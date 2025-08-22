Αγώνες: Τόπος στα νιάτα

Έξω πάμε καλά και αποδεικνύεται, ενώ είναι υποχρέωση μας η υποστήριξη σε οποιαδήποτε υγιή και έντιμη προσπάθεια, που συνδέει το Motosport με παιδιά.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Motosport, επιτέλους σε πλήρη σύνθεση, πανηγυρίζει την επιτυχία του Βασίλη Α. Αποστολίδη στην F4 στις Ινδίες και να η ευκαιρία ώστε να επικοινωνήσουμε το όραμα του Γιώργου Λαδόπουλου με την έδρα του στη Ρουμανία, αλλά με δράση που ξεπερνάει τα σύνορα της.

Η Junior Motorsport ιδρύθηκε το 2021 από τον Γεώργιο Λαδόπουλο, αθλητή με εμπειρία στα καρτ, αλλά και σε ράλλυ και καλύπτει ένα κενό στον ρουμανικό μηχανοκίνητο αθλητισμό, όντας η πρώτη Ακαδημία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού στη χώρα. Από το 2025, η Ακαδημία επεκτείνει τη δραστηριότητα της και εκτός Ρουμανίας, με τη συμμετοχή των αθλητών της στο γερμανικό πρωτάθλημα DMV BMW Challenge, θεσμός αποκλειστικά για νέους που ωριμάζουν με το σωστό τρόπο.

«Fast-Safe-Fun»

Τρίπτυχο που αφορά στην εκπαίδευση των παιδιών και η συμμετοχή τους σε πρωταθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ξεκινά από την ηλικία των 8 ετών. Μέσω ενός προγράμματος σχεδιασμένου και δομημένου ειδικά για juniors, με διακριτικό το παραπάνω μότο.

Τα πρωταθλήματα στα οποία συμμετέχουν τα παιδιά, ανάλογα με την ηλικία και την εμπειρία τους, είναι:

Junior επιδεξιότητα 8-14 ετών

επιδεξιότητα 8-14 ετών Super Slalom 14-18 ετών

14-18 ετών Time Attack από 12 ετών

από 12 ετών Endurance από 13 ετών

από 13 ετών DMV BMW Challenge από 15 ετών

Σήμερα, περίπου 50 παιδιά, υπό την καθοδήγηση των έμπειρων εκπαιδευτών της Ακαδημίας, συμμετέχουν ή προετοιμάζονται για να συμμετάσχουν, σε αυτά τα πρωταθλήματα, με τον αριθμό να αυξάνεται από χρόνο σε χρόνο.

Ο στόλος της Ακαδημίας αποτελείται από περισσότερα από 30 αγωνιστικά αυτοκίνητα μαζί με αυτά της αρχικής και εκπαίδευσης, επιλεγμένα για κάθε στάδιο εξέλιξης των νεαρών πιλότων.

Σημειώστε:

Citroen Saxo VTS και Peugeot 104 Rallye

Peugeot 206RC

BMW e36 318ti CUP

BMW E46 330i

«Arrive and drive»…

O παραπάνω χαρακτηρισμός, αφορά στο μοντέλο που εφαρμόζεται και υπολογίστε ότι ο ετήσιος οικονομικός προϋπολογισμός, απλά το κόστοςγια κάθε συμμετέχοντα, κρίνεται προσιτό για τους γονείς. Συνδυάζεται με μια ετήσια συνδρομή για κάθε δραστηριότητα που περιλαμβάνει τα έξοδα συμμετοχής στους αγώνες αυτοκινήτων του πρωταθλήματος, αλλά και πιθανές βλάβες, ενώ καλύπτει και ατυχήματα.

Με αυτόν τον τρόπο, οι γονείς δεν χρειάζεται να έχουν ειδικές γνώσεις, ή γνωριμίες στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και το κυριότερο, δεν απαιτείται ισχυρή οικονομική δυνατότητα από την πλευρά τους. Απαιτείται μόνο να συνεργάζονται με τον προπονητή, καθώς τα υπόλοιπα, όπως η προετοιμασία των αυτοκινήτων, λεπτομέρειες που αφορούν στα logistics, κ.α. είναι ευθύνη της Ακαδημίας.

Στη Junior Motosport Academy, σημαντικό στην εκπαίδευση των αθλητών, είναι η εφαρμογή του συστήματος Peer Learning! Διαδικασία, όπου μεγαλύτερα και πιο έμπειρα παιδιά συμμετέχουν στην εκπαίδευση μικρότερων παιδιών. Αυτό το σύστημα προσφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο για το παιδί-εκπαιδευτή, όσο και για το παιδί-μαθητή, οφέλη που παρατηρούνται τόσο στην εκπαίδευση των μελλοντικών πρωταθλητών όσο και στην ψυχική ανάπτυξη των παιδιών, καθώς είναι υπεύθυνα από μικρή ηλικία.

Η Ακαδημία του Γιώργου Λαδόπουλου στη Ρουμανία, είναι συνδεδεμένη με την Ρουμανική Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού και με την έγκριση της συμμετέχει στα Εθνικά Πρωταθλήματα. Η Ομοσπονδία στη Ρουμανία, δεν είναι μέλος της FIA, όπως η ΟΜΑΕ και για διεθνείς δραστηριότητες, η αδειοδότηση των οδηγών γίνεται από την ASN-FIA. Σημαντικό ότι όλοι οι φορείς που συνεργάζονται, υποστηρίζουν τις προσπάθειες της Ακαδημίας, ήδη πρότυπο και για άλλους συλλόγους της χώρας στα Βαλκάνια.

Αισιόδοξο μήνυμα για μια αντίστοιχη δραστηριότητα στην Ελλάδα, η επικοινωνία με την ΟΜΑΕ, όπου η κ. Φωτεινή Ψαράκου διερευνά το πώς μπορούν να ξεπεραστούν τυπικές αγκυλώσεις που όμως κρίνονται ουσιαστικές, ώστε να αλλάξει το πλαίσιο και να προκύψει η αναβάθμιση και του Έλληνα νεαρού αθλητή._Σπ.Χατ.

ΥΓ. Πληροφορίες και απαντήσεις σε απορίες από τον Γιώργο Λαδόπουλο, mail: [email protected]

Απόδοση: Σπύρος Χατήρας

Φωτογραφίες: Γιώργος Λαδόπουλος