (GTP) από πέντε κατασκευαστές. Αγωνιζόμενοι σε διαφορετικές κατηγορίες, μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα δοκιμάσουν τα όριά τους απέναντι στις συνθήκες και τον χρόνο.

Η συνεργασία της Rolex με το Daytona International Speedway ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Το 2026 σηματοδοτεί την 60ή επέτειο από τη μετάβαση του αγώνα από τη σύντομη αρχική του μορφή στη σημερινή 24ωρη δοκιμασία. Η σχέση με τον ελβετικό οίκο υψηλής ωρολογοποιίας έχει ενισχυθεί διαχρονικά. Το Oyster Perpetual Cosmograph Daytona παρουσιάστηκε το 1963, ενώ η επίσημη υποστήριξη της Rolex αντικατοπτρίστηκε στην ονομασία του αγώνα ως Rolex 24 at Daytona το 1992.

Σήμερα, τα ρολόγια της Rolex μετρούν τον χρόνο με απόλυτη ακρίβεια σε αγώνες αντοχής σε όλο τον κόσμο και τα ρολόγια της συνεχίζουν να φοριούνται από οδηγούς που ωθούν τα όρια του εφικτού πίσω από το τιμόνι. Σύμφωνα με την παράδοση, οι νικητές του 2026 Rolex 24 at Daytona θα παραλάβουν το δικό τους ειδικά χαραγμένο Daytona, ως αναγνώριση της δεξιότητας και της αντοχής που απαιτούνται για τη νίκη.

Rolex και μηχανοκίνητος αθλητισμός: Μια σχέση πολλών δεκαετιών

Η Rolex τιμά την ανθρώπινη επίτευξη, αναγνωρίζοντας το ταξίδι που χαρακτηρίζεται από ορόσημα και συναισθήματα και κορυφώνεται σε καθοριστικές στιγμές – αποτέλεσμα της διαδρομής και όχι απλώς ενός τροπαίου. Στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, αυτή η σχέση ξεκίνησε τη δεκαετία του 1930, όταν ο Sir Malcolm Campbell κατέρριψε παγκόσμια ρεκόρ ταχύτητας στην παραλία της Daytona φορώντας ένα Rolex Oyster. Έκτοτε, η υποστήριξη του ελβετικού οίκου έχει διευρυνθεί, αγκαλιάζοντας τις πιο καταξιωμένες προσωπικότητες, τα σημαντικότερα πρωταθλήματα αντοχής και τις κορυφαίες διοργανώσεις του αθλήματος.

Η παρουσία της Rolex περιλαμβάνει το FIA World Endurance Championship (WEC), το IMSA WeatherTech Sportscar Championship, καθώς και τους αγώνες που συνθέτουν το Triple Crown of Endurance Racing: το Rolex 24 at Daytona, τις 12 Ώρες του Sebring και τις 24 Ώρες του Le Mans. Για σχεδόν τρεις δεκαετίες, η Rolex υποστηρίζει επίσης κλασικές αυτοκινητιστικές διοργανώσεις που διακρίνονται για την κομψότητα, την ομορφιά και την παράδοση, όπως το Pebble Beach Concours d’Elegance και το Goodwood Revival.

Η Rolex υποδέχθηκε τον θρύλο του μηχανοκίνητου αθλητισμού Sir Jackie Stewart στην οικογένεια των Testimonees το 1968 και έκτοτε πλαισιώνεται από κορυφαίους αθλητές, όπως ο Tom Kristensen, εννέα φορές νικητής των 24 Ωρών του Le Mans, ο Mark Webber, Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIA WEC το 2015 και πολλαπλός νικητής Grand Prix, ο Jenson Button, Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIA Formula 1, το 2009, που αγωνίστηκε στο WEC το 2024 και το 2025, η Jamie Chadwick, που συνεχίζει να καταρρίπτει φραγμούς στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, και ο Nyck de Vries, κορυφαία μορφή του WEC.