Alessandro «Alex» Zanardi: In memoriam…

Έφυγε σε ηλικία 60 ετών ο Alessandro Zanardi, ένας αληθινός racer στους αγώνες αυτοκινήτου και στη ζωή, ένα φωτεινό παράδειγμα θέλησης, επιμονής και αποφασιστικότητας για όλους μας…

Ο Αλεσάντρο «Άλεξ» Ζαναρντί (ιταλική προφορά) ήταν Ιταλός οδηγός αγώνων. Κέρδισε το πρωτάθλημα CART το 1997 και το 1998, με 15 νίκες στη συγκεκριμένη σειρά αγώνων. Αγωνίστηκε επίσης στην Formula 1 από το 1991 μέχρι το 1994 και ξανά το 1999. Το καλύτερό του αποτέλεσμα ήταν η έκτη θέση στο Grand Prix της Βραζιλίας το 1993. Επέστρεψε στο CART το 2001, αλλά ένα σοβαρό ατύχημα στο American Memorial του 2001 είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό των ποδιών του. Επέστρεψε στους αγώνες λιγότερο από δύο χρόνια μετά το ατύχημα, συμμετέχοντας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αυτοκινήτων Τουρισμού το 2003–2004 και στη συνέχεια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αυτοκινήτων Τουρισμού μεταξύ 2005 και 2009, κερδίζοντας τέσσερις νίκες.

Εκτός από τη συνέχεια –προς έκπληξη όλων- της καριέρας του στους αγώνες αυτοκινήτου, ο Ζanardi άρχισε να αγωνίζεται στο handcycling, μια μορφή παραολυμπιακής ποδηλασίας, με στόχο να εκπροσωπήσει την Ιταλία στους Θερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2012. Τον Σεπτέμβριο του 2011, ο Ζανάρντι κέρδισε το πρώτο του διεθνές μετάλλιο στο handcycling, το ασημένιο μετάλλιο στην ατομική χρονομέτρηση της κατηγορίας H4 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραποδηλασίας Δρόμου της UCI. Τον Σεπτέμβριο του 2012 κέρδισε χρυσά μετάλλια στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου στο ατομικό χρονομέτρημα H4 και στον ατομικό αγώνα δρόμου H4, ακολουθούμενα από ένα ασημένιο μετάλλιο στη μικτή σκυταλοδρομία ομάδων H1-4, και τον Σεπτέμβριο του 2016 κέρδισε ένα χρυσό και ένα ασημένιο μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο ντε Τζανέιρο του 2016.

Στις 19 Ιουνίου 2020 ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα ενώ συμμετείχε σε αγώνα ποδηλασίας κοντά στη Σιένα. Αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ο Ζαναρντί υποβλήθηκε σε τρίωρη νευροχειρουργική και γναθοπροσωπική επέμβαση, πριν τεθεί σε ιατρικά προκληθέν κώμα.

Ο Ζanardi έχει γράψει δύο βιβλία βασισμένα στη ζωή του, το «Alex Zanardi: My Story» (2004) και το «Alex Zanardi: My Sweetest Victory» (2004). Η ιστορία του έχει παρουσιαστεί στην αθλητική σειρά του HBO Real Sports with Bryant Gumbel. Έλαβε πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων το βραβείο Autosport Gregor Grant το 1998 και το 2003, το βραβείο Laureus World Sports Award για την Επιστροφή της Χρονιάς το 2005 και το βραβείο Gazzetta Legend το 2015. Εισήχθη στο Motorsports Hall of Fame of America το 2013 και στο Long Beach Motorsports Walk of Fame το 2022.

Τον Ιούλιο του 2022, νοσηλεύτηκε μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι του στην Ιταλία λόγω βλάβης στα ηλιακά πάνελ του σπιτιού του, η οποία προκάλεσε ζημιά στον ιατρικό εξοπλισμό που χρησιμοποιούσε κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του από το ατύχημα με το ποδήλατο χειρός. Την πρωτομαγιά του 2026 (αχ, αυτές οι δύο πρώτες ημέρες του Μάη πόσο θλιβερές είναι για το motorsport) έφυγε από τη ζωή στο σπίτι του στη Μπολόνια, αφήνοντάς μας το πιο λαμπερό παράδειγμα θάρρους, θέλησης και προσήλωσης σε κάθε στόχο που έχουμε βάλει στη ζωή μας.

