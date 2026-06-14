24 heures du Mans: Νίκη για την Toyota

Η Toyota Racing ανταγωνίστηκε με επιτυχία τη BMW και την Cadillac και κατέκτησε την πρώτη της νίκη στις 24 ώρες του Le Mans μετά από τέσσερα χρόνια.

Ο Ιάπωνας κατασκευαστής εφάρμοσε τη στρατηγική του με απόλυτη τελειότητα και κατάφερε να κερδίσει τον 24ωρο αγώνα, παρά τις αντίξοες συνθήκες. Η Toyota υπερίσχυσε των αντιπάλων της BMW και Cadillac με το ριζικά ανανεωμένο TR010 Hybrid, κατακτώντας μια εμφατική νίκη στις 24 ώρες του Le Mans. Οι Nyck de Vries, Kamui Kobayashi και Mike Conway κατέκτησαν την πρώτη θέση με το Toyota #7 στο τέλος ενός αγώνα γεμάτου ένταση, αν και χωρίς ιδιαίτερες ανατροπές, ενώ το δεύτερο αυτοκίνητο της ομάδας, με οδηγούς τους Brendon Hartley, Ryo Hirakawa και Sebastien Buemi, oλοκλήρωσαν στην τρίτη θέση.

Μεταξύ των δύο Toyota είδε την καρό σημαία του τερματισμού το BMW M Hybrid V8 #20 των Robin Frijns, Rene Rast και Sheldon van der Linde, με τον Γερμανό κατασκευαστή να επιτυγχάνει το καλύτερό του αποτέλεσμα στο Le Mans, από την επιστροφή του στο WEC το 2024. Αν και η Toyota δεν συμμετείχε στην 94η έκδοση του κλασικού γαλλικού αγώνα αντοχής ως ένα από τις φαβορί, παρέμεινε υποψήφια για τη νίκη σε όλη τη διάρκεια των 24 ωρών. Ρίσκαρε μόλις 30 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα, φέρνοντας και τα δύο hypercar της στα pit για πρόωρες στάσεις και ανεφοδιάζοντάς τα με λίγα καύσιμα για να υποσκελίσουν τον ανταγωνισμό. Όταν τα άλλα αυτοκίνητα της κατηγορίας μπήκαν για συντήρηση ρουτίνας στο τέλος της πρώτης ώρας, η Toyota #8 που είχε ξεκινήσει 15η πέρασε στην πρώτη θέση, ενώ και η TR010 #7 μπήκε στην πρώτη δεκάδα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το αυτοκίνητο #8 παρέμεινε ο κύριος διεκδικητής της Toyota, παρά την έξοδο του Hartley από την πίστα μετά την πρώτη επανεκκίνηση του αυτοκινήτου ασφαλείας και μια ποινή για παράβαση. Καθώς η BMW #20 έχασε την πρωτιά λόγω ενός λάθους από τον Robin Frijns, οι δύο Toyota όρμησαν μπροστά, με τον Hartley και τον de Vries να προσπερνούν την Cadillac του Norman Nato. Όταν όμως το Toyota #8 έχασε χρόνο το πρωί λόγω αλλαγής στη βάση των φρένων, το Toyota #7 πέρασε μπροστά, αν και με ελάχιστη διαφορά.

Το αποτέλεσμα σηματοδότησε την πρώτη νίκη της Toyota στο Le Mans από το 2022, καθώς και την έκτη συνολικά. Τόσο ο Conway όσο και ο Kobayashi κατέγραψαν τη δεύτερη νίκη τους, ενώ ο de Vries γιόρτασε τον πρώτο του θρίαμβο.

Η Cadillac #12, που ηγήθηκε σε διάφορα σημεία του αγώνα, δεν είχε την ταχύτητα να παλέψει για θέση στο βάθρο στις τελευταίες ώρες. Οι Nato, Will Stevens και Louis Deletraz τερμάτισαν τελικά τον αγώνα 32 δευτερόλεπτα πίσω, στην τέταρτη θέση. Η Cadillac έμεινε ουσιαστικά με ένα μόνο αγωνιστικό μέχρι την αυγή, αφού το #38 της εργοστασιακής ομάδας Jota αντιμετώπισε προβλήματα με το υδραυλικό τιμόνι λίγο μετά τις 5 το πρωί. Μετά από πολλαπλές προσπάθειες να επιλυθεί το πρόβλημα, το αυτοκίνητο που μοιράζονταν οι Sebastien Bourdais, Earl Bamber και Jack Aitken τελικά αποσύρθηκε. Η Cadillac #38 βρισκόταν μέχρι τότε στο επίκεντρο της μάχης για την πρωτιά.

Eπόμενος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής (FIA WEC) είναι οι 6 ώρες του Σάο Πάολο στη Βραζιλία (10-12 Ιουλίου).

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