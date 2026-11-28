Το GT41 είναι το νέο αγωνιστικό πρωτότυπο κατηγορίας Hypercar και προδιαγραφών LMDh της Ford Racing, το οποίο παρουσιάστηκε επίσημα στις 26 Νοεμβρίου.

Το GT41 αποκαλύφθηκε ανήμερα της Ημέρας των Ευχαριστιών στο στάδιο Ford Field του Ντιτρόιτ, κατά τη διάρκεια του αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου (NFL) μεταξύ των Detroit Lions και των Chicago Bears. Η αποκάλυψη συνοδεύτηκε από μια ταινία μικρού μήκους σε σκηνοθεσία του Zack Snyder και αφήγηση του Matt Damon (πρωταγωνιστή της ταινίας Ford v Ferrari), αναβιώνοντας το ιστορικό σύνθημα «Go Like Hell».

Το Ford GTT41 θα κάνει την πρώτη του επίσημη εμφάνιση στα αυτοκινητοδρόμια τον Μάρτιο του 2027 στο Κατάρ, στην πρεμιέρα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής της FIA (WEC), με μεγάλο στόχο τη νίκη τις 24 ώρες του Le Mans.

Η ονομασία του αποδίδει φόρο τιμής στο θρυλικό Ford GT40, το οποίο κέρδισε 4 συνεχόμενες φορές στο Le Mans από το 1966 έως το 1969. Όπως το GT40 ονομάστηκε έτσι επειδή είχε ύψος 40 ίντσες, έτσι και το GT41 πήρε το όνομά του από το ύψος του, το οποίο μετράται στις 41 ίντσες (περίπου 1,04 μέτρα) από το έδαφος μέχρι την εισαγωγή αέρα.

Εξελίχθηκε με βάση τους κανονισμούς LMDh, χρησιμοποιώντας σασί της γαλλικής Oreca. Κινείται από μία υβριδική μονάδα που συνδυάζεται με έναν ατμοσφαιρικό V8 κινητήρα των 5,4 λίτρων βασισμένο στην οικογένεια Coyote και εξελιγμένο από τη Ford.

Παρουσιάστηκε με διχρωμία του μπλε της Ford (Ford Blue) που ενσωματώνει κρυφές λεπτομέρειες, όπως την αμερικανική σημαία, τον φαλακρό αετό και το άγαλμα «Spirit of Detroit». Τα οριστικά αγωνιστικά χρώματα θα αποκαλυφθούν λίγο πριν τον πρώτο αγώνα του 2027.

Η σύνθεση των οδηγών του Ford GT41 για το 2027 περιλαμβάνει έμπειρα ονόματα των αγώνων αντοχής και της F1, όπως οι Logan Sargeant, Mike Rockenfeller, Tom Blomqvist, Matt Campbell, Sebastian Priaulx και Nick Yelloly (με εφεδρικό τον Tom Dillmann).