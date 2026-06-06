Baja Greece 2026: Η δράση ξεκίνησε

Η αγωνιστική δράση του Baja Greece 2026 ξεκίνησε με μία ημέρα γεμάτη ένταση και συγκινήσεις, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη του σημαντικότερου αθλητικού γεγονότος της Δυτικής Μακεδονίας.

Χθες το πρωί, οι αγωνιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα οχήματά τους στις επίσημες δοκιμές (Shakedown) που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του Βοτανίου. Σε πραγματικές αγωνιστικές συνθήκες, πληρώματα και ομάδες προχώρησαν στις τελευταίες ρυθμίσεις και ελέγχους, εξασφαλίζοντας ότι όλα ήταν έτοιμα ενόψει της πρώτης αγωνιστικής δοκιμασίας.

Το ενδιαφέρον μεταφέρθηκε το απόγευμα στην ειδική διαδρομή που διεξήχθη στην περιοχή του Αεροδρομίου Καστοριάς «Αριστοτέλης». Η ιδιαίτερα απαιτητική διαδρομή μήκους περίπου 6 χιλιομέτρων πρόσφερε πλούσιο θέαμα στους θεατές και αποτέλεσε το πρώτο ουσιαστικό αγωνιστικό δείγμα της φετινής διοργάνωσης, καθορίζοντας παράλληλα τη σειρά επιλογής εκκίνησης για την αυριανή ημέρα.

Ταχύτερο πλήρωμα στην ειδική αναδείχθηκαν οι Lionel και Lucie Baud με MINI JCW Rally, σημειώνοντας τον καλύτερο χρόνο στην ειδική διαδρομή του Αεροδρομίου Καστοριάς «Αριστοτέλης». Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσαν οι Hamed Al Wahaibi – Maciej Giemza και οι Benediktas Vanagas – Aisvydas Paliukenas, προμηνύοντας έντονο ανταγωνισμό για τη συνέχεια του αγώνα. Στον Εθνικό Αγώνα, ταχύτερο πλήρωμα αναδείχθηκαν οι Vladislav Velkov και Nikolai Rumenov με Can Am Maverick R, οι οποίοι επικράτησαν στην ειδική διαδρομή του αεροδρομίου. Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσαν οι Ταξιάρχης Αδαμόπουλος και Θόδωρος Αργυρόπουλος, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσαν οι Γιάννης Άκρατος και Μάριος Τσαούσογλου.

Τα αποτελέσματα:

FIA World Baja Cup / FIA European Baja Cup

1η θέση: Lionel BAUD – Lucie BAUD (MINI JCW RALLY 3.0d) – 03:53.9

2η θέση:Hamed AL WAHAIBI – Maciej GIEMZA (TAURUS EVO MAX) – 03:57.5

3η θέση:Benediktas VANAGAS – Aisvydas PALIUKENAS (TOYOTA HILUX) – 03:59.0

4η θέση: Karel TRNENY – Vaclav PRITZL (FORD F150 EVO+) – 04:02.3

5η θέση: Abdulaziz ALKUWARI – Max DELFINO (TAURUS EVO MAX) – 04:02.5

Greece National Baja Cup

Εθνικός Αγώνας

1η θέση: Vladislav VELKOV – Nikolai RUMENOV (CanAm Maverick R) – 04:02.1

2η θέση:Ταξιάρχης Αδαμόπουλος – Θεόδωρος Αργυρόπουλος (Can Am Maverick R) – 04:11.0

3η θέση:Ιωάννης Άκρατος– Μάριος Τσαούσογλου (CanAm Maverick R) – 04:14.7

4η θέση:Λάμπρος Διονυσακόπουλος – Γιώργος Κανελλόπουλος (CanAm Maverick R) – 04:16.5

5η θέση:Δημήτρης Παλαιοκώστας – Δημήτρης Αμαξόπουλος (CanAm Maverick R) – 04:17.3

Αναλυτικά τα αποτελέσματα: https://results.bg/greece

Μετά την ολοκλήρωση της ειδικής διαδρομής, οι κορυφαίοι αγωνιζόμενοι επέλεξαν τις θέσεις εκκίνησής τους για το αυριανό σκέλος του αγώνα, διαμορφώνοντας τη στρατηγική τους για τις απαιτητικές διαδρομές που ακολουθούν στα βουνά της Δυτικής Μακεδονίας.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με την πανηγυρική εκκίνηση στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης στο Άργος Ορεστικό, όπου πλήθος κόσμου υποδέχθηκε θερμά τα πληρώματα από όλο τον κόσμο. Οι αγωνιζόμενοι ανέβηκαν στη ράμπα εκκίνησης μέσα σε εορταστική ατμόσφαιρα, με κατοίκους και επισκέπτες να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους πρωταγωνιστές του αγώνα και να θαυμάσουν τα εντυπωσιακά αγωνιστικά οχήματα.

Το Baja Greece 2026 συνεχίζεται σήμερα με το κυρίως αγωνιστικό σκέλος της διοργάνωσης, και την Ειδική Διαδρομή «ΒΙΤΣΙ», συνολικού μήκους 164 χιλιομέτρων. Η εκκίνηση θα δοθεί κοντά στον οικισμό Λεύκη στις 08:50, με τα πληρώματα να κινούνται σε μία από τις πλέον αναγνωρισμένες και απαιτητικές διαδρομές του θεσμού. Η ίδια ειδική θα επαναληφθεί το απόγευμα, με το πρώτο αγωνιστικό όχημα να εκκινεί στις 15:10.

Η διαδρομή του Βιτσίου θεωρείται μία από τις κορυφαίες στον χώρο των Cross Country Rally, συνδυάζοντας τεχνικά τμήματα με γρήγορους αγροτικούς και δασικούς δρόμους που δοκιμάζουν τόσο τις δυνατότητες των οχημάτων όσο και την αντοχή των πληρωμάτων. Ανάμεσα στα σημεία αναφοράς της βρίσκονται το εμβληματικό χωριό Κρανιώνας και το Χιονοδρομικό Κέντρο Πισοδερίου, ενώ τα αγωνιστικά οχήματα θα φτάσουν σε υψόμετρο που αγγίζει τα 1.900 μέτρα, προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες και μοναδικές αγωνιστικές προκλήσεις.

Το Baja Greece πραγματοποιείται με τη θεσμική υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Άργους Ορεστικού. Χρυσοί Υποστηρικτές του Baja Greece είναι τα ελαστικά TOYO TIRES και ο ΔΕΣΦΑ ως «sustainability partner» της εκδήλωσης. Πληροφορίες για το Baja Greece μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα: www.bajagreece.gr ενώ μπορείτε να ακολουθείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

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