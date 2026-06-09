24 ώρες του Le Mans 2026: H λίστα συμμετοχών

O 94oς αγώνας των 24 ωρών του Le Mans (10-14 Ιουνίου) υπόσχεται ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο δράση. Δείτε τη λίστα με τα 62 αυτοκίνητα που έχουν δηλώσει συμμετοχή στον 3ο για φέτος γύρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής της FIA.

Eξηνταδύο αυτοκίνητα έχουν δηλώσει συμμετοχή στον 4ο γύρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής της FIA, που είναι οι 24 ώρες του Le Mans. Φέτος υπάρχει ένα νέο όνομα στην κατηγορία Hypercar. Ο κατασκευαστής από τη Νότια Κορέα – η Genesis – έχει σοβαρές προθέσεις. Τα πληρώματα των δύο αυτοκινήτων GMR-001-hypercar που έχει δηλώσει η Genesis Magma Racing είναι έμπειρα και ταλαντούχα.

Ο τρεις φορές νικητής των 24 ωρών του Le Mans (2011, 2012, 2014) André Lotterer συνεργάζεται με τον Luis Felipe «Pipo» Derani και τον πολλά υποσχόμενο Mathys Jaubert στο τιμόνι του #17. Το Genesis #19 θα βρίσκεται στα χέρια των Paul-Loup Chatin, Mathieu Jaminet και Daniel Juncadella. Μαζί, οι τρεις τους έχουν στο ενεργητικό τους 17 συμμετοχές στο Le Mans.

Η Toyota Racing αποφάσισε να αναβαθμίσει το πρωτότυπο που κέρδισε το Le Mans το 2021 και το 2022 και να κυριαρχήσει για άλλη μια φορά. Έχει ήδη μια νίκη για φέτος, στις 6 ώρες της Imola. Θα βασιστεί στους έμπειρους οδηγούς της Sébastien Buemi (τέσσερις φορές νικητής) και Brendon Hartley (τρεις φορές νικητής).

Το πεδίο των GT στο Le Mans είναι γνωστό για τις συγκλονιστικές μάχες του, ενώ η κατηγορία LMGT3 που εισήχθη το 2024 συνεχίζει να προσφέρει έντονες συγκινήσεις. Πέρυσι, στους έξι από τους οκτώ γύρους του πρωταθλήματος κέρδισαν διαφορετικές ομάδες, ενώ στο Le Mans τα τέσσερα πρώτα αυτοκίνητα τερμάτισαν στον ίδιο γύρο. Με εννέα κατασκευαστές να συμμετέχουν φέτος, είναι σίγουρο ότι θα έχουμε έναν ακόμη συναρπαστικό αγώνα στην κατηγορία LMGT3.

Η σύνθεση των οδηγών περιλαμβάνει τον νικητή του 2021 José María López, με το Lexus #87 της Akkodis ASP Team και ο Richard Lietz, που θα οδηγήσει την Porsche #92 της ομάδας The Bend Manthey στον 20ό του αγώνα στο Le Mans.

Η φετινή σύνθεση οδηγών περιλαμβάνει αρκετούς νεαρούς υποψήφιους. Αρκετοί προέρχονται από την F1 και την F2. Η Alpine Endurance Team επέλεξε τον νικητή της F3 του 2022, Victor Martins, ο οποίος κέρδισε επίσης έναν αγώνα F2 πέρυσι.

Εξίσου ταλαντούχος, ο πρωταθλητής της F2 του 2023 Théo Pourchaire, είναι μέλος της Peugeot TotalEnergies. Ο Logan Sargeant μεταφέρει την εμπειρία του από την F1 στην Proton Competition στην κατηγορία LMGT3, σε προετοιμασία για την συμμετοχή της Ford Hypercar. Και οι τρεις είναι κάτω των 28 ετών και είναι πιθανό να πρωταγωνιστήσουν στους αγώνες αντοχής στο εγγύς μέλλον.

Η κατηγορία LMP2 έχει πάντα το μερίδιό της στις εκπλήξεις. Τα τελευταία χρόνια, ο αγώνας έχει κριθεί στην τελευταία στιγμή. Τα δύο πρώτα αυτοκίνητα τερμάτισαν στον ίδιο γύρο και πάλι πέρυσι και τα εννέα πρώτα πέρασαν τη γραμμή τερματισμού μέσα σε τρεις γύρους. Φέτος, η επιτυχημένη ομάδα της European Le Mans Series, Panis Racing, είναι και πάλι υποψήφια για την επικράτηση. Ωστόσο, με δύο νίκες από το 2023, η Inter Europol Competition θα δώσει μάχη, όπως και η AO by TF, η οποία μπορεί να βασιστεί στον ταχύτατο Louis Delétraz. Μια άλλη αξιοσημείωτη συμμετοχή είναι αυτή της RD Limited, που ιδρύθηκε πρόσφατα από τον Romain Dumas, ο οποίος έχει στο ενεργητικό του δύο νίκες στις 24 ώρες του Le Mans (2010 και 2016). Θα επιστρέψει στο πιλοτήριο για πρώτη φορά από το 2023. Συνολικά, όλα υπόσχονται έναν ακόμη συναρπαστικό αγώνα.