Baja Greece 2026: Από τις 4 ως τις 7 Ιουνίου με 39 συμμετοχές

Το Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό Κύπελλο Baja της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου – FIA, επιστρέφει στη Δυτική Μακεδονία και το Άργος Ορεστικό, 4-7 Ιουνίου, προσφέροντας για ακόμη μία χρονιά ένα μοναδικό αγωνιστικό θέαμα, με διαδρομές που αναδεικνύουν την ιστορία και το φυσικό πλούτο της περιοχής.

Παράλληλα θα διεξαχθεί ο πρώτος και ο δεύτερος γύρος του πρωτοεμφανιζόμενου ελληνικού Επάθλου Cross Country που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδας – ΟΜΑΕ. Συνολικά οι συμμετοχές είναι 39, με 19 από αυτές να συμμετέχουν στα κύπελλα της FIA και 20 στο έπαθλο της ΟΜΑΕ. Το παρών δίνουν οι Ομάδες OVERDRIVE με TOYOTA HILUX EVO και οδηγό την Dania Akeel από τη Σαουδική Αραβία η οποία προηγείται στη κατάταξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Baja ενώ ο τρίτος στην κατάταξη HAMEDAL WAHAIBI από το Ομάν συμμετέχει με την Ομάδα Daklapack Rally Sport και όχημα ένα TAURUS EVO MAX. Διεκδικητές της νίκης και συλλογής βαθμών για τη συνέχεια των Κυπέλλων δίνουν επίσης μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα του χώρου όπως ο LIONEL BAUD με την ομάδα Χ-RAID και όχημα ένα MINI JCW RALLY, ο KHALIDA LJAFLA με TOYOTA HILUX EVO, o BENEDIKTAS VANAGAS με TOYOTA HILUX, η ΜΑRIA GAMEIRO με Χ-RAID MINI JCW RALLY, ο ΚΑREL TRNENY με FORD F150 EVO+ o COSTEL CASUNEANU με MINI R60CC, και η MAGDA LENAZAJAC με ΤΟΥΟΤΑ HILUX. Στη κατηγορία Challenger (ελαφρά βελτιωμένα οχήματα) πρωτοστατούν οι συμμετοχές των ΜITCHEL VAN DEN BRINK με Can Am Maverik R και ABDULAZIZ ALKUWARI με TAURU SEVO MAX.

Στη κατηγορία SSV (ελαφρά οχήματα παραγωγής), μία σειρά έμπειρων οδηγών θα δώσουν τη μάχη για συλλογή όσων περισσότερων βαθμών όπως οι Fernando ALVAREZ, Hedda HOSAS, Tomasz BIALKOWSKI, Mansour ALHELEI και Murat KAPANOGLU ενώ ο Yagiz BIRINCI από τη Τουρκία θα συμμετάσχει μόνο για τη κατάταξη στο Baja Greece. Δύο συμμετοχές συγκαταλέγονται στη κατηγορία STOCK (οχήματα παραγωγής) με τον Fernando BARREIROS και Almashna ALSHAMMARI να αγωνίζονται με ISUZUD-MAX και NISSAN PATROL αντίστοιχα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι συμμετοχές για τον αγώνα του Ελληνικού Επάθλου Cross Country που αναμένεται να δώσουν πολλές μάχες για τη συγκομιδή πολύτιμων βαθμών για τη συνέχεια του θεσμού. Στη κατηγορία αυτοκινήτων, η οικογένεια Κουτσουμπού συμμετέχει σε πλήρη σύνθεση, με τον πολύπειρο Φώτη στο τιμόνι του TOYOTA LC90, τον Γιώργο με SUZUKI VITARA και τον Παναγιώτη με SUZUKI GRAND VITARA. Ο Γιάννης Βορριάς επανέρχεται στο BajGreece με το εντυπωσιακό Mitsubishi Pajero EVO ενώ ο οδηγός από τη Τουρκία Ali Kutay διεκδικεί τη νίκη με Mitsubishi L200. Ο Ανδρέας Τζιάλλας με Jeep Cherokee ZJ εκπροσωπεί για ακόμη μία χρονιά τη πόλη της Κόνιτσας ενώ ο Απόστολος Μωραΐτης με Suzuki Jimny φιλοδοξεί για μια καλή θέση στη τελική κατάταξη.

Η κατηγορία SSV (ελαφρά οχήματα) έχει φέτος τη τιμητική της με πλειάδα αξιόλογων συμμετοχών. Ο Λάμπρος Διονυσακόπουλος με CanAmMaverickR θα υπερασπιστεί τη περσινή πρωτιά του ενώ ο Ταξιάρχης Αδαμόπουλος, νικητής του 2024, φιλοδοξεί να επανέλθει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου οδηγώντας και αυτός ένα Can Am Maverick R. Η λίστα συμμετοχών συνεχίζει με τον πολύ γρήγορο Βούλγαρο Velkov και τον πολύπειρο Βαγγέλη Μπερσή και οι δύο με Can Am Maverick R. Το φετινό BajaGreece είναι η πρώτη εμφάνιση για τους Νικόλα Μητσοτάκη, Δημήτρη Παλαιοκώστα, Δημήτρη Κόκκινο, Ματθαίο Σκαφτούρο και Γιάννη Άκρατο, όλοι τους με Can Am Maverick R. Η Ιταλική οικογένεια Ambosetti, Riccardo και Federico, με Can Am Maverick R καθώς και ο Πολωνός Ernest Kus, με ίδιο όχημα, φιλοδοξούν να σπάσουν την ελληνική κυριαρχία στη κατηγορία.

Το φετινό Baja Greece έχει συνολικό μήκος 800 χλμ. με τις ειδικές διαδρομές να φτάνουν τα 550χλμ και έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την πρόκληση για τους συμμετέχοντες, αλλά και την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την εμπειρία των θεατών. Το Baja Greece πραγματοποιείται με τη θεσμική υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Άργους Ορεστικού. Χρυσοί Υποστηρικτές του Baja Greece είναι τα ελαστικά TOYO TIRES και ο ΔΕΣΦΑ ως «sustainability partner» της εκδήλωσης. Πληροφορίες για το Baja Greece μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα: www.bajagreece.gr

